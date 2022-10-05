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В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В недавно освобожденном Лимане Донецкой области найдены захоронения с более чем 50 гражданскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные.

В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими 01

Россияне вырывали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения. Парень, которого оккупанты тоже задерживали и заставляли хоронить, рассказал, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими 02
В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими 03

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Оккупанты не забирали тела своих военных. В часности, в одном из домов жили россияне и организовали там медпункт. Когда они отступали, забрали раненых, а мертвых оставили.

В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими 04
В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими 05

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жЫвотные.. жЫрные касапские жЫвотные..
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05.10.2022 19:53 Ответить
и коронки вырывать... они жуткие чужие, а прикидывалась раньше людьми...
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05.10.2022 20:04 Ответить
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05.10.2022 20:09 Ответить
после освобождения каждого села идут новости о зверствах оккупантов, хуже фашистов
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05.10.2022 20:29 Ответить
підораши!
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05.10.2022 20:51 Ответить
Нова Буча 😪
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05.10.2022 21:03 Ответить
"Так вот, на оккупированной территории более или менее крупный населенный пункт обязательно получал свои пыточные подвалы и расстрельную яму. Каждый! Буча, это не исключительный случай и не свидетельство зверств десантников и кадыровцев, это - обычная схема их действия"

(«Орки. Пытки и казни», anticolorados).
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05.10.2022 21:12 Ответить
Єто в 10тисячном городе.
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06.10.2022 13:14 Ответить
 
 