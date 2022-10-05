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Николаевская область (1871) СБУ (18692) коллаборационизм (682) подозрение (244) псевдореферендум (125)

Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области. Двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, - сообщено о подозрении заочно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.

"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, "разгоняли" фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит. В отношении них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2. (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ 01
Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ 02
Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ 03
Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ 04
Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ 05
Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ 06

Организаторе псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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..."ніколаєвскій_народ" врємєєно будєт "хєрсонскім"...
Чума на кацапню на віки віків!
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05.10.2022 10:19 Ответить
Дрібних виконавців зовити ще можуть,а от таких як Львов чи Новінський - ні.
Мабуть ОПа зезидента забороняє.
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05.10.2022 10:26 Ответить
Боже, какой бред. Притом даже тут не коллаборант-изменник Родины вызывает презрение, а очередной фсбшник, которого разводят на бабло, говоря про собственную значимость, возможность привлечь людей и общее настроение народа. Просто разводят на бабки. А ФСБшник начальство разводит на бабло, говоря, что нашел ценного агента.

Жалко, что СБУ в свое время не сделало операцию в стиле заезда бронетанковой группы под зигами в город, конечно с кацапскими флагами и захватом администрации и всего ее персонала. И предложений перейти на сторону России, дав на камеру присягу, и получив деньги (очень важно пачки долларов сразу на стол положить) и власть. Особенно в Одессе, но там в Одессе можно потери за это получить от местных. И когда депутаты и остальные, кто согласился сотрудничать, подпишут документы, то просто арестовать их всех, сразу убив всю грушную и фсбшную структуру внутри администрации. В апреле бы это прокатило, тогда и рпг меньше было, и народ боялся резкого прорыва и поверил бы в эту операцию, да и хорошо проучить бы остальных коллаборантов таким способом, но конечно это рискованная операция, могут застрелить из любого угла.
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05.10.2022 10:27 Ответить
Ну, в некоторых районах застрелить могли бы только стрелами амура изза большой любви к старшему брату. К великому сожалению. В частности недавно приехавшие из херсонщины рассказывали про Геническ что там как будто ничего и не произошло. Все на своих местах с теми же людьми но под другими флагами.
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05.10.2022 11:07 Ответить
Нельзя так заезжать ! Так как , я уверен, население могло ( и правильно ) как минимум обстрелять своих ! А возможно кого-то и убить...
Опасно !
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05.10.2022 11:18 Ответить
Та всіх депутатів всіх рівней, з їх помічниками, знаоймими, рідними, від опзж, життя, наш край, шарія - і всі будуть діверсантами, зрадниками - всіх арештувати і на кічу. 100% прильоти будуть меньші по містах і селах.
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05.10.2022 10:33 Ответить
Це повинно здохнути в якихось спеціальних муках...
Шоб навіть вже-ах*євші ах*єлі...
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05.10.2022 10:35 Ответить
 
 