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Удар по Запорожью: рашисты били "Искандерами", одна ракета обезврежена над городом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты ударили по Запорожью ракетами "Искандер-К".
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Силы противовоздушной обороны работают. Враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных городах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать , они опасны!", - отмечает Старух
"Если бы эта ракета попала в цель, разрушения были бы более масштабными. Спасибо за защиту. Мы верим и уверены в ВСУ!", - добавляет глава региона.
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