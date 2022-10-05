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В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

рорі

Рори Мейсон воевал в составе Международного легиона защиты Украины вблизи российской границы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Рори Мейсон погиб со своим подразделением во время контрнаступления в Харьковской области", - рассказали в Международном легионе защиты Украины

Семья Мейсонов узнала о смерти Рори от Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

Его отец Роб описал его как "обычного молодого человека с драйвом, целеустремленностью и убеждениями".

"Хотя мы глубоко расстроены его смертью, мы очень гордимся его мужеством и решительностью, а также его самоотверженностью, когда он немедленно поступил на службу в поддержку Украины" - сказал он.

В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии 01

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Топ комментарии
+58
Спасибо мировым силам добра, которые помогают нам остановить этот армагедон.. Ирландскому Герою УКРАИНЫ - вечная память и слава..
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05.10.2022 11:54
+43
Велика дяка тобі та твоєму підрозділу! Ніколи не забудемо!
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05.10.2022 11:55
+34
Вічна пам'ять Герою України і Ірландії, щирі співчуття його родині, українці пам'ятатимуть його подвиг.
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05.10.2022 11:55
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Спасибо мировым силам добра, которые помогают нам остановить этот армагедон.. Ирландскому Герою УКРАИНЫ - вечная память и слава..
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05.10.2022 11:54 Ответить
RIP
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05.10.2022 11:54 Ответить
Велика дяка тобі та твоєму підрозділу! Ніколи не забудемо!
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05.10.2022 11:55 Ответить
Вічна пам'ять Герою України і Ірландії, щирі співчуття його родині, українці пам'ятатимуть його подвиг.
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05.10.2022 11:55 Ответить
"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області"
так написано ніби загинув цілий підрозділ!
RIP
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05.10.2022 11:59 Ответить
а може й так, невідомо, скільки в ньому було бійців, може 10, було й таке, я читала, коли прилітає щось важке..., в нашому місті одночасно ховали 6-ьох, загинули в 1 день..., світла пам'ять цьому воїну
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05.10.2022 12:13 Ответить
Життя поклав за Украіну -- вище всяких похвал .
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05.10.2022 12:03 Ответить
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05.10.2022 12:03 Ответить
Ось так людина віддає життя за чужу країну.
Хоча, як на мене, Ірландія нам не чужа.
Я трохи повернута на Ірландію здавна, і коли там буваю, то бачу в тих лугових пейзажах риси України. Їхні старовинні хатки під солом"яними стріхами.
Вони і ми - непослухи, бунтівники.
Земля пухом, ірландський Герою.
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05.10.2022 12:12 Ответить
читайте щодня Володимира Антоновича )
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05.10.2022 13:55 Ответить
Що то за один?
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05.10.2022 13:56 Ответить
буває
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05.10.2022 16:03 Ответить
Джо Байден, - теж ірландець за походженням.
Історичні долі наших народів теж надзвичайно схожі. Досить згадати хоча б Великий голод як у нас, так і у них...
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05.10.2022 22:05 Ответить
Так. І теж був влаштований.
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05.10.2022 22:10 Ответить
Героям Слава, Повага, Шана!
🇺🇦🇮🇪❤️❤️❤️🔱💪
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05.10.2022 12:16 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Ірландії!!!
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05.10.2022 12:28 Ответить
Герою слава, справжній козак.
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05.10.2022 12:35 Ответить
С.У.М.
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05.10.2022 13:17 Ответить
Этот парень погиб за свободу Украины. Он в тяжелое время для Украины покинул свою Родину и встал на защиту украинцев. Хотя знал что идет на смерть. Вечная память!!!
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05.10.2022 13:29 Ответить
Вечная память всем воинам отдавшим жизнь за свободную Украину!
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05.10.2022 13:57 Ответить
Вічна Пам'ять Герою!
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05.10.2022 14:18 Ответить
Thank you for your ultimate sacrifice, Valiant Celtic Warrior. We are indebted to you for this chance to live another day as a free nation.
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05.10.2022 16:38 Ответить
fuair bás i cath, spiorad dodomitable
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05.10.2022 17:03 Ответить
The Chieftains - O'Sullivan's March - YouTube
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05.10.2022 17:15 Ответить
Слава Воїну! Слава Герою!
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05.10.2022 17:14 Ответить
 
 