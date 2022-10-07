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Уничтоженная база россиян в Балаклее. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
От базы оккупантов после удара HIMARS остались только руины и обгоревшее железо.
Фото разрушенной базы публикует в фейсбуке блогер Сергей Наумович, сообщает Цензор.НЕТ.
"Балаклея. Украина начинает разбирать завалы. Вот, например, здесь была база орков. Уничтожена ударом Хаймарсов. И такого металлолома много везде на территориях", - написал он.
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