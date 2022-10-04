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Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение суток враг нанес 23 удара по мирному населению. Есть убитые и раненые. Военные преступления РФ задокументированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 01

"Под огнем оккупантов находились 14 населенных пунктов - города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Краматорск, Торецк, Часов Яр, пгт Северное, села Андреевка, Галицыновка, Шевченко, Клещеевка, Карловка, Комар, Каменка.

Рашисты уничтожали Донетчину авиаударами, зенитными ракетами, РСЗО "Смерч", "Ураган", "Град", артиллерией. Разрушены и повреждены 40 гражданских объектов – 34 жилых дома, школа, строительная база, фильтровальная станция, дом культуры, хозяйственные постройки.

Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 02

Сегодня в 4:00 российская армия ударила по Краматорску ракетой "С-300". Есть раненые, повреждены пять частных домов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 03

Многочисленные разрушения враг вызвал в Бахмуте, который обстреливал из авиации и "Градов". Пострадали мирные жители, повреждены учебное заведение, многоквартирный дом и 16 частных домов.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.




Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 04

Также смотрите: В освобожденном селе Пески-Радьковские обнаружена пыточная российских оккупантов. ВИДЕО


Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 05
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 06
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 07

Смотрите также: За сутки в Донецкой области россияне убили 1 мирного жителя. ИНФОГРАФИКА


Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 08
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 09
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 10
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 11
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 12
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 13
Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции 14
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