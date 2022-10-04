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НАБУ (4031) Коломойский (1763)

Коломойский наведался в НАБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

4 октября 2022 г. Игорь Коломойский прибыл в киевский офис Национального антикоррупционного бюро Украины. Олигарх приехал кортежем с сопровождением.

По данным Bihus.Info, Коломойский находился в НАБУ примерно 45 минут, в этот день должен был пройти его допрос, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в середине сентября 2022 г. детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Игоря Коломойского в Буковеле. Об этом сообщало издание "Зеркало недели". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в 2015 г.

Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". У Игоря Коломойского пока нет статуса подозреваемого.

Смотрите также: У Коломойского провели обыск по делу "Укрнафты", - СМИ. ФОТО

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Топ комментарии
+64
Невже з бункера виліз? Віддайте його Штатам і ленд-ліз запрацює на всі 100%
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04.10.2022 19:01
+55
Коли вже його до ФБР "навідають"?
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04.10.2022 19:01
+46
При наступному президенті
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04.10.2022 19:06
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Коли вже його до ФБР "навідають"?
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04.10.2022 19:01 Ответить
При наступному президенті
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04.10.2022 19:06 Ответить
При зеленському йому боятися нічого як бикував так і буде, та час іде а Америка чекає. І дочекається, до ***** уже не втече а в середині країни скоро почнуть цікавитись все більше і більше діяльністю цього покидька.
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04.10.2022 20:00 Ответить
Невже з бункера виліз? Віддайте його Штатам і ленд-ліз запрацює на всі 100%
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04.10.2022 19:01 Ответить
Оружие в обмен на Беню. Звучит
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04.10.2022 19:07 Ответить
Зеля готовий пожертвувати навіть ленд-лізом, але Коломойського нікому не віддасть
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04.10.2022 19:07 Ответить
Когда вопрос станет он или Беня, он и им пожертвует. И мамой Риммой и Ленкой
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04.10.2022 20:04 Ответить
навряд,бо якщо беня відкриє рота,то "пожертвують" уже боневтіком)))
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04.10.2022 23:07 Ответить
Может он и есть ленд-лиз.
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04.10.2022 21:12 Ответить
Как говорят в Днепре, ну так шо теперь, пойти обосраться всем?
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04.10.2022 19:02 Ответить
Вертел он всех. Не зря же в выборы вложился. Целый сериал запустили, что бы теперь чувствовать себя в безопасности.
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04.10.2022 19:03 Ответить
Сериал то копейка на "поржать"... а так печально что популус наш не чело веки(
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04.10.2022 19:44 Ответить
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04.10.2022 19:40 Ответить
А.......... а
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04.10.2022 19:59 Ответить
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04.10.2022 20:18 Ответить
о підарас знову скавчить,за любу ***** платять,а "служивий"?
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04.10.2022 23:09 Ответить
Когда он вернет 5.5 миллиардов долларов???
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04.10.2022 19:05 Ответить
В феврале начинается процесс по сути.
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04.10.2022 19:14 Ответить
судебный процесс в каком суде??? в Лондонском??? или в США??? Если в Украине, то это шляпа! И кто обвинитель??? приватбанк или государство Украина??? Прокурор должен быть с Лондона или с США!
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04.10.2022 19:25 Ответить
Быковал поди. Рано или поздно но в Федеральной тюрьме США побыкует.
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04.10.2022 19:06 Ответить
Хочу тебя проинформировать, скот со скотного двора с вывеской "Белоруссия" о том, что, в связи с тем, что твой бульбофюрер, которого ты и тебе подобные тупые, покорные и бессловесные скоты себе в пастухи избирал более четверти века, признал своё и твоё участие в войне против Украины, тебе, твоему скотенёнку (или двум скотенятам, сколько там ты со своей самкой произвели на свет Божий скотского потомства?) и его или их скотенятам, и скотенятам скотенят, придётся выплачивать Украине репарации многие многие года, десятилетия!, и ходить с голой жопой питаясь лушпайками от картошки.
Скот, ты и твое потомство на пятёрочку поколений вперёд, уже голодранцы и нищеброды.
Ну, если конечно твоих скотенят тебе в пакетах не вернут. После того, как их собаки или свиньи не переварят.

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04.10.2022 21:00 Ответить
Что же ты, скот, перднул своим рот и в кусты? Твой пастух-бульбофюрер ещё на месте? Ты его ещё не переизбрал?
Ты сколько раз в день, скот, пытаешься отмыться от крови украинских детей, женщин, стариков? Сколько бы ты, покорный скот, не старался, ни тебе ни твоему скотскому потомству не отмыться.
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04.10.2022 21:21 Ответить
Цікаво за що, чи чому, його Зе позбавив громадянства?
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04.10.2022 19:06 Ответить
Якби його позбавили громадянства, навряд чи б він так вільно ходив до набу
Може й позбавили, але жодного підтвердження немає
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04.10.2022 19:22 Ответить
От шо интересно, у Корбана гражданство отобрали, мотивируя наличием второго, а у бородатой бабушки почему-то не получается. И е#альник у бабушки такой, шо сразу видно, шо даже кофе она там в НАБУ пила бесплатно.
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04.10.2022 19:07 Ответить
Вопрос, как говорится острый, наболевший.Думаю в этих шашнях будет разбираться синагога
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04.10.2022 20:23 Ответить
Їх одним указом позбавили, але Корбан у той час перебував за кордоном, при спробі в'їзду в Україну у нього український паспорт вилучили, а інший документ він не надав. Коломойський же, як громадянин Ізраїлю та Кіпру (Євросоюз) може перебувати на території України без візи.
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04.10.2022 22:24 Ответить
1

