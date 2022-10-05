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ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские военные и зоозащитники организации UAnimals неподалеку от деоккупированного Лимана спасли получившего контузию медведя. Когда Вооруженные Силы Украины освободили Лиман в Донецкой области, пострадавшего медведя нашли закрытым в вольере. Частный зоопарк оказался под оккупацией, но медведь чудом выжил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте UAnimals.

В трех метрах от его вольера все было разрушено.

"Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив.

Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попал в дом, где он сидел", – говорят зооспасатели.

Сейчас команда волонтеров везет медведя в "Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals" на лечение.

Когда состояние медведя улучшится, он поедет на реабилитацию в "Парк хищников "Арден" в Хмельницкой области.

"Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится!", - говорят зоозащитники.

Смотрите: Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты. ФОТОрепортаж

ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана 01
ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана 02
ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана 03
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Топ комментарии
+49
то не кацап, треба вилікувать.
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05.10.2022 21:30
+44
Ведмідь цікаво в чому завинив? Теж "фашист" і "біндєравєц"?
Людиноподібні істоти-уроди кончені, *****.
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05.10.2022 21:30
+30
Тут не тільки кацапня, а точніше зовсім не кацапня винна. Винна держава яка по сі пори не врегулювала законодавство щодо утримання диких тварин в неволі. Які, курва, вольери для таких великих звірів? Воно ж не курча чи заєць. ******* зоопарки це практично свобода для звірів, та й то все йде до заборон неволити братів наших менших. А тут вольер. Звіра на волю- володаря клітки в тюрму.
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05.10.2022 21:38
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В Лимане еще медведи водятся? Вот это новость
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05.10.2022 21:28 Ответить
В приватному зоопарку жив
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05.10.2022 21:29 Ответить
волки и тигры...шутка
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05.10.2022 22:16 Ответить
А Ви не побачили , що це чорний мішаня ? Але не гімалайський а барібал -- тобто з американського континенту . Вони меньші за грізлі (бурий - який водиться у всій північній півкулі)

У барібала батківщина дуже далека від України .
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05.10.2022 23:38 Ответить
Контуженный ведмiдь..это символ...
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05.10.2022 21:28 Ответить
то про йединую мокшанию?чы про диму менделя?
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05.10.2022 21:37 Ответить
Це так ,якби міг то накивав би від асвабадителей
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05.10.2022 21:51 Ответить
Насправді, ведмед Войтек служив в Армії Крайовой: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA_(%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82)
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06.10.2022 00:36 Ответить
Мишку жалко.
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16.10.2022 10:40 Ответить
контуженого ведмедя на лікування повезуть. потім на реабілітацію. а призивати коли будуть? ведмідь в нацгвардії - страшна сила
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05.10.2022 21:28 Ответить
памятаю відео, як казли потягом давили ведмедя.. головна різниця між нами
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05.10.2022 21:29 Ответить
то не кацап, треба вилікувать.
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05.10.2022 21:30 Ответить
****, страшный
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05.10.2022 21:30 Ответить
Ще б контуженого мєдвєдєва туди
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05.10.2022 21:30 Ответить
Ведмідь цікаво в чому завинив? Теж "фашист" і "біндєравєц"?
Людиноподібні істоти-уроди кончені, *****.
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05.10.2022 21:30 Ответить
Ведмідь думає: будьте прокляті, кацапня!
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05.10.2022 21:30 Ответить
Ні, ведмідь не думає про касапів. Він думає про те яка падлюка (без різниці на національність в цьому випадку) яка проклята падлюка мене спіймала і прирекла на життя в клітці.
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05.10.2022 22:34 Ответить
ты дывы...рузкэ развєдчик попал..шкода скотынку.
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05.10.2022 21:33 Ответить
Медведь потом на орков в суд подаст в общество защиты животных.
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05.10.2022 21:33 Ответить
Тут не тільки кацапня, а точніше зовсім не кацапня винна. Винна держава яка по сі пори не врегулювала законодавство щодо утримання диких тварин в неволі. Які, курва, вольери для таких великих звірів? Воно ж не курча чи заєць. ******* зоопарки це практично свобода для звірів, та й то все йде до заборон неволити братів наших менших. А тут вольер. Звіра на волю- володаря клітки в тюрму.
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05.10.2022 21:38 Ответить
+1 Частные зоопарки - зло, а за спасение медведя - респект!
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05.10.2022 21:41 Ответить
..володаря клітки - в клітку...
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05.10.2022 22:19 Ответить
З кацапами все зрозуміло. Але хто це наш герой , який утримував тварин в жахливих умовах ? Тягне під статтю за жлррсоке поводження з тваринами
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06.10.2022 10:09 Ответить
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05.10.2022 21:39 Ответить
Треба його на зиму кацапами накормити.
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05.10.2022 21:40 Ответить
???то есть по твоему сейчас его надо спасти(медведя) только для того чтоб к зиме отравить??(накормив кацапами)
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05.10.2022 21:50 Ответить
А як що добре підсмажитиє
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05.10.2022 21:53 Ответить
пора бы знать,этот рынок уже давно поделён там кацапы бездомным собакам ,а кадыровцы свиньи говорят не плохо поедают.
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05.10.2022 22:02 Ответить
Я бы рекомендовал свиней держать от дохлых кацапов подальше, а то придётся тоже отстрелить. Мало ли чем может заболеть.
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06.10.2022 00:40 Ответить
to ne treba ix isti. Posle voiny budete s kacapiei na naftu meniati, - napriklad, odna svinka - 1000 ton nafty.
Tam vže "nožek Buša" v cej raz ne bude.
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06.10.2022 02:13 Ответить
вот и отличие людей от кацапской мрази!кацапы не щадят не людей ни зверей,а Украинцы спасают животных и выхаживают их!
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05.10.2022 21:43 Ответить
Далеко не всі рятуюсь. Де які вбивають на очах у дітей.
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06.10.2022 10:10 Ответить
Коренной кацап, который не попал под пропаганду. Хороший кацап.
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05.10.2022 21:45 Ответить
Коли він мертвий.
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05.10.2022 21:55 Ответить
Ось ще одна, не малої важливості, відмінність між нами та рашистськими тварюками.

