Задержаны корректировщики вражеского огня по позициям ВСУ на восточном и южном фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, у одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области. Именно по нему оккупанты планировали нанести массированный ракетный удар.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.

"По данным следствия, вражеским информатором оказалась местная жительница, которую спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров она попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировала" среди окружающих", - говорится в сообщении.

Для сбора разведывательной информации она скрыто наблюдала за объектами, определяла их геолокацию и соответствующие отметки на карте.

Собранные сведения она планировала передать представителям страны-агрессора через анонимные мессенджеры.

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По данным СБУ, еще одну вражескую приспешницу задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее "связным" был участник террористической организации "ДНР", который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности.

"Прежде всего, врага интересовала информация о расположении боевых позиций украинских войск и оборонительных сооружений на территории района. Для коммуникации использовали закрытый канал электронной связи", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.