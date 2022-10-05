Стрельба в Черновцах: задержанный растлитель несовершеннолетних умер, - Клименко (обновлено). ФОТО

Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских во время попытки задержания.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин погибла. У ее напарника - огнестрельное ранение, он госпитализирован", - напоминает Клименко.

По его словам, во время задержания злоумышленник открыл огонь.

"Поэтому полицейские применили оружие в ответ. Задержанный ранен, ему оказывают медицинскую помощь. Больше информации предоставим в ближайшее время", - отметил глава Нацполиции.

Впрочем, позже в Нацполиции сообщили, что задержанный скончался. Ему было 53 года. Уроженец АР Крым, зарегистрирован был в Житомирской области.

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