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Двух сторонников "русского мира", оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По материалам СБУ перед судом предстанут два сторонника "русского мира", которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Управления СБ Украины в Закарпатской области.

Следователи Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области завершили досудебное расследование и передали в суд материалы в отношении двух жителей Закарпатья, публично оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины.

По данным следствия, предателями оказались двое жителей Ужгорода и Межгорья, которые откровенно оправдывали зверства оккупантов и дискредитировали наших защитников.

Один из них даже угрожал расстреливать украинских военнослужащих в случае его мобилизации в ряды ВСУ.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила наличие в их публикациях и высказываниях публичных оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорифификации представителей вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт в отношении обоих сторонников "русского мира". Они обвиняются в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников, то есть по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

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Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 01

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 02

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 03

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 04

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 05

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 06
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Топ комментарии
+7
знову уральські цигани ?
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05.10.2022 12:58
+6
Дорогая, это не то, что ты подумала, соседка просто спросила, можно ли поцеловать у нас икону.
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05.10.2022 12:49
+5
Так, там дійсно , панує весь кодляк ОПЗЖ , який підлягає негайному знищенню , але ж ніт , вони сьогодні із слугами наріду в коаліціі !😠
під потужним дахом зедермака !😠
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05.10.2022 13:27
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Дорогая, это не то, что ты подумала, соседка просто спросила, можно ли поцеловать у нас икону.
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05.10.2022 12:49 Ответить
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05.10.2022 12:52 Ответить
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05.10.2022 13:26 Ответить
Що за сленг такий дивний ,, контрабандери " , на росіі запозичив ?😠
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05.10.2022 12:57 Ответить
И судить их будут долго и нудно, и потом втихаря отпустят?
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05.10.2022 12:54 Ответить
позбавлення громадянства, депортація нах, ось що нас врятує у майбутньому
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05.10.2022 12:54 Ответить
А нах це куда? Яка країна у нас погодиться приймати особу без громадянства?
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05.10.2022 13:08 Ответить
знову уральські цигани ?
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05.10.2022 12:58 Ответить
думаєте їх ****** покусали?
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05.10.2022 13:00 Ответить
вони точно мешканці Закарпаття??? чи понаєхавші???
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05.10.2022 12:58 Ответить
Та напевно .На фронті теж такі проявилися.
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05.10.2022 13:08 Ответить
я не знаю..але в нього українська якась стрьомна..в мене так чоловік розмовляє - мову вивчив, а акцент залишився...хоча у наступному році юбілей - 15 років як з СПБ до Києва переїхав
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05.10.2022 13:35 Ответить
СПБ-це де?
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05.10.2022 19:37 Ответить
культурна столиця парасії Санкт-Петербург
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05.10.2022 19:39 Ответить
у Закарпатті засилля Секти РПЦ.

Цим все сказано -звідки закарпатці зі "скрєпами"...
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05.10.2022 16:35 Ответить
Таких нелюдів і зрадників потрібно судити , а не відпускати 😡
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05.10.2022 12:59 Ответить
Лучше в расход при задержании и по всем украинским СМИ сутками крутить (ведь это вполне естественно при «оказании сопротивления» ....и еврокотики возмущения не выразят даже)....а то этот либерализм уже привёл к тысячам невинно загубленных жизней......а может и десятков тысяч.Иначе слабость наказания будет только поводом для разной нечисти вредить Украине до бесконечности....или это тогда точно не война,а хз что.(
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05.10.2022 14:27 Ответить
Вони варті розстрілу
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05.10.2022 13:00 Ответить
Легше було розстріляти нах#й та списати на нещасний випадок при затриманні
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05.10.2022 13:05 Ответить
Коли вже попів московського патріархату судити будуть,коли таких як новінський судити будуть, коли інших подібних судити будуть?Це все не те і просто відволікання в інфопросторі.
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05.10.2022 13:10 Ответить
та ще в 14 треба було сцяним ганчір'ям гнати той МП..на голову не налазить..окупували церкву..
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05.10.2022 13:38 Ответить
При Порошенко це було "не на часі"..

При ЗЕ і його міністрі Ткаченко -І ПОГОТІВ...
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05.10.2022 16:36 Ответить
Закарпаття не даремно з 90-х стало вотчиною різних медведчуків,шуфрічєй,балог....троянський мадяро-російський кінь на Заході України....
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05.10.2022 13:11 Ответить
Так, там дійсно , панує весь кодляк ОПЗЖ , який підлягає негайному знищенню , але ж ніт , вони сьогодні із слугами наріду в коаліціі !😠
під потужним дахом зедермака !😠
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05.10.2022 13:27 Ответить
крім мафіозного клану Бало гУ Закарпатті є клани і дрібніші..

наприклад ,Ратушняка....
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05.10.2022 16:37 Ответить
Рузьге вейізмір:

https://t.me/AFUStratCom/7591
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05.10.2022 16:16 Ответить
таким розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

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26.10.2022 12:24 Ответить
 
 