На войне с российскими оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи майор Тарас Редькин. ФОТО

29 сентября в боях с российскими оккупантами погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович ("Кот").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук жены бойца.

"Мой муж самый искренний и ясный человек во всем мире! Настоящий, мужественный, честный, отважный, нежный, заботливый человек! Образец для многих людей! Умный и отзывчивый! Всегда готов прийти на помощь, никогда не отказывал!.. Никогда ничего не боялся, всегда шел в бой к Победе! Преданно защищал всех нас, всю нашу Украину!" – написала она.

Через несколько дней Тарасу должно было исполниться 26 лет.

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