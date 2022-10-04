РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14476 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоВойна в Украине Война
12 916 23
война (46875) плен (2354) фото (1355) Азов (697) Азовсталь (355) пленные (1836)

Автор фотографий с "Азовстали" Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Снимки Дмитрия с "Азовстали" стали символом украинской несокрушимости. Теперь он сам снялся в первой после освобождения из плена фотосессии.

Фото Дмитрия опубликовали украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы, сообщает Цензор.НЕТ.

"В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", - цитируют они слова Дмитрия.

Документалисты рассказали, что много общались вчера: о Мариуполе, плене и обычной жизни: "Вы услышите эти истории из будущих интервью. А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины. ФОТО

Фотографы написали, что попытались воспроизвести в этой серии снимков луч света, пронизывающего Дмитрия, как на фотографии с "Азовстали", которую он опубликовал перед выходом с завода.

Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 01
Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 02
Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 03
Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 04
Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 05
Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 06
Автор фотографий с Азовстали Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Живи довго й щасливо , добра , світла людина й воїн ...
показать весь комментарий
04.10.2022 15:57
+23
які НЕЛЮДИ КАЦАПИ, до такого стану довести людей, хоча чому дивуватись, фашисти
показать весь комментарий
04.10.2022 16:06
+21
Тих що в Туреччині ви бачили лише в одязі, і він на них так само мішком висить. Лиця такі ж худі як і в Дмитра.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Живи довго й щасливо , добра , світла людина й воїн ...
показать весь комментарий
04.10.2022 15:57 Ответить
якісь дуже різні(вагова катигорія)полонених тих ,що в Турції і тих,що в Україні?
показать весь комментарий
04.10.2022 15:59 Ответить
Тих що в Туреччині ви бачили лише в одязі, і він на них так само мішком висить. Лиця такі ж худі як і в Дмитра.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:09 Ответить
які НЕЛЮДИ КАЦАПИ, до такого стану довести людей, хоча чому дивуватись, фашисти
показать весь комментарий
04.10.2022 16:06 Ответить
Дивилась інтервью Діанова, він казав, що найстрашніше що було - це голод. Навать приниження и питки можна перетерпіти, але каже голод - це найгірше.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:08 Ответить
Це усе дуже індівідуально ...
Є люди які голодують навіть добровільно й робляць це роками !

В кожному оргнізму свій "метаболізм" . Є люди зі зниженим больовим порогом, інші навіть через 10 годин без їжі починають втрачати самоконтроль .
показать весь комментарий
04.10.2022 16:30 Ответить
Я просто написала, що сказав Діанов. Голод - це улюблена питка рашистів (живуть по завєтам дєдов-нквдистів), одне діло - добровільне оздоровче голодування, а інша справа - катування голодом. Це страшно. Хоча звичайно все індивідуально.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:37 Ответить
Він просто віділив те , від чого сам дуже страждав ... що важче всього забути . Бо коли морять сном , то через тижнень пам"ять це не дуже фіксує ... Бо відсипатися можно як завгодно . А ось вихід з дуже шкодливого голодування може зайняти кілька місяців . Не меньше у світі гинуть не від голоду , а від процесу того , що раптом з"являється більше їжи (може навіть ненадовго) ...

Але якщо б їх йще не катували б дуже коротким сном разом з 200-300 калорїї на добу ...
Нічні допити це ж чекістке "ноухау"... Тебе не годують й йще не дають спати . Й якщо фізична більш діє на інскстинктивному рівні на саму низчу форму нервової діяльності , то недосин й голод діє на рівні висшої нервової системи -- слабкість й апатія + галюцінації ...

Кати навмистно вели азовців до межі божевілля . То в їх була така ціль - довести до тваринного стану й зняти на відео ... така собі десакралізація в збоченному софкоїдному хворому уявленні !
показать весь комментарий
04.10.2022 17:04 Ответить
Мені цікаво щоб на вашу думку відповіли ті люди, над якими доктор Йозеф ставив експерименти хоча і не масові, як пише пропаганда, але кожний звісно над вибірковою групою - скільки людина може жити без води, або їжі?
До речі він також ставив експерименти з лікування холодових та опікових травм і його роботи активно використовуються після війни навіть зараз. Тобто з його експериментів хоч якась кінцева користь є для людства. А росіяни зробили з героїв мучеників, чим назавжди вписали їх імена в історію. І тих хто вижив і тих хто загинув.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:29 Ответить
Кацапи морили украінську націю в 1932- 33, 37 і 47 роках
І наразі намагаються зробити те саме 😠
Це дике племя повинно здохнути 😡
показать весь комментарий
04.10.2022 16:19 Ответить
русня не люди, тому це не плем'я, а збіговисько потвор, стадо...
показать весь комментарий
04.10.2022 16:21 Ответить
Йому пощастило, бо був розкручений в змі. На жаль, загиблим в Оленівці не пощастило. Їх здали в полон на смерть
показать весь комментарий
04.10.2022 16:24 Ответить
На жаль, так. Обміняли лише медійних. А про інших більшість і не знає, бо живуть в бєнямарафоні - а там лише переможні-перемоги!
показать весь комментарий
04.10.2022 16:38 Ответить
Все 108 обменяных азовцев - медийные? Назовите дюжину. Не можете? Тогда хорош уже муйню повторять.
показать весь комментарий
05.10.2022 01:36 Ответить
Фотки цих азовців гуляли по фейсбуку всі 4 місяці, звичайно для зелебобіків вони не медійні, по бенямарафоні про них ніхто не розказував, бо "треба було мовчати так як це заважає обміну". Всім мовчати про те, що зеля наказав азовціям здатись в полон і прирік їх на катування, тортури і смерть. Тому для вас , звичайно вони не медійні
Назвіть тих 2500 які лишильсь у полоні!
показать весь комментарий
05.10.2022 10:20 Ответить
нагадую, що там в полоні залишаються ще тисячі наших. одних лише азовців 2000, а крім них іще дуже багато людей. зниклих безвісти - чи то 7000 чи то 8000, більшість із них - в полоні.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:50 Ответить
Чи доживуть інші полонені до обміну?
показать весь комментарий
04.10.2022 16:25 Ответить
АЗОВ ! АЗОВ ! АЗОВ !
Він і далі болить !
показать весь комментарий
04.10.2022 16:33 Ответить
От би на такому харчуванні потримати Ілона Маска. А потім запитати що він думає про референдуми та гормональне ожиріння.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:37 Ответить
Вважаю ,що українська сторона перегинає палицю з усякими там конвенціями щодо полонених.Такі конвенції можуть застосовуватися до людей чи достойного противника,хоча який може бути достойним противник,та все ж,але не до нелюдів.Нелюдів треба повідомити публічно,що якщо ви так ставитмитеся до наших полоненних,то буде таке й ставлення до ваших.Нехай це не спрацює,бо їм насрати на своїх.Але це ,можливо,оброзумить потенційних чмобіків,котрі ,почувши про триразове харчування ,мобілізуються,а потім здадуться.
показать весь комментарий
04.10.2022 19:07 Ответить
Хєрня яка,у тих хто здав азовців і не тільки взагалі щоденна відеозйомка.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:35 Ответить
Й ще,проти людського поводження з рашистами в полоні((А чи задавала собі українська сторона питання : а що їли люди в період окупації їх території і скільки разів в день?
показать весь комментарий
04.10.2022 20:58 Ответить
Епаные кацапские выродки! Дмитрий выглядит точно как люди из фильма, который сняли американцы по освобождению Бухенвальда ((
показать весь комментарий
05.10.2022 01:34 Ответить
 
 