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На войне с российскими оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи майор Тарас Редькин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

29 сентября в боях с российскими оккупантами погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович ("Кот").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук жены бойца.

"Мой муж самый искренний и ясный человек во всем мире! Настоящий, мужественный, честный, отважный, нежный, заботливый человек! Образец для многих людей! Умный и отзывчивый! Всегда готов прийти на помощь, никогда не отказывал!.. Никогда ничего не боялся, всегда шел в бой к Победе! Преданно защищал всех нас, всю нашу Украину!" – написала она.

Через несколько дней Тарасу должно было исполниться 26 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским военнослужащим предлагают разрешить выезд за границу во время военного положения, - проект закона


На войне с российскими оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи майор Тарас Редькин 01

На войне с российскими оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи майор Тарас Редькин 02

На войне с российскими оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи майор Тарас Редькин 03
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Топ комментарии
+54
Промінчик Сонця в наших серцях і Пам'яті.
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05.10.2022 09:44
+47
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ
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05.10.2022 09:46
+32
Був Ангелом нч Землі - став Ангелом на Небі. Україна вдячна Тобі за захист🙏. Слава Україні! - Героям Слава!
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05.10.2022 09:47
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Промінчик Сонця в наших серцях і Пам'яті.
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05.10.2022 09:44 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ
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05.10.2022 09:46 Ответить
Безмежне сп1вчуття родин1 1 близьким. Друз1 помстяться, а Батьк1вщина не забуде. Пишу ц1 слова 1 плачу.
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05.10.2022 10:51 Ответить
Був Ангелом нч Землі - став Ангелом на Небі. Україна вдячна Тобі за захист🙏. Слава Україні! - Героям Слава!
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05.10.2022 09:47 Ответить
Сумно....
РУС на себе та в хмари до райської ескадрільї.
Вічна пам"ять та шана.
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05.10.2022 09:47 Ответить
вічна пам'ять та низький уклін..., гарний, молодий, йому б жити та жити..., але комусь захотілось нашої землі і нашого неба...
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05.10.2022 09:49 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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05.10.2022 09:51 Ответить
...Как пережить такое горе? Погибают наши прекрасные парни...плачем. Путину и рускім,этим выродкам, не будет прощения от нас никогда.
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05.10.2022 09:55 Ответить
Герої не вмирають!!!
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05.10.2022 09:56 Ответить
Світла і вічна пам'ять Захиснику України!
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05.10.2022 09:58 Ответить
С.У.М.
(А дружині сили, щоб пережити це горе...)
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05.10.2022 10:06 Ответить
можно конечно запустить 100 хаймарсов в ответ за гибель молодого и перспективного пилота, но это дело не решит. нужно системно работать над смещением лысого и его клики с поста президента оркостана
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05.10.2022 10:07 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.10.2022 10:07 Ответить
Молодой хлопец, с чистым, открытым лицом. До слез. Вечная память!
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05.10.2022 10:09 Ответить
Пішла із життя така гарна Людина! Своє життя віддала заради кожного з нас! Усім росіянам ДО ОДНОГО -горіть в ПЕКЛІ НЕЛЮДИ!
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05.10.2022 10:14 Ответить
R.I.P.
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05.10.2022 10:16 Ответить
RIP
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05.10.2022 10:21 Ответить
Вічна пам'ять
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05.10.2022 10:29 Ответить
В очах небо України...

Герої не вмирають.
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05.10.2022 10:31 Ответить
Жаль, молоді пілоти гинуть. Гинуть бо літати ні на чому і вчитись мабудь ні на чому. На коврах-літаках з асфальту не політаєш. По факту бачу на фото літають якщо не помиляюсь на Л-39? То ж древній учбовий літак, його характеристики позволяють літати в зоні дії ворожої ППО та в бою проти нових кацапських літаків???
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05.10.2022 10:31 Ответить
То фото з льотного училища, ще курсант.
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05.10.2022 12:02 Ответить
Шана
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05.10.2022 10:36 Ответить
Сердце зещемило услышав такую трагическую новость. Уходят лучшие отважные сыновья Украины!
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05.10.2022 10:41 Ответить
вони ідуть у вічність і безсмертя
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
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05.10.2022 18:17 Ответить
Будь ти проклята, дика болотна орда!

Слава нашому Герою! І вічна пам'ять...
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05.10.2022 18:48 Ответить
 
 