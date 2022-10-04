СБУ установила еще 12 правоохранителей-предателей, занимающихся репрессиями на оккупированных территориях. ФОТО
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СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Среди них - так называемый "заместитель начальника военной комендатуры пгт Лазурное Херсонской области" с позывным "Грек".
По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году бежал во временно оккупированный Крым и трудоустроился в Севастополе в росгвардию.
С началом широкомасштабного вторжения России предатель вернулся на материковую территорию, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима.
Еще один житель Херсонщины после оккупации Новой Каховки согласился занять должность "начальника изолятора временного содержания" в составе созданного спецслужбами России "Новокаховского отделения милиции".
В новом статусе коллаборант вместе с представителями оккупационных властей выезжает по адресам проживания проукраинских граждан и участников АТО, похищает их и доставляет в "изолятор временного содержания". Также есть факты проведения допросов и применения пыток.
Пошли на сотрудничество с оккупантами бывший заместитель начальника Изолятора временного содержания полиции и трое экспертов-криминалистов. Они поступили в так называемый "научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД" на Херсонщине.
Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами руководителя оккупационной "полиции" Старобельского района Луганской области.
Сейчас он способствует поддержанию на временно захваченной Старобельщине рашистского "нового порядка". Под его руководством оккупационная полиция осуществляет "уголовное преследование" граждан на основании фейковых "законов ЛНР".
В Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ тоже задокументировали противоправную деятельность бывшего работника полиции.
В 2011 году он вышел на пенсию, но после широкомасштабного вторжения России по идейным соображениям решил вернуться на службу в оккупационном режиме в статусе "начальника отдела уголовного розыска Волновахского райотдела МВД днр".
Следователи СБУ квалифицировали действия всех вышеуказанных коллаборантов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.
Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
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треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
А далі їх тра встановити на ослінчики та накинути на шиї зашморги...
даже если всех громко задержат, с вертолётами и собаками..
просто печерное правосудие вчерговэ трохи прибарахлится и незаметно все окажутся на свободе, как Штепа, слегка поделившись награбленым , может даже в ОПу дермака-портнова-татарова возьмут, или где-то рядом, там таких ценят