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В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе раздаются взрывы, сообщается о работе ПВО.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Корреспонденты заявили о взрывах. В городе и области воздушная тревога.
В то же время издание "Думская" сообщает об уничтожени вражеского дрона.
В ОК "Південь" сообщили, что враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136".
Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем.
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+23 Максім ХОЙ 07fb0949
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Тут би Шилка підійшла запросто для цього тихохідного пепелаца,.
Шилок у нас на зберіганні біля сотні штук
Информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на пророссийском телеграм-канале "Рыбарь". В своем посте со снимками и видео эшелона автор канала обращает внимание читателей на стоящие на платформах бронированные автомобили КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица", оснащенными 30-мм пушкой, пулеметом и автоматическим гранатометом."
Вы мне напомнили старый-старый советский анекдот о том кто и что будет учить в свете неминуемой ядерной войны.
Оптимист учит английский
Пессимист учит китайский.
Реалист учит АК.
Шахіди це саме клієнти для арт. зеніток
Імовірність ураження ствольною досить низька, особливо якщо йде група "мопедів" на великій висоті (випадок першої атаки на порт, коли було чутно, як по них гатять з різних стволів, але безрезультатно).
Адже 24 жовтня завершується дія "зернової угоди" і після цього різко зростає загроза прориву ворожого десанту в розміновані акваторії портів Одеса-Південне-Чорноморськ.
За відсутності у себе аналогів навіть таких "мопедів" на пітьмі хочуть налагодити їхнє виробництво. Спішно закупляються необхідні для цього станки з ЧПУ та інше обладнання через китайські компанії.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси.
Питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?