відповідальності за прояви антисемітизму.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За законом антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.
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04.10.2022 19:09 Ответить
з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень

Ото сильно,где же Коломойский 8500 гривен возьмёт?
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04.10.2022 19:31 Ответить
Все дураки а он умный кинул всех и всю страну со своим банком . Может кто то скрутит этого деда и кинет в подвал все украинцы скажут спасибо
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04.10.2022 19:09 Ответить
Це який цинізм загроза повномаштабноі війни ,а верховна зрада виокремила одну національну меншину ,до речі це закон украінофоба бужанського ,а хто захистить украінців в Украіні від украінофобІі ,ось кому ця влада служить.

Не подобається · 175 · 33 тиж.





Marko Markovych

Офіційно у нас нема меншин. Тепер стали українцями Зеленський, бужанський, рабіновічь . То звідки ж взявся антисемітизм? Це напевне для ізраїльтян, що понаїжджають до Умані, бердичева, дніпра, щоб вони робили що хочуть і щоб людям позакривати роти.

Позначка «Подобається» · 20 · 33 тиж.



Felix Cooper

Я вибачаюся, а за українофобство рада не збирається вводити кримінальну відповідальність?

Позначка «Подобається» · 181 · 33 тиж.



Юрій Аскоченський

бьють, і плакати не дають

Позначка «Подобається» · 14 · 33 тиж.



Роман Твердохліб

Підтримую💯% , тому шо, нєкоториє, «мовних хочуть відправляти во Львов, а Львов передати полякам»

Позначка «Подобається» · 32 тиж.



Ігор Яковішак

А в Ізраїлі вже визнали голодомор геноцидом?
Чи там є закон який забороняє ображати українців?
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04.10.2022 19:12 Ответить
как бы его кортеж НАБУ не арестовал
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04.10.2022 19:13 Ответить
Коментарі до статті, дж.Укр правда
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04.10.2022 19:13 Ответить
Не "наведался", а прибыл по требованию.
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04.10.2022 19:17 Ответить
С ревизией?
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04.10.2022 19:17 Ответить
АХААААА , ей Богу БРАВО!!! Нагрянул.....унезапнооооо, инкогнитооооо
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04.10.2022 19:19 Ответить
Приходит и говорит "Ви кохве идете пить, шо такое? Я здесь гуляю
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04.10.2022 19:30 Ответить
...или перекличку устроял - иваненко -Я, сидоренко -Я
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04.10.2022 19:32 Ответить
на каву
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04.10.2022 19:46 Ответить
15.02.2022 - прийнято! !15, КАРЛ
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04.10.2022 19:17 Ответить
Бєня Казламойскій-пака свящєнная карова...
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04.10.2022 19:17 Ответить
Війна до сраки - там он ото, оте
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04.10.2022 19:18 Ответить
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04.10.2022 19:19 Ответить
А зачем номера замазали? Те, кому надо, и так с гранатомёта Беню достанут.
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04.10.2022 19:19 Ответить
Що значить навідався? Він має бути туди діствавлений під конвоєм і в наручниках.и Із СІЗО.
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04.10.2022 19:22 Ответить
Дійсно, думав-думав, а тоді - нє, а чим це вони там зайняті, піду навідаюсь
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04.10.2022 19:25 Ответить
Яка подія! Ну прямо як в кіно -"Штірліц йшов по коридору"! Не кортежем а автозаком пора б доставляти!
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04.10.2022 19:23 Ответить
Та хто ж посміє? Він жеж рука в опі ***********
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04.10.2022 21:06 Ответить
Дядя Сэм достанет с любыми номерами и паспортами.
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04.10.2022 19:24 Ответить
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04.10.2022 19:25 Ответить
- Пошли кофе пить.
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04.10.2022 19:28 Ответить
Шо такое, я здесь гуляю
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04.10.2022 19:33 Ответить
- Таки да, а шо?
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04.10.2022 19:38 Ответить
Навідався. Навідався, Карле! Срусський барін, такий собі Троєкуров, вальяжно "изволили наведаться". Ояїбу
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04.10.2022 19:28 Ответить
В Украине корупция не обнаружена
Просто всегда прав тот у кого больше
прав.
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04.10.2022 19:28 Ответить
Повєстку вручілі ?
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04.10.2022 19:29 Ответить
Кому? Директору *****?????
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04.10.2022 19:34 Ответить
Мій добрий приятель київський джазмен Сергій Вижляк колись ******** казати: "Ви ж мої жидочки!"
Це у нього виходило дуже зворушливо!
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04.10.2022 19:29 Ответить
Хоть поржом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.10.2022 19:35 Ответить
Гляньте Перехватчик фото подмастырил, уморааааа
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04.10.2022 19:36 Ответить
Ще довго цей смерд буде ходити по Україні.
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04.10.2022 19:36 Ответить
Тількинепорошенко - *****, це ж його наротив. Всверлив в мізки народу, нав'язавши свого "презеРВента", зелену шмарклю боневтіка.
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04.10.2022 19:53 Ответить
Мільярдер -- так просто за жабри не візмеш -- судитися буде до скону віку .
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04.10.2022 19:54 Ответить
Так надо брать не за жабры.
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04.10.2022 19:56 Ответить
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04.10.2022 19:55 Ответить
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04.10.2022 19:56 Ответить
Зе- антікорупція? Якось навіть і не смішно...
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04.10.2022 20:22 Ответить
Скорее бы этого марамоя отдать США, просто паразит на теле Украины.
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04.10.2022 20:10 Ответить
Когда они уже все нажрутся? Никто еще не забрал на тот свет свое состояние, заработал уже , что и правнукам хватит, остановись , подумай о вечном, сделай что-то доброе людям. Неа, будет ло смерти крутить свои схемы, тянуть из бюджета, кидать всех на бабки. Жадный , жирный уе@ан.
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04.10.2022 20:18 Ответить
оце так. з кортежем в НАБУ? цікаво і хто в країні президент?
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04.10.2022 20:26 Ответить
Ну як, Залужний (реальний), Зеленський(обраний), ну і ...Коломойський (фактичний), а ви обирайте, як зручно
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04.10.2022 20:38 Ответить
Двопаспортний суддя Богдан Львов: а как ета?
https://www.youtube.com/watch?v=LJBbBy1LIHM
...

