Уничтоженная база россиян в Балаклее. ФОТО

От базы оккупантов после удара HIMARS остались только руины и обгоревшее железо.

Фото разрушенной базы публикует в фейсбуке блогер Сергей Наумович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Балаклея. Украина начинает разбирать завалы. Вот, например, здесь была база орков. Уничтожена ударом Хаймарсов. И такого металлолома много везде на территориях", - написал он.

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