В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии. ФОТО

Рори Мейсон воевал в составе Международного легиона защиты Украины вблизи российской границы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Рори Мейсон погиб со своим подразделением во время контрнаступления в Харьковской области", - рассказали в Международном легионе защиты Украины

Семья Мейсонов узнала о смерти Рори от Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

Его отец Роб описал его как "обычного молодого человека с драйвом, целеустремленностью и убеждениями".

"Хотя мы глубоко расстроены его смертью, мы очень гордимся его мужеством и решительностью, а также его самоотверженностью, когда он немедленно поступил на службу в поддержку Украины" - сказал он.

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