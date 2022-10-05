Освобожденный из плена "азовец" Николай Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, документирующие войну России против Украины, представили новые кадры в рамках своего фотопроекта "Очі перемоги".

Они опубликовали серию снимков защитника Азовстали Николая Куща с позывным Фрост, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фрост – человек, которого там так и не смогли сломить. Хотя они старались, очень старались. В плену было все. Но он не хочет об этом говорить, потому что сегодня он – дома. А большинство его побратимов – еще нет. Эти фото, как и другие наши портретные серии во время войны – сделаны в рамках нашего проекта Очі перемоги. Пожалуй, пора немного о нем рассказать. Это довольно амбициозный проект, что понятно уже по его названию. Глаза тех, кто сегодня ведет нас к полной свободе и независимости, тем, кто отстаивает наше право быть нацией: от рядовых военных, медиков, волонтеров до тех, кто принимает сегодня судьбоносные решения. Именно поэтому сегодня мы не знаем, сможем ли его когда-нибудь логически завершить. Но так или иначе, для нас невероятно важно, чтобы такие герои, как Фрост, никогда не превратились в статистику", - говорится в сообщении фотографов.

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