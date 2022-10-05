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В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в телеграмме Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Этот курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины.

Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами по привлечению иностранных образцов вооружения и военной техники.

После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

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В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ 03
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Ай красота
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05.10.2022 11:53 Ответить
GB дозволила використання "мультіка". Дяк.
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05.10.2022 12:11 Ответить
Оце найкраще, що може бути. Щоб без совка, без совецкого духу, який донині є у Війську.
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05.10.2022 13:18 Ответить
младшие командиры важнее генералов. Именно они руководят непосредственно бойцами и от их решений в сумме зависит любой исход боя. Генерал/полковник/капитан может орать и командовать что угодно, но если командир звена или взвода не донесет это до подчиненных и не составит план реализации все команды сверху будут до задницы.
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05.10.2022 16:54 Ответить
 
 