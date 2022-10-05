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На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Харьковской области правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция 01

Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были в наручниках. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция 02
На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция 03

Возраст погибших примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5х2,5 метра, глубиной 4 метра. Личности погибших устанавливаются.

На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция 04
На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция 05

По предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250-350 человек. Периодически происходила ротация.

На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция 06

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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Нема слів як назвати цих двуногих нелюдів, і це ж вся країна така, за винятком деяких росіян, які засудили цих путінських рабів.
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05.10.2022 19:34 Ответить
винятки підтвержують правило
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05.10.2022 19:54 Ответить
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05.10.2022 20:08 Ответить
ще одна жахлива трагедія. Нехай покояться з миром невинно убієнні....
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05.10.2022 22:02 Ответить
Только тотальный геноцид над русскими спасет эту планету!!!
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06.10.2022 14:35 Ответить
 
 