РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10635 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 141 0
война (46875) Изюм (227) ГСЧС (4487)

При разборе завалов одного из частных домов в Изюме обнаружено тело 1 человека. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки во время разбора завалов одного из частных домов в Изюме спасатели обнаружили тело 1 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Прошедшие сутки в Изюме спасатели Сводного отряда ГСЧС разобрали около 20 тонн остатков строительных конструкций. Во время разбора завалов одного из частных домов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что пиротехниками ГСЧС проведено обследование более 11 га территории, 15,8 км ЛЭП в Изюмском и Чугуевском районах и 10,7 км газопроводов. Выявлены и обезврежены 408 взрывоопасных предметов.

Смотрите также: Подразделение украинской пехоты ведет бой с российскими оккупантами в Херсонской области.. ВИДЕО

При разборе завалов одного из частных домов в Изюме обнаружено тело 1 человека 01

При разборе завалов одного из частных домов в Изюме обнаружено тело 1 человека 02

При разборе завалов одного из частных домов в Изюме обнаружено тело 1 человека 03

При разборе завалов одного из частных домов в Изюме обнаружено тело 1 человека 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 