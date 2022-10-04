Автор фотографий с "Азовстали" Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Снимки Дмитрия с "Азовстали" стали символом украинской несокрушимости. Теперь он сам снялся в первой после освобождения из плена фотосессии.
Фото Дмитрия опубликовали украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы, сообщает Цензор.НЕТ.
"В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", - цитируют они слова Дмитрия.
Документалисты рассказали, что много общались вчера: о Мариуполе, плене и обычной жизни: "Вы услышите эти истории из будущих интервью. А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели".
Фотографы написали, что попытались воспроизвести в этой серии снимков луч света, пронизывающего Дмитрия, как на фотографии с "Азовстали", которую он опубликовал перед выходом с завода.
Пожалуйста, подождите...
Є люди які голодують навіть добровільно й робляць це роками !
В кожному оргнізму свій "метаболізм" . Є люди зі зниженим больовим порогом, інші навіть через 10 годин без їжі починають втрачати самоконтроль .
Але якщо б їх йще не катували б дуже коротким сном разом з 200-300 калорїї на добу ...
Нічні допити це ж чекістке "ноухау"... Тебе не годують й йще не дають спати . Й якщо фізична більш діє на інскстинктивному рівні на саму низчу форму нервової діяльності , то недосин й голод діє на рівні висшої нервової системи -- слабкість й апатія + галюцінації ...
Кати навмистно вели азовців до межі божевілля . То в їх була така ціль - довести до тваринного стану й зняти на відео ... така собі десакралізація в збоченному софкоїдному хворому уявленні !
До речі він також ставив експерименти з лікування холодових та опікових травм і його роботи активно використовуються після війни навіть зараз. Тобто з його експериментів хоч якась кінцева користь є для людства. А росіяни зробили з героїв мучеників, чим назавжди вписали їх імена в історію. І тих хто вижив і тих хто загинув.
І наразі намагаються зробити те саме 😠
Це дике племя повинно здохнути 😡
Назвіть тих 2500 які лишильсь у полоні!
Він і далі болить !