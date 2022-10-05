Сальдо и еще семи коллаборантам из Херсонщины сообщили о подозрении, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности разоблачили "новую порцию" вражеских пособников, которые помогают россиянам на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Семь из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку целенаправленно, и координируясь между собой, способствовали передаче РФ ресурсов Укрпочты. Особое подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах", - говорится в сообщении.

В производстве новое подозрение получил экс-регионал Владимир Сальдо, добровольно "возглавивший" оккупационный режим в Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" Виктор Фирман. После захвата россиянами области он согласился руководить незаконным образованием "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

Все "чиновники" сообщили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершено в составе организованной группы).

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