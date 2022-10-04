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Российский танк Т-62М советского производства с "мангалом" на башне уничтожен во время наступления в Херсонской области, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская армия массово вооружается старой советской техникой из-за потери большей части современных танков во время войны в Украине.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российский танк Т-62М, произведенный в 60-х годах, с "мангалом" на башне для защиты от ПТКР Джавелин. Танк уничтожен во время украинского наступления в Херсонской области в октябре. Российская армия массово вооружается старой советской техникой из-за потери большей части современных танков во время войны", - говорится в сообщении.

Российский танк Т-62М советского производства с мангалом на башне уничтожен во время наступления в Херсонской области, - Бутусов 01

Фото Олег Горовий
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Топ комментарии
+34
ета сушилка для абосраних кацапскіх парток...
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04.10.2022 11:05
+27
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04.10.2022 11:05
+14
На черзі тачанки, дерижаблі, а потім вже катапульти.
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04.10.2022 11:07
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А на ето говно старое какой смысл мангал цеплять?
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04.10.2022 11:04 Ответить
ета сушилка для абосраних кацапскіх парток...
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04.10.2022 11:05 Ответить
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04.10.2022 13:00 Ответить
Лаптеногим мобикам для успокоения это надо, чтоб не так страшно было идти на заклание
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04.10.2022 13:09 Ответить
Старе череп'є . Ніякого захисту крім «манала» не почепили
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04.10.2022 11:04 Ответить
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04.10.2022 11:05 Ответить
"Залiзний капут"...
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04.10.2022 11:24 Ответить
На черзі тачанки, дерижаблі, а потім вже катапульти.
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04.10.2022 11:07 Ответить
Стоп. Он же без ДЗ. Зачем тогда мангал над бошкой? Стрелять же можно прямой наводкой по нему и ему конец.

А почему антенны прямо в мангале стоят, чтобы пожечь мощную радиостанцию и остаться без связи? Ну вот просто перенеси хотя бы антенну на 2 метра в сторону и она будет работать. Тогда на мангал можно будет маскировочную накидку с пенополистиролом под подкладкой накинуть, чтобы прятать танк от тепловизоров и камер.

Немного не понял, танк по-дебильному как-то прокачан.
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04.10.2022 11:07 Ответить
Так дебилы по другому и не могут
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04.10.2022 11:20 Ответить
Мені, якось про антенну та ту муйню приходить до голови , яка там діаграмма направленості у штирьової антени + мангал. Чесно, для Р- 123 важко.
Кацапи ви повні дебіли.
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04.10.2022 13:05 Ответить
Чекаємо на Т-34 і "залізний капут" у їхньому виконанні
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04.10.2022 11:18 Ответить
Ну, железный капут уже приезжал в виде "терминатора". Покатался-покатался - да вряд ли уехал.
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04.10.2022 12:20 Ответить
Ось таке "**********" лайно я вперше побачив 60 років тому, на рипетиції проходження військової техніки на червоній площі у масквабаді.
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04.10.2022 11:39 Ответить
Доброго дня! Коннор Маклауд
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04.10.2022 15:20 Ответить
Що цікаво, для тог щоб "джава" вдорила з верху, цю опцію треба включити, на полі бою, це роблять не часто і влучання відбуваються бокові або фронтальні., варіть і надалі мангали- помітніше будете... ларови, мля...
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04.10.2022 12:14 Ответить
Цікаво... А чи встигли кацапи забратись на мангал, чи так дарма і обвуглились всередині?
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04.10.2022 12:19 Ответить
Лишь кацапы не проигнорировали призыв Зеленского,готовиться к шашлычкам.
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04.10.2022 12:21 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.10.2022 12:31 Ответить
Так вот они какие, духовные скрепы рашистов...
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04.10.2022 12:38 Ответить
На лобовій броні башти начеплені "брови Брєжнєва", так їх назвали в Афгані.
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04.10.2022 12:46 Ответить
О "бровастий".
Його ще кликали "брові Брєжнева". Може до музею?
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04.10.2022 12:58 Ответить
Танк хоть и старый, и без динамической защиты, но 115 мм орудие у него есть, и броня не как у МТЛБ, а также гусеницы. Взвод таких танков получше, чем три БТРа. Постебитесь лучше с М-55 со 105 мм пушкой, которые нам пообещали словенцы.
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04.10.2022 13:46 Ответить
M55 словенский изl 107 надоедает в нем дыр бопс прежде чем его заметит т62...
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04.10.2022 14:31 Ответить
То есть калибр пушки определяет ее поражающее действие? Двоечник!
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04.10.2022 14:34 Ответить
Кацап тупеет с каждым днем. Кто будет тратить дорогостоящий Джавелин, если этот пепелац элементарный РПГ сжигает?
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05.10.2022 01:28 Ответить
5 катков.
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05.10.2022 06:45 Ответить
На черзі розпаковка мс-1)
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05.10.2022 09:49 Ответить
 
 