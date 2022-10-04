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Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки под огонь оккупантов попала жилищная и гражданская инфраструктура областного и районных центров Запорожской области. Есть информация об одном раненом человеке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 01

"Вчера утром российские захватчики выпустили по Запорожью около десяти ракет. В результате – разрушены учебные заведения, реабилитационный центр для детей и другие инфраструктурные объекты, повреждена квартира и здание торгового заведения.

На протяжении суток оккупанты обстреливали гражданские помещения Ореховщины и Гуляйпольщины. Кроме районных центров пострадали Железнодорожное и Верхняя Терса. Заявители сообщили об разрушенном доме, от прямых попаданий снарядов некоторые из них полностью разрушены", - говорится в сообщении.

Также прилеты зафиксированы в селах Значковое и Новояковлевка Запорожского района. В результате ракетного удара пострадал житель Запорожья, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен реабилитационный центр для детей с особыми потребностями - Старух. ФОТО (обновлено)


Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 02
Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 03
Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 04

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Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 05
Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 06
Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 07
Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 08
Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области за сутки: поврежденные дома, учебные заведения, реабилитационный центр 09
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