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Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На освобожденных от оккупантов территориях Украины находят все больше уничтоженной российской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Генштаб также публикует фото разбитой техники противника.

Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях 01
Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях 02
Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях 03
Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях 04
Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях 05
Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях 06

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Якщо не в ЗСУ, то на металобрухт.
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05.10.2022 11:14 Ответить
Оошки пошли. Z и V заканчиваются
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05.10.2022 11:25 Ответить
 
 