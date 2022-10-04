Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг. ФОТОрепортаж

Защитники Украины официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах.



















"Благодарю наши Вооруженные Силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют по себе руины. Но главное - это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий. Отдельно замечу: тем, кто эвакуировался, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОСВОБОЖДЕННЫЕ НАСЕЛЕНЫЕ ПУНКТЫ ЕЩЕ РАНО!", - обращается Кириленко к жителям региона.

"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело. Война еще совсем близко. Все вернем, и все вернемся - всему свое время", - резюмирует он.

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