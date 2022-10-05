Лиман после освобождения от российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Как выглядит город Лиман в Донецкой области, который недавно освободили от захватчиков-россиян.

Фото из Лимана опубликованы в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру", - написал Зеленский.

Он добавил, что остановить это можно только одним способом: освободить наши земли.

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