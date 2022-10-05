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6 судов с украинской агропродукцией вышли из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

зерно

5 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 6 судов с 115,5 тыс. тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди них балкер ZHE HAI 505, который доставит 28,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир. Суммарно с начала октября в Алжир отправлено 59 тыс. украинской пшеницы", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна из украинских портов вышли 274 судна с 6,2 млн тонн украинской агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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6 судов с украинской агропродукцией вышли из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры Украины 01
6 судов с украинской агропродукцией вышли из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры Украины 02
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а пиратов в лаптях и с балалайкой, там нигде не наблюдается??
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05.10.2022 11:45 Ответить
надеемся в Иран мы зерно не поставляем?
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05.10.2022 11:48 Ответить
агрохолдингам без разницы кому поставлять, лишь бы деньги платили...они все равно все в офшорах. Какие это поступления валюты в государственную казну,мы уже увидели по курсу в обменниках и по ценам в магазинах...80 % вывозимой аграрной продукции принадлежат агрохолдингам и поступления в госказну от этого нулевые...
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05.10.2022 11:57 Ответить
Щоб не було так, що собі потім будемо завозити з інших країн, а зараз дуже хочемо нагодувати Африку.
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05.10.2022 11:51 Ответить
Бездарі при владі провокують економічну кризу ( абсолютно не борються з викликами сьогодення), кризу харчову!
Треба робити стратегічні запаси на слідуючий рік, думати, чим кормити армію і людей!!!
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05.10.2022 12:06 Ответить
Ви мабуть спеціаліст у цій галузі. Розкажіть: скільки зерна потрібно Україні для власних потреб, скільки на разі є і скільки ще треба запасти?
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05.10.2022 12:27 Ответить
Зато у нас яйця курячі вже 55 грн десяток, і іще дорожчати будуть, бо немає чим кормить
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05.10.2022 12:27 Ответить
 
 