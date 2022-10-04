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Еще 8 псевдоправоохранителям-предателям из Луганщины сообщены о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Старобельской окружной прокуратуры Луганской области разоблачены еще 8 человек, которые заняли должности в незаконных правоохранительных органах так называемой "ЛНР". Им сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, жители Новопсковской, Миловской и Марковской громад Старобельского района после захвата населенных пунктов перешли на сторону врага и добровольно начали сотрудничать с оккупационными властями страны-агрессора.

"Среди подозреваемых - депутат Миловского поселкового совета, до 2014 года работавший в системе МВД. Другие – без опыта работы в правоохранительных органах. Они присягнули на верность псевдореспублике и были приняты в штат так называемых "Новопсковского райотдела внутренних дел МВД ЛНР", "Миловского райотдела внутренних дел МВД ЛНР" и "Марковского райотдела внутренних дел МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

Смотрите: Разоблачены связисты "ЛНР" и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция. ФОТО

Еще 8 псевдоправоохранителям-предателям из Луганщины сообщены о подозрении, - Офис генпрокурора 01
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Топ комментарии
+4
Зачем им "сообщать"? Из-за них враг гарцевал на нашей земле.
Их просто нужно стрелять на месте.
Я не понимаю, почему такая толерастия до врага.

Кстати, а в Лиманском котле скольким кацапам и по чьмему приказу дали выйти из котла?
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04.10.2022 14:06
+3
......попутно указать как цели для ликвидации в первую очередь.......
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04.10.2022 14:04
+1
По приказу это Гиркина выпускали а из под ЛИмана они удрали еще до подхода ВСУ и оставили часть на убой для прикрытия отхода.
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04.10.2022 14:12
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Правила форума Совет форумчан
......попутно указать как цели для ликвидации в первую очередь.......
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04.10.2022 14:04 Ответить
Зачем им "сообщать"? Из-за них враг гарцевал на нашей земле.
Их просто нужно стрелять на месте.
Я не понимаю, почему такая толерастия до врага.

Кстати, а в Лиманском котле скольким кацапам и по чьмему приказу дали выйти из котла?
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04.10.2022 14:06 Ответить
По приказу это Гиркина выпускали а из под ЛИмана они удрали еще до подхода ВСУ и оставили часть на убой для прикрытия отхода.
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04.10.2022 14:12 Ответить
Думаю, там справа мутніша. Нема даних про 200 кацапердів, про 300. Скільки було розмов про котел, а де здохлі в котлі кацапури?
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04.10.2022 14:13 Ответить
У сводках Генштабу по п'ятсот на день (краматорський напрям).а краще вам приїхати на власному бронедивані і у всьому розібратися.
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04.10.2022 14:23 Ответить
Підемо на фронт разом. Де стрілку заб"ємо, воєн?
Не забздиш?
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04.10.2022 16:54 Ответить
Не забздів навіть коли моє місто було в кацапському оточенні.а ви з впн пишете чи справді у Франції?
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04.10.2022 17:04 Ответить
Справді з Франції. А що - скажеш, щоб не лізли з порадами здалеку?
На таке тобі скажу - ліземо не тільки з порадами.
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04.10.2022 17:57 Ответить
Скажу щоб прийняли холодний душ та гостро не реагували на мої жарти
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04.10.2022 18:04 Ответить
Не хочу холодного душу. Хочу їсти. Гаряче. Борщ. Або сало. Смажене. З яєшнею.
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04.10.2022 18:06 Ответить
Був зелений договорняк, як і з-під Києва дали піти!
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04.10.2022 16:47 Ответить
Главное пусть не придумают их потом в ментовскую зону садить,пусть идут в обычную там им быстро мировоззрение исправят и пол.
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04.10.2022 14:10 Ответить
Головне пики замазать..Навіщо тоді публікувати ,,фото" як що пики замазані? От не второпаю
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04.10.2022 17:32 Ответить
шо там знов змазалось? Чи путін обідиться? Чи то наші люди? Можна пики в студію, або не траба пургу ганяти.
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04.10.2022 18:04 Ответить
При Авакову отримали б підвищення,а так тільки нагородять.
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04.10.2022 20:41 Ответить
 
 