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Освобожденный из плена "азовец" Николай Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, документирующие войну России против Украины, представили новые кадры в рамках своего фотопроекта "Очі перемоги".

Они опубликовали серию снимков защитника Азовстали Николая Куща с позывным Фрост, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фрост – человек, которого там так и не смогли сломить. Хотя они старались, очень старались. В плену было все. Но он не хочет об этом говорить, потому что сегодня он – дома. А большинство его побратимов – еще нет. Эти фото, как и другие наши портретные серии во время войны – сделаны в рамках нашего проекта Очі перемоги. Пожалуй, пора немного о нем рассказать. Это довольно амбициозный проект, что понятно уже по его названию. Глаза тех, кто сегодня ведет нас к полной свободе и независимости, тем, кто отстаивает наше право быть нацией: от рядовых военных, медиков, волонтеров до тех, кто принимает сегодня судьбоносные решения. Именно поэтому сегодня мы не знаем, сможем ли его когда-нибудь логически завершить. Но так или иначе, для нас невероятно важно, чтобы такие герои, как Фрост, никогда не превратились в статистику", - говорится в сообщении фотографов.

Смотрите: Родные защитников "Азовстали" приняли участие в заседании Совета ООН по правам человека. ФОТОрепортаж

Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 01
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 02
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 03
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 04

Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 05
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 06
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 07Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 08
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ого який харизматичний, можливо майбутня зірка голівуду
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05.10.2022 16:14 Ответить
що в тому смішного ?
після полону в кацапів усі дуже харизматичні
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05.10.2022 16:19 Ответить
нічого смішного, актори стають президентами, спортсмени губернаторами і т. д.
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05.10.2022 16:26 Ответить
....а чекісти та "правоохоронці"....вбивцями...
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05.10.2022 16:40 Ответить
Помітно, що він пройшов через пекло
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05.10.2022 16:17 Ответить
Героям Слава!
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05.10.2022 17:02 Ответить
Слава і подяка захистникам України! Хай Господь береже тебе,воїну.
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05.10.2022 18:07 Ответить
Заведений в полон Микола Кущ.
І ще тисячі інших ...
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05.10.2022 19:01 Ответить
 
 