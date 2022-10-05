Ночью россияне из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией три громады Никопольского района - Червоногригоровкую, Никопольскую и Марганецкую.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью россияне в очередной раз воевали с мирными городами и селами. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией три громады Никопольского района - Червоногригоровкую, Никопольскую и Марганецкую. Предварительно люди не пострадали.

В Красногригорьевской громаде два дома уничтожено, до 20 изуродованы. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Никополе обстрелом били по базе отдыха.

В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.

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