Другий бабах. 17 серпня 2022 року Богдан Львов своїм рішенням остаточно передав готель «Мир» колишньому акціонеру Приватбанку Геннадію Боголюбову. (Лінк тут: https://finance.liga.net/.../byvshie-vladeltsy-otsudili-v...).

Відразу по суті: готель «Мир» "пішов" до Приватбанку під час націоналізації у 2016 році, як актив, що належить колишнім акціонерам.

Боголюбов побіг до судів доводити, що "готель «Мир» не його, а належить якимось кіпріотам, які взагалі ніяк не пов'язані ані з ним, ані з Приватбанком". Кейс звичайно було абсолютно чорно-білий, але саме голова Касаційного господарського суду Львов 17 серпня 2022 року вирішив, що партнер Коломойського прав, і вирвав у державного банку готель «Мир» та віддав його олігарху Боголюбову.

(від влади - мовчання, мертва тиша)
...
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04.10.2022 20:29 Ответить
дивіться на ту очкасто-бородату скотину... вона обікрала Україну і всіх її жителів - тебе також.... і вільно роз,їзджає собі на "майбаху", це норма?????
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04.10.2022 20:36 Ответить
Мабуть під дахом зеленого "черчіля" таки норма
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04.10.2022 20:52 Ответить
Чи не після цього візиту Шевченко іде у відставку? Тепер можна вмикати печатний станок.
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04.10.2022 20:48 Ответить
О, бачите, 72 коментарі - і ось десь вже близько до істини
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04.10.2022 20:54 Ответить
Прийшов особисто спитати, чи не втратили ті нюх? Чи не забули, хто в країні хазяїн?
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04.10.2022 20:50 Ответить
Эту пархатую Гниду нужно выдавать Штатам, Гуантанамо ждет в месте с его слугой!!!
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04.10.2022 20:53 Ответить
Невже виродка беню, який 30 років обкрадав Україну, немає за що посадити?
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04.10.2022 20:56 Ответить
Можете собі уявити новину - "Верховний Суд дозволив "ROHSEN" не сплачувати державі податків на 2,9 мільярда"?

А от "Укрнафті" Коломоського можна, і жодна позитивна ********** не пискне.

Знаєте чому?

Бо Бєня як умний мальчік, давно скупив під 4/5 інформаційного простіру, думаю сам був здивований легкодоступності тієї всратої журналіської "еліти", і не тільки, бо "актівісти-націоналісти" виявились переважно не кращіми, вже не кажучи про політиків та посадовців - звідси інформаційна окупація, яка прогнозовано закінчилася справжньою.

Підмахнули всією країною кротам і покручам, хто за % на крадівництві та можливість "прібарахліться", хто за лапшу про "конєц епохі" - і колективний Коломойський продовжує жнива на крові.

Прібарахлілісь, отримали небо в алмазах?

..........

Згадуйте про ті три мільярди, коли бачите як діти збирають кошти на ЗСУ. - Prozapas
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04.10.2022 21:17 Ответить
А нам сейчас этого порхатого скандала только не хватает.
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04.10.2022 22:18 Ответить
Спереду у ЗСУ москальські воші,позаду українські гниди. Це пи#дець🤦
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04.10.2022 23:46 Ответить
Аж 45 хвилин...швидко все порішали
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05.10.2022 06:55 Ответить
 
 