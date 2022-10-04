В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (обновлено)

В Одессе раздаются взрывы, сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты заявили о взрывах. В городе и области воздушная тревога.

В то же время издание "Думская" сообщает об уничтожени вражеского дрона.

В ОК "Південь" сообщили, что враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136".

Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем.

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