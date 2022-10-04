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Российский танк Т-62М советского производства с "мангалом" на башне уничтожен во время наступления в Херсонской области, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия массово вооружается старой советской техникой из-за потери большей части современных танков во время войны в Украине.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российский танк Т-62М, произведенный в 60-х годах, с "мангалом" на башне для защиты от ПТКР Джавелин. Танк уничтожен во время украинского наступления в Херсонской области в октябре. Российская армия массово вооружается старой советской техникой из-за потери большей части современных танков во время войны", - говорится в сообщении.
Фото Олег Горовий
Топ комментарии
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.10.2022 11:05
+27 Рус Там 28756a02
показать весь комментарий04.10.2022 11:05
+14 MausMike
показать весь комментарий04.10.2022 11:07
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А почему антенны прямо в мангале стоят, чтобы пожечь мощную радиостанцию и остаться без связи? Ну вот просто перенеси хотя бы антенну на 2 метра в сторону и она будет работать. Тогда на мангал можно будет маскировочную накидку с пенополистиролом под подкладкой накинуть, чтобы прятать танк от тепловизоров и камер.
Немного не понял, танк по-дебильному как-то прокачан.
Кацапи ви повні дебіли.
Героям слава!!!
Його ще кликали "брові Брєжнева". Може до музею?