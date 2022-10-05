Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области. Двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, - сообщено о подозрении заочно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.
"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, "разгоняли" фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит. В отношении них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2. (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Организаторе псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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Чума на кацапню на віки віків!
Мабуть ОПа зезидента забороняє.
Жалко, что СБУ в свое время не сделало операцию в стиле заезда бронетанковой группы под зигами в город, конечно с кацапскими флагами и захватом администрации и всего ее персонала. И предложений перейти на сторону России, дав на камеру присягу, и получив деньги (очень важно пачки долларов сразу на стол положить) и власть. Особенно в Одессе, но там в Одессе можно потери за это получить от местных. И когда депутаты и остальные, кто согласился сотрудничать, подпишут документы, то просто арестовать их всех, сразу убив всю грушную и фсбшную структуру внутри администрации. В апреле бы это прокатило, тогда и рпг меньше было, и народ боялся резкого прорыва и поверил бы в эту операцию, да и хорошо проучить бы остальных коллаборантов таким способом, но конечно это рискованная операция, могут застрелить из любого угла.
Опасно !
Шоб навіть вже-ах*євші ах*єлі...