РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14624 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 309 16
война (46875) листовки (95) оккупация (9513) активист (619) Энергодар (147)

Во временно оккупированном Энергодаре активисты "под носом" у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Активисты движения "Желтая Лента" в Энергодаре продолжают расклеивать проукраинские листовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 01

"Оккупанты в очередной раз умудрились пропустить под носом 2000 листовок, которые были распространены в Энергодаре - украинском городе, который не изменить "референдумами", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 02

Участники движения уверены, что гражданский протест будет распространяться.

"Ежедневно мы получаем кучу заявок на вступление в наше движение. Украину референдумами не изменить!" , – подчеркивают активисты.

Смотрите также: "Эвакуируйся! Украина уже близко", - открытки в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 03
Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Яка ефективність твого висєра?
показать весь комментарий
04.10.2022 11:11
+4
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
04.10.2022 11:23
+3
Они сейчас о своей жопе стали думать. Ведь знают на сто процентов, что любой от мишустина до пригожина с кафыровым сдадут всех военных преступников за милое дело, сколько бы их не было, даже вопрос об этом не стоит. И поэтому можно давить, они уже на очке сидят и пускают. Вот прямо осознано понимают, что их сдадут на показательную расправу именно ради политических очков в подписании капитуляции. Коллаборанты же вообще дрожат от страха и бухают день и ночь, а когда увидят листовку или плакат, то у них из очка само потечет прямо в штаны.
показать весь комментарий
04.10.2022 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більш ідіотського способу витратити ресурси мабуть і не придумаєш. Мало того, що за такі папірці кацапи тупо розстріляють, так ще й ефективність такої пропаганди не дуже ефективна.
показать весь комментарий
04.10.2022 11:04 Ответить
Яка ефективність твого висєра?
показать весь комментарий
04.10.2022 11:11 Ответить
Такаж як і твого.
показать весь комментарий
04.10.2022 11:12 Ответить
Myroslav Hrabovsky 9c770479

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:07.05.2022

Ясно, кацапський бот, за фублі.
показать весь комментарий
04.10.2022 11:23 Ответить
що це доводить?
Олег Розгонов

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация: 31.07.2015
показать весь комментарий
04.10.2022 19:02 Ответить
Нічого не доводить, але людина зайшла під ВПН-ом і аккаунт зареєстровано після початку війни.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:27 Ответить
ти теж після початку війни зареєструвався, та і я...
показать весь комментарий
04.10.2022 21:53 Ответить
Не прикидуйся дурником
показать весь комментарий
05.10.2022 06:10 Ответить
Они сейчас о своей жопе стали думать. Ведь знают на сто процентов, что любой от мишустина до пригожина с кафыровым сдадут всех военных преступников за милое дело, сколько бы их не было, даже вопрос об этом не стоит. И поэтому можно давить, они уже на очке сидят и пускают. Вот прямо осознано понимают, что их сдадут на показательную расправу именно ради политических очков в подписании капитуляции. Коллаборанты же вообще дрожат от страха и бухают день и ночь, а когда увидят листовку или плакат, то у них из очка само потечет прямо в штаны.
показать весь комментарий
04.10.2022 11:11 Ответить
Віра-Надія-....-дорого вартують.....+ Боротьба....
показать весь комментарий
04.10.2022 11:17 Ответить
Знаю ватана звідти. Живе в Португалії. До 2022 в аднакласнікі любив ***** і решту сайтів схожих. "Нє піл", "занімался самаразвітєєм". Зустрів минулого місяця п'яним та білого кольору))
показать весь комментарий
04.10.2022 11:11 Ответить
Швейцарія взагалі забита ватницями ...щось до рашки не ломились ..
показать весь комментарий
04.10.2022 11:19 Ответить
Доречі))Друґ цього ватана теж ватан,і теж в "етай кончєнай Швєйціріі" вже 10 років)Теж в аднакласніках себе проявляв,аж поки не почалися новини ,що наше СБУ фільтрувати почало вату,то й там застиг(Але почалася друга фаза війни,і жінку з трьома дітьми в Португалію зразу і оселив)А до рашкі їм ну дуже близько,й родина тещі звідти.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:57 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
04.10.2022 11:23 Ответить
Молодці, тримайтеся, вже недовго залишилось москальським фашистам топтати нашу землю.
показать весь комментарий
04.10.2022 11:42 Ответить
Респект і повага нашим партизанам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
04.10.2022 12:48 Ответить
 
 