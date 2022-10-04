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СБУ установила еще 12 правоохранителей-предателей, занимающихся репрессиями на оккупированных территориях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Среди них - так называемый "заместитель начальника военной комендатуры пгт Лазурное Херсонской области" с позывным "Грек".

По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году бежал во временно оккупированный Крым и трудоустроился в Севастополе в росгвардию.

С началом широкомасштабного вторжения России предатель вернулся на материковую территорию, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима.

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Еще один житель Херсонщины после оккупации Новой Каховки согласился занять должность "начальника изолятора временного содержания" в составе созданного спецслужбами России "Новокаховского отделения милиции".

В новом статусе коллаборант вместе с представителями оккупационных властей выезжает по адресам проживания проукраинских граждан и участников АТО, похищает их и доставляет в "изолятор временного содержания". Также есть факты проведения допросов и применения пыток.

Пошли на сотрудничество с оккупантами бывший заместитель начальника Изолятора временного содержания полиции и трое экспертов-криминалистов. Они поступили в так называемый "научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД" на Херсонщине.

Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами руководителя оккупационной "полиции" Старобельского района Луганской области.

Сейчас он способствует поддержанию на временно захваченной Старобельщине рашистского "нового порядка". Под его руководством оккупационная полиция осуществляет "уголовное преследование" граждан на основании фейковых "законов ЛНР".

В Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ тоже задокументировали противоправную деятельность бывшего работника полиции.

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В 2011 году он вышел на пенсию, но после широкомасштабного вторжения России по идейным соображениям решил вернуться на службу в оккупационном режиме в статусе "начальника отдела уголовного розыска Волновахского райотдела МВД днр".

Следователи СБУ квалифицировали действия всех вышеуказанных коллаборантов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

СБУ установила еще 12 правоохранителей-предателей, занимающихся репрессиями на оккупированных территориях 01
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Топ комментарии
+8
..та ничего им, зрадныкам, не будет..
даже если всех громко задержат, с вертолётами и собаками..
просто печерное правосудие вчерговэ трохи прибарахлится и незаметно все окажутся на свободе, как Штепа, слегка поделившись награбленым , может даже в ОПу дермака-портнова-татарова возьмут, или где-то рядом, там таких ценят
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04.10.2022 17:07
+5
в опі пошукайте-там через одного зрадники
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04.10.2022 17:05
+5
Під час затримання цю падаль живими не брати.
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04.10.2022 17:07
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ЯКЩО стількі катівень на оккупованих територіях з 24 лютого , ТО В ЛУГАДОНЕ тоже за 8 років були катівні і військови ЗЛОЧІНИ
треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
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04.10.2022 17:00 Ответить
Четвертовать мразей , пусть испытают все прелести пыток🪃🪃🪃🪃🪃
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04.10.2022 17:51 Ответить
Сонька,а где твой дрюжок джамал(джамшут)?
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04.10.2022 19:48 Ответить
СБУ встановила ще 12 правоохоронців-зрадників

А далі їх тра встановити на ослінчики та накинути на шиї зашморги...
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04.10.2022 17:04 Ответить
в опі пошукайте-там через одного зрадники
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04.10.2022 17:05 Ответить
Одно другому немешае и ОПе и тех кто корректировал огонь и стучал на соседей, а портнова -мразь повесить
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04.10.2022 17:53 Ответить
Під час затримання цю падаль живими не брати.
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04.10.2022 17:07 Ответить
..та ничего им, зрадныкам, не будет..
даже если всех громко задержат, с вертолётами и собаками..
просто печерное правосудие вчерговэ трохи прибарахлится и незаметно все окажутся на свободе, как Штепа, слегка поделившись награбленым , может даже в ОПу дермака-портнова-татарова возьмут, или где-то рядом, там таких ценят
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04.10.2022 17:07 Ответить
Насправді Україна знаходиться у дуже складній ситуації, і ще дуже велике питання на що перетвориться країна після перемоги на козломордією.
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04.10.2022 17:13 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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04.10.2022 17:16 Ответить
Это типа с тонущего корабля убегают крысы. Они почуяли неладное. Они думали что за агрессией спокойно можно наблюдать запасаясь попкорном лежа на диване. А когда их подняли с дивана эти паразиты трусливо бросили свою родину и стали бежать куда глаза тянет. Вот это есть печальный результат всей идеологии ихнего шовинизма и нацизма .
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04.10.2022 17:21 Ответить
Цікаво, а скільки ще подібних жлобів? Що скаже відділ внутрішньої безпеки? Чого громадянам чекати?
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04.10.2022 17:32 Ответить
А де громадянин Аваков? Чому не відповідає на питання про те, що як не зрадник, то працівник МВС? То така реформа була, на догоду москалям?
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04.10.2022 17:50 Ответить
Хто ці добрі люди? Де їх прізвища? Може ми з ними десь колись вчились? Старість змінює. Чи знов українська доброта?
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04.10.2022 17:57 Ответить
Вот за выкладывание в СМИ простор данных судить! Это должно было быть закрытым делом. Ведь сбегут твари теперь зная. А так можно бы было втихаря потом и решить иначе--- не по закону, а по народному. А теперь ни как. Приведите пример с 14 г начиная, удачный по действию и по закону исполненный? Нет такого и даже мелкого уровня.
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04.10.2022 18:25 Ответить
А имена изменников СБУ Крыма, даунбасса и лугандонии не установила. Многие из них получают украинские пенсии; имеют загранпаспорта безвиза; некоторые обзавелись недвижимостью в Киеве и в Европе, но СБУ не хватает времени и желания найти этих изменников.
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04.10.2022 18:38 Ответить
А чому такі мерзенні пики служили в часи України? Невже не видно, що половина з них -- ілюстрації для Ломброзо?
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04.10.2022 19:13 Ответить
 
 