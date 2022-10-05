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Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На освобожденных от оккупантов территориях Украины находят все больше уничтоженной российской техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Генштаб также публикует фото разбитой техники противника.
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показать весь комментарий05.10.2022 11:14 Ответить Мне нравится 1
Zemer
показать весь комментарий05.10.2022 11:25 Ответить Мне нравится 2
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