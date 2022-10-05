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стрельба (3162) Черновцы (653) Клименко Игорь (285)

Стрельба в Черновцах: задержанный растлитель несовершеннолетних умер, - Клименко (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских во время попытки задержания.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин погибла. У ее напарника - огнестрельное ранение, он госпитализирован", - напоминает Клименко.

По его словам, во время задержания злоумышленник открыл огонь.

"Поэтому полицейские применили оружие в ответ. Задержанный ранен, ему оказывают медицинскую помощь. Больше информации предоставим в ближайшее время", - отметил глава Нацполиции.

Впрочем, позже в Нацполиции сообщили, что задержанный скончался. Ему было 53 года. Уроженец АР Крым, зарегистрирован был в Житомирской области. 

Стрельба в Черновцах: задержанный растлитель несовершеннолетних умер, - Клименко (обновлено) 01

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Топ комментарии
+18
Так і є...
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05.10.2022 14:49
+18
Пес красава
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05.10.2022 15:38
+17
Відправити покидька на розмінування звільнених територій, хоч якусь користь принесе.
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05.10.2022 14:37
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Так і зробили. Дочитай до кінця.
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05.10.2022 17:02 Ответить
Та его нужно было закопать ДО того, как он сдох...! Подстрелить и в ЯМУ !!!
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05.10.2022 16:07 Ответить
Вообще то этого отморозка видели в том же районе где он убил полицейскую еще в 2020 году и еще тогда он приставал к детям там же...то ли полиции не сообщали,то ли полиция не реагировала - теперь разбираются...
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05.10.2022 16:07 Ответить
Це було доволі ймовірно і очікувано, що він був кацапом без великої різниці з Криму чи Пермі. У Житомирській області в сізо перебуває кацап, який вбив 22 травня 2020 року 7 військових Національної Гвардії і ЗСУ України. І можливо погрожував далі вбивати Українців, якщо рашка зайшла в той район і звільнила його. Дивився репортаж тиждень тому, Фактаи ictv
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05.10.2022 16:43 Ответить
сдохла тварь, поделом
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05.10.2022 16:46 Ответить
зробіть як в Америці, вбивство поліцейського газова камера
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05.10.2022 16:55 Ответить
Мертвого в газову камеру? Ну ви садист, пане Андрію!..
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05.10.2022 17:03 Ответить
ну хз, раньше убийцу с убитым в могиле просто закапывали. гуманно так сказать, по-христиански даже.
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05.10.2022 17:24 Ответить
*живого конечно
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05.10.2022 17:25 Ответить
Здохло падло...
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05.10.2022 18:51 Ответить
Я майже не сумнівався, що той кнур - кацап. Так і вийшло.
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05.10.2022 22:54 Ответить
Кажу що думаю - бієць з 22 літньої дівчини ніякий. Психолог, законник так, гарний.
Дівчата молоді не повинні помирати на вулицях наших міст.
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05.10.2022 23:10 Ответить


У Чернівецькій області у четвер, 6 жовтня, прощатимуться із 22-річною поліцейською Таїсією Татарин. Дівчина загинула 3 жовтня біля школи у Чернівцях під час затримання чоловіка, якого звинувачують у розпусних діях. Зловмисник виявився озброєним та застрелив поліцейську, її напарника також було поранено.
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06.10.2022 00:17 Ответить
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