Я ще пам'ятаю аудіо перехоплення, де один з рашистських виродків хизувався перед дружиною, що вони з'їли алабая "чіста папробавать"....

Вони не тільки нелюди, а й взагалі немають відношення до тваринного світу. Це інфекція, яка повинна бути знищена на завжди.
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05.10.2022 21:49 Ответить
алабай здоровий, на ведмедя схожий. а йоркширського терьєра як можна було зїсти???
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05.10.2022 21:56 Ответить
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05.10.2022 21:53 Ответить
Жалко животное, а сколько ещё погибло...
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05.10.2022 21:53 Ответить
Не здивуюсь якщо русня його заради розваги бахнула
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05.10.2022 21:56 Ответить
Від тих тварєй страждають навіть тварини... тому Мордор має бути знищений !!!
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05.10.2022 22:12 Ответить
Кацапська підарня, ведмідь виживе, а ви ні! Бо ви, кацапи, навіть не тварини!
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05.10.2022 22:35 Ответить
Жалко этого мишку, какие глаза у него грустные, да и вид то не ахти.
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05.10.2022 22:49 Ответить
До речі,москалі дуже багато тварин вбили і знищили багато природи.Чому мовчать світові захисники тварин і природи?
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05.10.2022 23:06 Ответить
бедный медевдь...такое натерпелся...надеюсь отойдет...
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05.10.2022 23:49 Ответить
Одужуй Мішутка , та поскоріше 🙁
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06.10.2022 00:49 Ответить
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06.10.2022 01:05 Ответить
Залиште тварину в кабінеті Єрмака, може щось путне вийде.
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06.10.2022 03:14 Ответить
Там в том зоопарке кабанов немерчнно было
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06.10.2022 06:28 Ответить
як кацапи того ведмедя не з'їли чи на шкуру не пустили бог знає
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06.10.2022 07:28 Ответить
А народ бамбаса чем лучше. Спасая свою задницу бросили мишку умирать от голода. А когда люди из Киевской области уезжали, на себе своих животных много километров. А вообще у нас сейчас по закону запрещены частные зоопарки.
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16.10.2022 10:45 Ответить
 
 