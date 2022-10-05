В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ. ФОТОрепортаж

На территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в телеграмме Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Этот курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины.

Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами по привлечению иностранных образцов вооружения и военной техники.

После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

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