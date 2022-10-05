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Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Россия переместила личный состав и технику с военной базы в Валуйках Белгородской области – об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ 01

1 октября Planet Labs зафиксировал, что военная техника, включая вертолеты, а также палатки, в которых размещается личный состав, исчезли с территории военной базы в Валуйках Белгородской области, граничащей с Харьковской, Сумской и Луганской областями Украины.

Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ 02
Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ 03

Военные эксперты, с которыми пообщались журналисты "Схем", предполагают, что российских военнослужащих и технику перебросили на оккупированную территорию Луганской области, а сама передислокация связана, в частности, с серией взрывов в Валуйках в России.

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Топ комментарии
+15
Там "усьо чотко"! "Сдай друга, чтоб он не сдал тебя!"
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05.10.2022 17:22
+14
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05.10.2022 16:43
+11
таксісту повісточка ще не прийшла? Ще геройствує?
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05.10.2022 17:12
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за урал?
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05.10.2022 16:41 Ответить
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05.10.2022 16:43 Ответить
таксісту повісточка ще не прийшла? Ще геройствує?
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05.10.2022 17:12 Ответить
Там "усьо чотко"! "Сдай друга, чтоб он не сдал тебя!"
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05.10.2022 17:22 Ответить
За Урал едут пакеты, а остальные на фронт. Позади Воронеж!
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05.10.2022 16:45 Ответить
Там наши уже раз затарились техникой,а защитнички в кусты удрали.
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05.10.2022 16:48 Ответить
Якщо зникло 6 вересня, то іх походу вже й немає взагалі)
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05.10.2022 16:48 Ответить
теоретически эшелон можно было накрыть возле Троицкого из Дворичной или даже Купянска.
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05.10.2022 16:50 Ответить
Росія перемістила особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки

...до чортів на *****...
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05.10.2022 16:56 Ответить
на параше появился новый слоган "для выравнивания линии фронта российские войска отступили из населенных пунктов....." )) из валуек - мабуть по той же причине )))
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05.10.2022 17:08 Ответить
ящо в Луганську область то це той випадок, коли потрібно було їх розбити HIMARS'ом ще в Валуйках.
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05.10.2022 17:14 Ответить
Та втікли вони! Від наших обстрілів. От і все...
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05.10.2022 17:54 Ответить
Страшно,кацапи? Далі буде ще страшніше...
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05.10.2022 18:07 Ответить
Тобто в Луганській області їм буде безпечніше. Ню-ню.
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05.10.2022 18:30 Ответить
Свято наближається для рашистів!!
Смерть рашистам *****!!
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05.10.2022 18:43 Ответить
Там от купянска до валуек 50 мин электричкой было. Приграничные города.
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05.10.2022 20:48 Ответить
 
 