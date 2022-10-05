6 судов с украинской агропродукцией вышли из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
5 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 6 судов с 115,5 тыс. тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди них балкер ZHE HAI 505, который доставит 28,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир. Суммарно с начала октября в Алжир отправлено 59 тыс. украинской пшеницы", - говорится в сообщении.
С момента выхода первого судна из украинских портов вышли 274 судна с 6,2 млн тонн украинской агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.
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