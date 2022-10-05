Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины. ФОТОрепортаж 21+

Украинские защитники во время деоккупации Харьковщины уничтожили множество российских захватчиков. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Одна из наших лучших боевых бригад - 92-я механизированная, спасшая Харьков в феврале, нанесла серию поражений во встречных боях с российскими резервами, которые пытаются остановить украинское наступление в восточных районах Харьковской области.

Так, подразделения 1-го батальона 92-й бригады отразили за последнюю неделю несколько массированных контратак группировки российских войск в составе 1-й батальонно-тактической группы 200-й мотострелковой бригады, ротно-тактической группы 55-й мотострелковой горной бригады. Байкал из Бурятии, отдельного отряда Русич, поддержанных танками, артиллерией и авиацией. Враг был остановлен, а затем украинские пехотинцы снова пошли вперед. Надо отметить, что россияне пытались удержать позиции, бои неоднократно шли на коротких дистанциях, в упор, штурмовать приходилось не только дома, но и отдельные комнаты. Бои шли упорные, к сожалению, значительные потери были и у украинских воинов, но пехота 1-го батальона перемолола все российские резервы. Взяты значительные трофеи, пленные, а по пути в Сватово брошено много российских трупов.

Вечная память украинским героям, скорейшего возвращения здоровья раненым, вы выиграли еще одно сражение, которое войдет в историю Украины.

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