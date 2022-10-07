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Уничтоженная база россиян в Балаклее. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

От базы оккупантов после удара HIMARS остались только руины и обгоревшее железо.

Фото разрушенной базы публикует в фейсбуке блогер Сергей Наумович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Балаклея. Украина начинает разбирать завалы. Вот, например, здесь была база орков. Уничтожена ударом Хаймарсов. И такого металлолома много везде на территориях", - написал он.

Читайте: США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters

Уничтоженная база россиян в Балаклее 01
Уничтоженная база россиян в Балаклее 02
Уничтоженная база россиян в Балаклее 03
Уничтоженная база россиян в Балаклее 04
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Топ комментарии
+17
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05.10.2022 09:45
+11
Я вибачаюсь - ну що, скептики по статистиці знищеного заліза? Сумнівались?
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05.10.2022 09:20
+11
колорадку примяли
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05.10.2022 09:21
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3 Хаймарс в гості завітали
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05.10.2022 09:20 Ответить
Я вибачаюсь - ну що, скептики по статистиці знищеного заліза? Сумнівались?
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05.10.2022 09:20 Ответить
це договорняк)))))))))))
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05.10.2022 10:27 Ответить
колорадку примяли
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05.10.2022 09:21 Ответить
А где дохлые орки? Разползлись или сгорели на хрен?
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05.10.2022 09:23 Ответить
Їх свині поїли.
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05.10.2022 09:25 Ответить
і коти
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05.10.2022 09:35 Ответить
і миши, і собаки.
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05.10.2022 09:45 Ответить
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05.10.2022 09:45 Ответить
Позбирали і поклали в холодильники. Вже майже місяць як Балаклія звільнена, навіщо залишати трупний запах.
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05.10.2022 09:26 Ответить
Перегруппировались на атомы и молекулы....
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05.10.2022 09:26 Ответить
там метал горів, які орки? вони випарувалися.
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05.10.2022 09:27 Ответить
От i добре .
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05.10.2022 09:38 Ответить
які ж вони ******* в пеклі тепер носити будете ці колоради
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05.10.2022 09:25 Ответить
Це війна зброї 19-го сторіччя зі зброєю 21-го....
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05.10.2022 09:38 Ответить
Георгий победоносец с вами... Надо бы батюшек на подмогу с кадилом, а то подгорает
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05.10.2022 10:00 Ответить
Прочитав сперше "база у Балаклаві"
Зрадів
Помилився...але чекаємо
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05.10.2022 10:24 Ответить
 
 