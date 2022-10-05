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Лиман после освобождения от российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Как выглядит город Лиман в Донецкой области, который недавно освободили от захватчиков-россиян.

Фото из Лимана опубликованы в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру", - написал Зеленский.

Он добавил, что остановить это можно только одним способом: освободить наши земли.

Также читайте: Требуется создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, - Зеленский

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Лиман после освобождения от российских оккупантов 02
Лиман после освобождения от российских оккупантов 03
Лиман после освобождения от российских оккупантов 04
Лиман после освобождения от российских оккупантов 05
Лиман после освобождения от российских оккупантов 06
Лиман после освобождения от российских оккупантов 07
Лиман после освобождения от российских оккупантов 08
Лиман после освобождения от российских оккупантов 09
Лиман после освобождения от российских оккупантов 10
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Топ комментарии
+19
100 лет назад была такая же история. Это не российские, а самый настоящий русский дух. Жить в говне как свинья и заставить всех вокруг быть такими же свиньями, а кто откажется - тех убивать. Бухать как черти, плодить сынков за пособие и подыхать в 50 лет - вся жизнь кацапа. Последние 200 лет не выиграли ни одной войны, которую им на блюдечке не поднесли союзники. 2 успеха за 100 лет существования - победа в WW2 за счет поляка Рокосовки с его обманными движениями и котлами (а не как Жуков просирать 200 танков на одном мосту при 3-4 потерях у нациков), и запуск в космос человека и спутника на ворованной ракете у немцев и с украинцем Королевым, который Ваньку очередного запустил в космос (Гагарин, наверное, был десятым или двадцатым Ванькой, остальные подохли, в то время как США при аварии ракеты без людей сразу на несколько лет прекращали запуски). Ну и все, остальной скот только жрал, бухал и срал.
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05.10.2022 10:40
+14
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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05.10.2022 10:48
+8
Орки. Зруйнувати, вбити, зґвалтувати, вкрасти, набухатись ...
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05.10.2022 10:40
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***** мой йух...
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05.10.2022 10:39 Ответить
Орки. Зруйнувати, вбити, зґвалтувати, вкрасти, набухатись ...
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05.10.2022 10:40 Ответить
і здохнути
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05.10.2022 10:48 Ответить
Національна мрія --- згоріти від самогону, хоча все випивається ще брагою, тому для багатьох -- нездійсненна мрія!)
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05.10.2022 10:56 Ответить
Заздрість та ненависть до всіх --- головна національна ідея гондурасєї!
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05.10.2022 10:52 Ответить
...і оббріхати
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05.10.2022 11:38 Ответить
100 лет назад была такая же история. Это не российские, а самый настоящий русский дух. Жить в говне как свинья и заставить всех вокруг быть такими же свиньями, а кто откажется - тех убивать. Бухать как черти, плодить сынков за пособие и подыхать в 50 лет - вся жизнь кацапа. Последние 200 лет не выиграли ни одной войны, которую им на блюдечке не поднесли союзники. 2 успеха за 100 лет существования - победа в WW2 за счет поляка Рокосовки с его обманными движениями и котлами (а не как Жуков просирать 200 танков на одном мосту при 3-4 потерях у нациков), и запуск в космос человека и спутника на ворованной ракете у немцев и с украинцем Королевым, который Ваньку очередного запустил в космос (Гагарин, наверное, был десятым или двадцатым Ванькой, остальные подохли, в то время как США при аварии ракеты без людей сразу на несколько лет прекращали запуски). Ну и все, остальной скот только жрал, бухал и срал.
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05.10.2022 10:40 Ответить
Показательно, как они относятся к тем, кто двигает науку и прогресс. Тот же Королёв гнил в тюрьме, где был покалечен, пока не понадобился.

Зворыкин и Сикорский вынуждены были бежать за границу, чтобы жизни сохранить, а сколько менее известных убиты, замучены и бежали в эмиграцию?

И юмор у них характерный, показывающий отношение к учёным и изобретателям. Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию":

- Был у меня один такой, крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает!

Им это смешно, ***@дь!
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05.10.2022 12:41 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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05.10.2022 10:48 Ответить
Home, sweet home.
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05.10.2022 12:39 Ответить
дух росії = суть мразота кам'яної доби.
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05.10.2022 14:54 Ответить
 
 