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Лиман после освобождения от российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Как выглядит город Лиман в Донецкой области, который недавно освободили от захватчиков-россиян.
Фото из Лимана опубликованы в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру", - написал Зеленский.
Он добавил, что остановить это можно только одним способом: освободить наши земли.
Топ комментарии
+19 Vlad Cheh
показать весь комментарий05.10.2022 10:40
+14 Oper West
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+8 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий05.10.2022 10:40
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Зворыкин и Сикорский вынуждены были бежать за границу, чтобы жизни сохранить, а сколько менее известных убиты, замучены и бежали в эмиграцию?
И юмор у них характерный, показывающий отношение к учёным и изобретателям. Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию":
- Был у меня один такой, крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает!
Им это смешно, ***@дь!