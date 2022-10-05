РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12340 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
2 082 0
обстрел (20230) Нацполиция (15746) Харьковщина (4133)

Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Войска России 4 октября обстреляли деоккупированный город Волчанск на Харьковщине, в результате чего один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Снаряды врага попали в многоэтажки в центральной части города. Один человек погиб, еще один получил ранения и находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины по факту обстрела деоккупированного города Волчанск Харьковской области.

Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция 01
Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция 02
Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция 03
Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция 04

Смотрите также: 6 судов с украинской агропродукцией вышли из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры Украины. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 