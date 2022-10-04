РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14476 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 040 5
война (46875) Россия (91279) Черниговщина (1343) военные преступления (1157) Офис Генпрокурора (2044)

Двух военных РФ будут судить за жестокое обращение с гражданскими на Черниговщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Судят двух военнослужащих РФ, которые в начале марта 2022 года на территории оккупированного российскими войсками села Слобода Черниговского района незаконно удерживали гражданского в помещении магазина.

Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, вооруженные военнослужащие РФ с целью получения сведений о расположении войск ВСУ применяли к потерпевшему физическую силу, причиняя ему сильную боль и телесные повреждения. Не получив от мужа информации, российский военнослужащий отдал приказ своим подчиненным продлить насильственные действия для получения необходимых оккупантам сведений. После избиения пострадавшего военный РФ вывел его на улицу, облил легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал поджечь", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих РФ по фактам жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2). 1 ст.438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сняли с нас броню, выложили в посадке и прикрывались нами", - парамедик Мужнюк о физических и психологических пытках в плену. ВИДЕО

Двух военных РФ будут судить за жестокое обращение с гражданскими на Черниговщине 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нафига замазывать?
показать весь комментарий
04.10.2022 11:56 Ответить
Кацап- мерзотна потвора у людському образі. Як же ж вони вдало видавала з себе нормальних .... але правда, жахлива правда нарешті вийшла на зовні.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:03 Ответить
Як це судити? Він ворог, Тобто, всіх, що лізуть - убивати, бо війна ж, а цих (цілиться у тебе): ні, ні, стійте, цих - судити
показать весь комментарий
04.10.2022 12:11 Ответить
Кацапи мають виздихати як пітекантропи!!!
показать весь комментарий
04.10.2022 12:35 Ответить
Ну - і де вони зараз? Як Чернігівська прокуратура може встановить, чи вони живі взагалі? Адже у неї немає оперативного підрозділу, що займається розшуком чи (тим більше) - розвідкою на окупованій території Може, їх уже десь закопали? А час і сили будуть витрачаться Краще-б зайнялися тим, як ховали і гноїли продукти "гуманітарки" у Холодторзі", за прямим розпорядженням Чернігівської ОВА (а не погрожували "криміналом" тим людям, що підняли з цього приводу скандал!!!)
показать весь комментарий
04.10.2022 13:18 Ответить
 
 