В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими. ФОТОрепортаж

В недавно освобожденном Лимане Донецкой области найдены захоронения с более чем 50 гражданскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные.

Россияне вырывали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения. Парень, которого оккупанты тоже задерживали и заставляли хоронить, рассказал, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.





Читайте также: Найдены еще два массовых захоронения в освобожденном Изюме, - Зеленский

Оккупанты не забирали тела своих военных. В часности, в одном из домов жили россияне и организовали там медпункт. Когда они отступали, забрали раненых, а мертвых оставили.





Смотрите также: Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)