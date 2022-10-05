Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Россия переместила личный состав и технику с военной базы в Валуйках Белгородской области – об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
1 октября Planet Labs зафиксировал, что военная техника, включая вертолеты, а также палатки, в которых размещается личный состав, исчезли с территории военной базы в Валуйках Белгородской области, граничащей с Харьковской, Сумской и Луганской областями Украины.
Военные эксперты, с которыми пообщались журналисты "Схем", предполагают, что российских военнослужащих и технику перебросили на оккупированную территорию Луганской области, а сама передислокация связана, в частности, с серией взрывов в Валуйках в России.
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