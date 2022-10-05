В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Рори Мейсон воевал в составе Международного легиона защиты Украины вблизи российской границы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Рори Мейсон погиб со своим подразделением во время контрнаступления в Харьковской области", - рассказали в Международном легионе защиты Украины
Семья Мейсонов узнала о смерти Рори от Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.
Его отец Роб описал его как "обычного молодого человека с драйвом, целеустремленностью и убеждениями".
"Хотя мы глубоко расстроены его смертью, мы очень гордимся его мужеством и решительностью, а также его самоотверженностью, когда он немедленно поступил на службу в поддержку Украины" - сказал он.
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так написано ніби загинув цілий підрозділ!
RIP
Хоча, як на мене, Ірландія нам не чужа.
Я трохи повернута на Ірландію здавна, і коли там буваю, то бачу в тих лугових пейзажах риси України. Їхні старовинні хатки під солом"яними стріхами.
Вони і ми - непослухи, бунтівники.
Земля пухом, ірландський Герою.
Історичні долі наших народів теж надзвичайно схожі. Досить згадати хоча б Великий голод як у нас, так і у них...
🇺🇦🇮🇪❤️❤️❤️🔱💪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Ірландії!!!