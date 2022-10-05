На войне с российскими оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи майор Тарас Редькин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
29 сентября в боях с российскими оккупантами погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович ("Кот").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук жены бойца.
"Мой муж самый искренний и ясный человек во всем мире! Настоящий, мужественный, честный, отважный, нежный, заботливый человек! Образец для многих людей! Умный и отзывчивый! Всегда готов прийти на помощь, никогда не отказывал!.. Никогда ничего не боялся, всегда шел в бой к Победе! Преданно защищал всех нас, всю нашу Украину!" – написала она.
Через несколько дней Тарасу должно было исполниться 26 лет.
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