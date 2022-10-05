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Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины. ФОТОрепортаж 21+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники во время деоккупации Харьковщины уничтожили множество российских захватчиков. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Одна из наших лучших боевых бригад - 92-я механизированная, спасшая Харьков в феврале, нанесла серию поражений во встречных боях с российскими резервами, которые пытаются остановить украинское наступление в восточных районах Харьковской области.

Так, подразделения 1-го батальона 92-й бригады отразили за последнюю неделю несколько массированных контратак группировки российских войск в составе 1-й батальонно-тактической группы 200-й мотострелковой бригады, ротно-тактической группы 55-й мотострелковой горной бригады. Байкал из Бурятии, отдельного отряда Русич, поддержанных танками, артиллерией и авиацией. Враг был остановлен, а затем украинские пехотинцы снова пошли вперед. Надо отметить, что россияне пытались удержать позиции, бои неоднократно шли на коротких дистанциях, в упор, штурмовать приходилось не только дома, но и отдельные комнаты. Бои шли упорные, к сожалению, значительные потери были и у украинских воинов, но пехота 1-го батальона перемолола все российские резервы. Взяты значительные трофеи, пленные, а по пути в Сватово брошено много российских трупов.

Вечная память украинским героям, скорейшего возвращения здоровья раненым, вы выиграли еще одно сражение, которое войдет в историю Украины.

Также смотрите: Украинский БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожает вражескую станцию Р-330Ж "Житель", двигающуюся по дороге. ВИДЕО беспилотника

Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 01
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 02
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 03
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 04
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 05
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 06
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 07
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 08
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 09
Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины 10
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Топ комментарии
+68
Куме, а як англійскою буде російське війско? Рашн трупс. Боже, як гарно звучить!
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05.10.2022 14:10
+64
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05.10.2022 14:15
+58
Ну Цензор решил уже от души нас порадовать) Это когда то могло вызвать ужас, сейчас только наслаждение... И вот именно за это, что козломордые нас сделали таким, нужно их убить как можно больше....
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05.10.2022 14:17
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то орк своїм окурком подавився, аж в череп попало. Курить менше треба було
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07.10.2022 08:57 Ответить
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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05.10.2022 19:13 Ответить
А в мене різко покращился психологічний настрій.
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05.10.2022 20:17 Ответить
саме то на надробок, якщо комусь це @івно потрібне у кацапії. впевнений, чомусь, що їх "рідним" по@уй. чекають на ладу-каліну...
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05.10.2022 20:33 Ответить
Очень гарна експозіція,її треба виставити на червоній площі.
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05.10.2022 20:40 Ответить
Дуже дивно, що в ********* в черепі виявився мозок.
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05.10.2022 20:58 Ответить
Спати буду спокійно. Хоть картини пиши.
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05.10.2022 22:48 Ответить
Гарна добірка фотографій ! І чомусь від них тільки гарний настрій.
Самі фото ,називаються - ПЯЗДА !!!
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05.10.2022 23:01 Ответить
Чудова робота бійців 92-ї бригади по перетворенню "руських" на гарних руських! Хотілось би більше інформації про втрати підрозділу "русіч", до складу якого входить пітерський фашист та садист льоша мільчаков.
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06.10.2022 01:39 Ответить
Подивився, заспокоївся, пішов спати в гарному настрої.
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06.10.2022 01:50 Ответить
До речі, на фото орк із струганою правою ногою та задумливим поглядом дуже схожий на льоху мільчакова. Перевірити якось можна?
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06.10.2022 01:50 Ответить
ну реально орки 1 в 1
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06.10.2022 13:31 Ответить
Slava Ukraini from Lithuania.
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06.10.2022 13:41 Ответить
Вечеряв якраз як статтю відкрив. Захотілось ще посмажить м'яса.
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06.10.2022 19:20 Ответить
Да-да, загримовані актори з голлівуда)))
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07.10.2022 08:54 Ответить
приезжайте в Украину, мы и вам дадим сняться в таком "фильме"!
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08.10.2022 11:21 Ответить
Як сумно.
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07.10.2022 22:35 Ответить
92 бригада Молодці
За оборону Харкова у лютому респект.
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07.10.2022 22:37 Ответить
Новоіспєчьонниє, з вогнем прийшли, вогню і отримали, нелюди..
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09.10.2022 12:05 Ответить
Люблю хороших руzzке
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10.10.2022 08:42 Ответить
--- Що... оцими одоробалами СТРАЩАЛ ліліПУТІН вчора/ по прїзду / . Байдена :--- Имейте ввиду--- русские НЕпобедимьіе на полях сражений !?. Так таки так ! Від такого пейзажу кого хоч виверне ...
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22.02.2023 17:26 Ответить
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