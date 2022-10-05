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Сальдо (65) СБУ (18697) Херсонщина (3521) коллаборационизм (682)

Сальдо и еще семи коллаборантам из Херсонщины сообщили о подозрении, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сотрудники Службы безопасности разоблачили "новую порцию" вражеских пособников, которые помогают россиянам на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Семь из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку целенаправленно, и координируясь между собой, способствовали передаче РФ ресурсов Укрпочты. Особое подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах", - говорится в сообщении.

В производстве новое подозрение получил экс-регионал Владимир Сальдо, добровольно "возглавивший" оккупационный режим в Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" Виктор Фирман. После захвата россиянами области он согласился руководить незаконным образованием "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

Сальдо и еще семи коллаборантам из Херсонщины сообщили о подозрении, - СБУ 01

Все "чиновники" сообщили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершено в составе организованной группы).

Читайте: Россия объявила о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей
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Топ комментарии
+9
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05.10.2022 18:15
+4
Его уже давно надо было закопать, насрать на могилу и забыть..
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05.10.2022 17:39
+3
Призвище у них одне - зрадник . Давать довiчний термiн
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05.10.2022 17:51
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Его уже давно надо было закопать, насрать на могилу и забыть..
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05.10.2022 17:39 Ответить
Призвище у них одне - зрадник . Давать довiчний термiн
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05.10.2022 17:51 Ответить
Наша прокуратура не успевает выполнять свою работу. Ей просто некогда. Она занята чем угодно только не выполнением своих прямых обязанностей.
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05.10.2022 17:43 Ответить
Да пес с ними... посадить на бочку с порохом... пущай полетають!
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05.10.2022 17:47 Ответить
А можна без оголошення підозри їх просто вбити? Тихо. Як робив та робить Ізраїль. Ні? Тоді СБУ-це зборище нікчем,слимаків та корупціонерів.
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05.10.2022 18:01 Ответить
Це Ви ще не знаєте їхні "дії" і в перші дні війни. Я вже мовчу про 2014. Цю конторку потрібно прошерстити конкретно - от тільки хто це зробить? Хто здавав Схід та Південь в 2014 та 2022? Хто вважав кримських татар потенційно небезпечними (як і ФСБ)? Є там і адекватні люди, але дуже мало, на жаль... Ця структура, як на мене, повинна бути ліквідована і створена наново - так, в тому числі із старими кадрами, але з поліграфом і дуже високими вимогами до всіх кандидатів.
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05.10.2022 18:22 Ответить
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05.10.2022 18:04 Ответить
Даун Губарев свою женушку пристроил.
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05.10.2022 18:06 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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05.10.2022 18:07 Ответить
Головне, що принцип гендерної рівности дотримано
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05.10.2022 18:12 Ответить
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05.10.2022 18:15 Ответить
Ніхріна собі оперативність...
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05.10.2022 18:16 Ответить
Історія «сємєрих козлят»
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05.10.2022 18:34 Ответить
Не підозру а знищувати цих гнид як це роблять в Ізріаїлі. Чик по горлянці бритвочкої і він на небесах...
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05.10.2022 18:51 Ответить
 
 