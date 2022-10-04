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Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах.

Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 01
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 02
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 03
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 04
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 05
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 06
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 07
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 08
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 09

"Благодарю наши Вооруженные Силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют по себе руины. Но главное - это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий. Отдельно замечу: тем, кто эвакуировался, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОСВОБОЖДЕННЫЕ НАСЕЛЕНЫЕ ПУНКТЫ ЕЩЕ РАНО!", - обращается Кириленко к жителям региона.

"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело. Война еще совсем близко. Все вернем, и все вернемся - всему свое время", - резюмирует он.

Читайте также: Освобождение Лимана отрезало пути снабжения и нарушило логистику войск РФ, - Нацгвардия
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Топ комментарии
+32
Місто Лиман звільнено від рашистських загарбників! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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04.10.2022 16:54
+29
Герої ! Бажаю всім ПЕРЕМОГИ!
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04.10.2022 16:56
+21
Як же я пишаюся нашою нацією!
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04.10.2022 16:58
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Місто Лиман звільнено від рашистських загарбників! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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04.10.2022 16:54 Ответить
кожному русскому мобіку по гробіку!
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04.10.2022 21:44 Ответить
Герої ! Бажаю всім ПЕРЕМОГИ!
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04.10.2022 16:56 Ответить
Як же я пишаюся нашою нацією!
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04.10.2022 16:58 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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04.10.2022 17:03 Ответить
Специально для диванных зрадофилов съездите в Лиман и посмотрите какой там сложный рельеф местности а потом будете трындеть как надо правильно окружать.
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04.10.2022 17:05 Ответить
С юга, запада и востока лес, с севера поле. Город на равнине. В чём сложность рельефа?
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04.10.2022 17:20 Ответить
Побєдун govtva ! А сам то де знаходишся? Не задавався питанням чому орки захопили ці райони? За оборону в державі хто відповідає?
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04.10.2022 17:51 Ответить
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04.10.2022 17:08 Ответить
Які красені наші бійці!
Допомагаємо армії,наближуємо нашу перемогу над ворогом.
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04.10.2022 17:28 Ответить
Это на 3й фото Сырский?
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04.10.2022 17:34 Ответить
Так
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04.10.2022 17:35 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Найкраще про Лиман, як на мене.

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04.10.2022 17:38 Ответить
 
 