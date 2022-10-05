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Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью и утром россияне вели обстрелы в Донецком и Горловском направлениях.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении под огнем оказалась Авдеевка и села Очеретинской громады. В Авдеевке были единичные прилеты в старый город, а утром - массированный артобстрел центра. Также ночью россияне обстреляли Карловское водохранилище на территории Очеретинской громады. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении страдают Часовоярской, Бахмутской и Светлодарской громады. Часовой Яр потерпел авиаудар - поврежден дом, информация о пострадавших не поступала. Ночью продолжались обстрелы Бахмута и Ивановского - 2 человека ранены, 2 дома повреждены. В Светлодарской громаде было громко в Одрадовке и на станции Майорск.

"От российских обстрелов ежедневно погибают и получают травмы мирные жители Донетчины. Остаться в области - опасно!", - напоминает он жителям региона.

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Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 01
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 02
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 03
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 04
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 05
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 06
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 07
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 08
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу, - ОВА 09
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05.10.2022 10:57 Ответить
хуже, кацапье
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05.10.2022 11:02 Ответить
 
 