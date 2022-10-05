Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Атака иранскими дронам-камикадзе города Белая Церковь ночью 5 октября вызвала оживленную дискуссию в украинском социуме. Предлагаем вниманию читателей мнения некоторых специалистов, прокомментировавших эту атаку.
Как информирует Цензор.НЕТ, журналист АрмияInform Сергей Мисюра отметил: "Главное, что увидел/нашел по Белой Церкви и ночным дронам-камикадзе: первое фото самого двигателя. Я ожидал, что он двухтактный одноцилиндровый, потому что похож в полете на мопед/бензокосу. А он оказался четырехцилиндровый, но поскольку отсутствует глушитель для увеличения дальности и мощности – мы его слышим вплоть до 10 км.
Поэтому главное из ночных прилетов – мы учимся. Повторения Николаева, как было несколько месяцев назад, уже не будет. На момент прилета все были на улице, вдали от зданий. Как следствие ни одного погибшего! Одному солдату где-то кирпич отлетел, но на скорость движения это вообще не влияет. Да, зданиям немного придется крышу поправить, но главное – все люди целы!
На втором фото просто его обломки. По которых с двигателем мы пришли к выводу со специалистами на месте - там все иранское. Ничего российского. Великая страна не может дрона с оппозитным двигателем создать))".
Владимир Яценко отмечает: "Врага надо знать в лицо. Инженеры нашей команды присоединились к препарированию "внутренностей" "Шахида". На фото устройство цифровой радиосвязи. Несколько интересных выводов:
- эмбарго на поставку высокотехнологичных компонентов в Иран имеет большие дыры - на центральном процессоре хоть и затертая маркировка но определенные признаки стопроцентно свидетельствуют, что это мощный чип производства ALTERA/INTEL;
- устройство спроектировано специалистами, которые проходили обучение в Соединенных Штатах. Каждый мировой центр проектирования электронных устройств имеет свои признаки (как у художников). Интересно, что иранские студенты не могут учиться в США на пилотов, а вот приобщиться к новейшим технологиям в сфере радиоэлектроники – охотно.
Главное – теперь мы имеем вдохновение и таланты сделать нашего "ДОВБУША" еще лучше. Слава Украине!"
Сергей Флеш пишет: "Многие пишут в приват: почему мы не глушим камикадзе?
Камикадзе летят по координатам со спутников. В иранских дронах стоит особенная антенна спутниковой навигации СRPA, позволяющая бороться с украинскими препятствиями РЭБ и подменой спутниковых координат.
Эта система может блокировать 1-2 сильных помехи от ВСУ, а вот три наших помехи уже дадут какой-то результат.
Но:
1. Мы не можем "закрыть" всю страну, и все военные объекты из расчета по три РЭБ на точку. Это физически невозможно.
2. Так как антенна CRPA отрезает все препятствия с земли, большую площадь защитить не получится даже и с тремя РЭБ.
3. Если при подлете к военному объекту камикадзе "слепнет", он атакует случайный объект (может сарай, а может и школу). Поэтому не везде такие методы защиты целесообразны.
Решения только в заградительных аэростатах из РЭБ, чтобы препятствия шли на камикадзе сверху, но это немного фантастически".
Пожалуйста, подождите...
Вагнергейт это венец оккупации страны где Коломойскьий зачищает ВСЕ.
Если вы спите - кто вам виноват...
Турчинов особисто не вилазив з полігонів де все це випробувалося. І саме за це його тягали по судах як "агента", портновські шавки!
Це все не пам'ятають лише шлунки-поціновувачи кварталу.
та відправити на москву
накшталт мацкалі переплутали ціль
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней.»..."
зняти з них двигуни
зробиту такі дрони за відправити на Хремль
1. Провалилася наша розвідка. Під час служби в ППО Радянського Союзу я знав про виліт літака з бази НАТО, яка знаходилась за 1000 км. Знав, навіть, прізвище пілота.
2. Провалилась наша ППО. БПЛА летить повільно і гучно. Можна зателефонувати і підняти винищувачів.
3. Великі зауваження до роботи командування, мабуть, не чекали . РЛС бачить таку ціль на відстані 40-60 км. Оператор може і проспати.
пп.2 - ага, підняли винищувачі і ті полетіли (певно розстрілювати з гармати?) 2м дрони уночі ...
