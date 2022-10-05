При разборе завалов одного из частных домов в Изюме обнаружено тело 1 человека. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки во время разбора завалов одного из частных домов в Изюме спасатели обнаружили тело 1 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Прошедшие сутки в Изюме спасатели Сводного отряда ГСЧС разобрали около 20 тонн остатков строительных конструкций. Во время разбора завалов одного из частных домов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что пиротехниками ГСЧС проведено обследование более 11 га территории, 15,8 км ЛЭП в Изюмском и Чугуевском районах и 10,7 км газопроводов. Выявлены и обезврежены 408 взрывоопасных предметов.

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