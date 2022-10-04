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Террористы "ДНР" "нарисовали" себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме "задним числом", - СБУ. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение фейкового "референдума" РФ на временно оккупированной территории Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, во время оперативной работы обнаружены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" по участию в незаконном плебисците на востоке Украины.

"Установлено, что соответствующие письма подписал так называемый "председатель центральной избирательной комиссии днр" в. Высоцкий 29 сентября этого года. То есть через два дня после формального завершения псевдоголосования. Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев к участию в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". В их числе - граждане двух стран Европы и Центральной Азии", - отмечают в СБУ.

При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме и за счет этого "легитимизировать" его на международной арене.

Однако сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали преступные действия оккупантов.

Кроме того, Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного плебисцита.

Читайте: Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за:

Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 01 ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 01 ч. 5, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 03
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 04
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 05
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 06
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 07
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 08
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 09
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 10
Террористы ДНР нарисовали себе иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом, - СБУ 11
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чи не пох? можна подумати то якось виправдовую "ріфірендуми"
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04.10.2022 11:48 Ответить
Там все через зад робиться ...
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04.10.2022 11:50 Ответить
Ну и кому это показывать? Нам? А зачем, все итак все понимают. Американским республиканцам? Ну так им лучше предложить провести референдум в Аляске, чтобы исправить историческую ошибку, и принять эту территорию в Россию, если народ проголосует "за", а также сразу выступить с безоговорочной капитуляцией перед Китаем, так как у них в 4 раза больше население и поэтому ни к чему лишние жертвы, лучше сразу подписать мирный договор и выполнить все требования Китая. Более умным американцам можно внимательно рассказать про захват Крыма с геноцидом крымских татар (расстреливали семьи из 10 и выше человек ради одной шубы), принудительное расселение народов Донбасса и Голодомор в первую очередь, а также принудительную мобилизацию за Сралина во время войны, когда наших людей бросали с 1 автоматом на четверых за заградотрядами НКВД и Смершевцами-патрулями. И передача Крыма от Хруща - это минимальная, самая минимальная выплата репараций от совков-коммунистов, самая минимальная. И именно поэтому он наш, как и еще ряд денег или природных ископаемых, которые мы имеем право требовать от правопреемника СССР, либо пускай кацапы отказываются от этого статуса, сразу потеряв место в СовБезе ООН, а мы пересчитаем всю собственность бывшего совка по существу.
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04.10.2022 11:53 Ответить
Сторонники Путина и пропагандисты: кого Россия позвала "наблюдать за референдумами"
26 сентября 2022

Диа Надер, Венесуэла
Роман Блашко, Чехия
Любица Блашкова, Словакия
Сонья ван ден Енде, Нидерланды
Томас Репер, Россия...

https://focus.ua/world/530711-storonniki-putina-i-propagandisty-kogo-rossiya-pozvala-nablyudat-za-referendumami
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04.10.2022 12:03 Ответить
Иностранными наблюдателями на так называемых "референдумах" являются давние поклонники РФ - The Insider

Они упорно не замечают голосование в присутствии вооруженных военных, нарушение тайны голосования и "галочки" не только за себя, но и за родственников.

https://zn.ua/POLITICS/inostrannymi-nabljudateljami-na-tak-nazyvaemykh-referendumakh-javljajutsja-davnie-fanaty-rf-the-insider.html
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04.10.2022 12:08 Ответить
Так їм за це і платять.
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04.10.2022 12:27 Ответить
 
 