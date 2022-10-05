ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана. ФОТОрепортаж

Украинские военные и зоозащитники организации UAnimals неподалеку от деоккупированного Лимана спасли получившего контузию медведя. Когда Вооруженные Силы Украины освободили Лиман в Донецкой области, пострадавшего медведя нашли закрытым в вольере. Частный зоопарк оказался под оккупацией, но медведь чудом выжил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте UAnimals.

В трех метрах от его вольера все было разрушено.

"Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив.

Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попал в дом, где он сидел", – говорят зооспасатели.

Сейчас команда волонтеров везет медведя в "Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals" на лечение.

Когда состояние медведя улучшится, он поедет на реабилитацию в "Парк хищников "Арден" в Хмельницкой области.

"Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится!", - говорят зоозащитники.

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