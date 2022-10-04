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Военные РФ обстреливают громады Херсонщины из тяжелой артиллерии, похищают людей и мародерят. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области российская армия обстреливает территориальные громады вдоль линии фронта, есть жертвы среди мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Военные РФ обстреливают громады Херсонщины из тяжелой артиллерии, похищают людей и мародерят 01

За минувшие сутки полиция открыла 14 уголовных производств по военным преступлениям российской армии в Херсонской области. В области продолжаются активные боевые действия, в частности враг бил из тяжелой артиллерии по Крещеновке, Осокоровке и Нововоронцовке. Есть повреждения жилых домов и электросетей. Из-за постоянных атак врага в некоторых населенных пунктах нет возможности быстро возобновить электроснабжение. К сожалению, есть погибшие и раненые среди местных жителей.

"В Скадовском районе военные РФ прибыли по месту жительства супругов, избили мужа за его проукраинскую позицию, жену увезли в неизвестном направлении, ее местонахождение неизвестно. Мужчину оккупанты выгнали из дома, после чего взорвали дом.

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В центре Херсона представители оккупационных властей и вооруженные военные РФ захватили помещение редакции газеты, а также городскую типографию, используемую в собственных целях.

С временно оккупированных Херсона и Голой Пристани продолжают поступать сообщения о мародерстве военнослужащих России, отбирающих автомобили местных, а также о фактах заселения оккупантов в квартиры и дома. При этом военные России похищают документы на право собственности жилья", - говорится в сообщении.


Военные РФ обстреливают громады Херсонщины из тяжелой артиллерии, похищают людей и мародерят 02
Военные РФ обстреливают громады Херсонщины из тяжелой артиллерии, похищают людей и мародерят 03
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Белгород.....
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04.10.2022 14:32 Ответить
На лікарні Великої Олександрівки вже висить рідний прапор!
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04.10.2022 14:41 Ответить
орки грабують самих себе?! та ну *****
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04.10.2022 14:54 Ответить
"доблесные воины" Вяликой Пидоросии марадерят. Та этого быть не может.
Никогда такого не было, а тут опять
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04.10.2022 14:56 Ответить
як би ж в нас була високоточна зброя, власної розробки та власного виробництва..., для цього все в нас було: спеціалісти, потужності..., але ми марно витрачали час... незрозумілі заклики до миру, заглядання комусь у вічі, та в інші отвори..., та ось маємо - сиди та чекай, поки прилетить...
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04.10.2022 15:06 Ответить
 
 