пп.3 - ви 146% "мали справу" з РЛС, вірю.
Но после вагнергейта взрывов складов и тд и тп - мы беззубые просто выполняем заказ на утилизацию. Сами гибнем - что бы не жалели москалей.
Легкомоторні двомістні літаки з встановленими на них кулеметами.
Вночі?
У нас все есть и сами учим иранских студентов платы паять...
Ляпота...
Відразу прошу вибачення за можливі з мого боку порушення чиїх то почуттів,поглядів,переконань.
У м.Харкові є Військовий університет повітряних сил ім.Кожедуба,також ХАІ,інтелектуальних потужностей цих двох закладів достатньо щоб килим-літак образувати й здати до виробництва,там є цілі наукові школи,які саме у напрямку,навігації,безпеки та автономії польотів працюють,а також у складанні алгоритмів автоматичного польоту з дотриманням таємності при обміні данних, також школа РЕБ.
Чи тоді все це фікція й наукові розробки це брехня та доїння держави,усі ці ктн,доктори,професори....
прилёт от луканоида...туда и приветы передавать.
Радіолюбителі можуть самі зробити - тільки позови.
АЛЕ МИ НЕ МАЄМО ДЕРЖАВИ. ТЕ ЩО НЕЮ ЗВЕТЬСЯ - ТО ВЖЕ ОЛІГАРХОВИЙ САДОК.
Возле дорог его заметят с высокой вероятностью.
Есть много программ которые расшифровывают звук и сравнивают с заданным диапазоном. Если в каждом - тогда цена намного выше, можно через сим карту передавать сигнали, можно линию протащить укртелекомом за 3 суток 100 бригад.
Все сделать можно легко, МО отказалось создать периметр из наблюдательных пунктов для засечки ракет, а теперь и для отслеживания проникновения на нашу землю рашидов.
Подумайте: почему спутник который купили за деньги на Байрактар не просочился фактами сьемки в СМИ?
То то же... Современные технологии дают отслеживание с орбити даже летучих мышей или структуры недр глубиной до 100 км... Через осадки, дым, тучи и тд и тп. А дрон - это движок температурой в ренгеновском зрении 300+ градд, и движется не по дорогам не по изгибающейся поверхности...
Потому я уверен что помощь нам технологической ни ЕС ни США не дают только (75-90%) из-за оккупации Держави олігархами. Ермак и прочие - работники по удержанию на плаву и выполнения заказов войны. Что у нас - что в Московии. Чего нация к войне с Орками не начала готовится после о.Тузлы? Да потому что СМИ из нас делают стадо. Вы например знаете сколько градов взорвалось при "поджогах" наших мест хранения... И при ком... А его теперь привозносят как антиЗе... а зе был выбран как антиПо... Стадо одним словом... Или "считают" верно...
И потом встречать на самолетах Сельхозавиации с Максимами...
Switchblade 300 - це вирішення питання боротьби з іранськими дронами - дешево та результативно. Взагалі-то важливі об'єкти можна прикрити зенітними кулеметами ДШК, яких ще повинно бути на складах багато, тільки станків наробити під них.
Геополітика вона така.
Хтось та й пошукає і знайде - і на ЦРУ знайдеться свій розслідувач. Не сподобається демократам - передати республіканцям. Така вона - правильна "система важелів і противаг" у демократичному суспільстві.
Навіть якщо не розірвали программ - могли попросити "зачекати" до нормалізації відношень. Але....
Читаємо Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс
щоб розуміти в якой ми халепі.
Ну що, робимо свої дрони камікадзе і поїхали в турне - артсклади Тули, Воронежа, Астрахані, Москви вже зачекалися.
Чому не можна наздогнати Шахід-136 на вертольоті або тихохідному літаку (як кукурузник) і розстріляти його як візуальну ціль із кулемета, летючи близько за ним , над ним або паралельним курсом? Так як збивали повільні літаки в 2 світову війну
Уночі, та під час комендантського часу, в Україні ж ніхто не спить, всі надворі звук мопедів вислуховують, вірно?
05.10.2022 22:45 Відповісти Видалити
Плюс на додачу: як на звук з гелікоптера чи тихохідного літака бодай напрямок на таку "мопедну" ціль визначити?