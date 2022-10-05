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Удар по Запорожью: рашисты били "Искандерами", одна ракета обезврежена над городом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты ударили по Запорожью ракетами "Искандер-К".

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Силы противовоздушной обороны работают. Враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных городах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать , они опасны!", - отмечает Старух

"Если бы эта ракета попала в цель, разрушения были бы более масштабными. Спасибо за защиту. Мы верим и уверены в ВСУ!", - добавляет глава региона.

Удар по Запорожью: рашисты били Искандерами, одна ракета обезврежена над городом 01
Удар по Запорожью: рашисты били Искандерами, одна ракета обезврежена над городом 02
Удар по Запорожью: рашисты били Искандерами, одна ракета обезврежена над городом 03
Удар по Запорожью: рашисты били Искандерами, одна ракета обезврежена над городом 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено)
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