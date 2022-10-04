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Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные РФ обстреляли пгт Шевченково в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 4 октября около 6:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Повреждены дома мирных жителей. Предварительно установлено, что враг обстрелял Шевченково ракетами С-300", - говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями полиции провели осмотр мест разрушений и изъяли доказательства российской агрессии.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 01
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 02
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 03
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 04
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 05
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 06
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 07
Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора 08
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