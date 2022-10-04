Юристы жены Медведчука пытаются вернуть имущество в Пуще-Водице, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Юристы компании предательницы Украины Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в столичной Пуще-Водице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Юристы, представившиеся представителями компании "УКРКАПИТАЛ", в понедельник пришли на прилегающую к имению Виктора Медведчука территорию с требованием передать контроль над объектом.
Компания "УКРКАПИТАЛ" принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко.
По словам руководителя ОО "НПУ Межигорье" Дениса Тарахкотелика, имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о хранении имущества на время следственных действий.
Сообщается, что юристы вызвали полицию.
В комментарии один из юристов сообщил: "Пока ждем взвешенного решения правоохранителей".
Пожалуйста, подождите...
Что там, Трухин " с леса" уже вернулся ? Или неужели Кузьминых , которого взяли на *таблице деления*, посадили? Тысячи "что там" ....и один ответ - это "100% свой прокурор*...
Та й барахло зараз повернуть..
Togda kakogo xrena tam eti nedojuristy (s kakogo jur-proftexa voni?) iščut, esli suda poka ne bylo?
ВСЕ!!!
Адвокати контролюють дотримання закону з боку "апарату насилля", яким є держава в особі правоохоронних органів, і є "балансиром" для тієї ж демократії Юристи, у будь-якій фірмі, в першу чергу - консультанти А вже потім - захисники інтересів фірми Нам не відомо, коли саме сімейство Медведчуків найняло цих юристів Люди просто виконують роботу, на яку їх найняли - здійснюють захист інтересів роботодавця! ТОчно так само, як і працівник підприємства з виготовлення обладнання для "Беркута" Піди й побий йому морду за те, що він наповнив балончик "Черьомухою", чи відлив гумовий кийок, чи зібрав помповий карабін для розгону демонстрацій!
Вам самому не смешно?? вы стыдливо забыли упомянуть сколько баблишка они получат за просто виконану роботу, на яку їх найняли.
мерзость
"Кожний має право на гідно оплачувану роботу"- один з головних стовпів західного суспільства Якщо комусь платять за роботу різника - ти ж його не починаєш зневажать? Не зневажаєш сантехніка який чистить твій унітаз Просто в таких же "унітазах" колупаються й юристи І їм платять за знання та вміння користуваться законами (Як сантехніка - розвідними ключами)
причем здесь сантехник, трындец вообще...
"Зин"Ксюх". Надеются отсюда выжать
На гілляку цих падлюк, за смерть та трагедії для Українців , бо воно зараз вирішили захищати зрадників України !!!
Мабуть, тиха бездіяльність привладних уже проплачена зрадниками-медвечуками!!!