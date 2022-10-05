Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция. ФОТО

Войска России 4 октября обстреляли деоккупированный город Волчанск на Харьковщине, в результате чего один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Снаряды врага попали в многоэтажки в центральной части города. Один человек погиб, еще один получил ранения и находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины по факту обстрела деоккупированного города Волчанск Харьковской области.









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