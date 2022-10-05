Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях. ФОТОрепортаж

На освобожденных от оккупантов территориях Украины находят все больше уничтоженной российской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Генштаб также публикует фото разбитой техники противника.













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