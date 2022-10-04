Коломойский наведался в НАБУ. ФОТОрепортаж

4 октября 2022 г. Игорь Коломойский прибыл в киевский офис Национального антикоррупционного бюро Украины. Олигарх приехал кортежем с сопровождением.

По данным Bihus.Info, Коломойский находился в НАБУ примерно 45 минут, в этот день должен был пройти его допрос, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в середине сентября 2022 г. детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Игоря Коломойского в Буковеле. Об этом сообщало издание "Зеркало недели". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в 2015 г.

Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". У Игоря Коломойского пока нет статуса подозреваемого.

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