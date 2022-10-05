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МИД (6654) Румыния (901) Франция (3077) гуманитарная помощь (1202)

"Корабль для Украины" с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Сегодня, 5 октября 2022 года, в румынский порт Констанца прибыл один из крупнейших по объему грузов гуманитарной помощи Украине от правительства Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 01

Груз общим весом более тысячи тонн состоит из пожарно-спасательных и медицинских автомобилей, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, аварийно-спасательного и защитного снаряжения, медикаментов, наборов продуктов питания и аварийно-ремонтного оборудования. Также для временной замены мостовых переходов переданы понтонные мосты длиной более 200 метров.

Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 02
Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 03

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Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 04

Официальная передача груза Украине запланирована на 9 октября 2022 в г. Сучава, гуманитарные грузы будут доставлены в Харьковскую, Черниговскую, Запорожскую и Одесскую области.

Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 05
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Топ комментарии
+17
ермак уже первый в очереди , пару лямов в карман положить никогда не поздно.
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05.10.2022 21:38
+14
В ОПі вже долоньки спітніли.
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05.10.2022 21:42
+13
Дякуемо,Францiя !!!
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05.10.2022 22:14
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ермак уже первый в очереди , пару лямов в карман положить никогда не поздно.
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05.10.2022 21:38 Ответить
Точно, у Ермака слюни до колен повисли. Уже подсчитывает навар, ****.
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05.10.2022 22:03 Ответить
Дальше ссыкотно было.
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05.10.2022 21:39 Ответить
Здесь, как говорил классик, тот случай, когда лучше перебздеть, чем недобздеть.
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08.10.2022 03:26 Ответить
шо, топили бы французский балкер?
ну-ну...
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08.10.2022 04:42 Ответить
Чітай - https://www.ukr.net/ua/news/video/Okupanti_obstriljali_port_v_Mariupoli_pidbili_inozemne_sudno-52697693.html
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08.10.2022 08:08 Ответить
Вообще то новость шесть месяцев как протухла. Кроме того Мариуполь давно оккупирован вместе с застрявшими там в порту мелкими иностранными балкерами под либерийскими и прочими вануатскими флагами, которые время от времени горят или подвергаются ограблениям кадыровцами, если там еще осталось что грабить.
Одесса не оккупирована. Просто французский флаг зассал, опасаясь быть втянутым в конфликт, если вдруг прилетит какая-нибудь "герань". Тогда Франции уже надо было говорить что-то конкретное, а не мямлить в стиле шольца.
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08.10.2022 17:17 Ответить
Вообще то ты спрашивал - обстреляют или не обстреляют. Есть риски, рашисты обстреливали, судовладельцы это знают. Стань судовладельцем - та хоть по минному полю гарцуй на своей лодке, но сам, без экипажа. Да и есть такое правило(регистр) - Ллойда, где всё записано.
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08.10.2022 17:59 Ответить
если шо - это был не вопрос. Просто очень кратко обрисовал не очень вероятную встречу гопника и сцыкуна.
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08.10.2022 19:33 Ответить
А сам то ты кто - первый или второй. Да и нахрен этот диалог, если у тебя ни ответственности ни корабля нет, соответственно. Так шоб во рту не застоялось.
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08.10.2022 19:49 Ответить
45°10'43,39" с. ш., 30°55'30,54" в. д.
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09.10.2022 00:20 Ответить
похоже у румынов свято...
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05.10.2022 21:41 Ответить
В ОПі вже долоньки спітніли.
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05.10.2022 21:42 Ответить
Слава богу, соображают, и говорят, когда корабль уже пришвартовался.

Кацапы могут всегда напасть в крысу якобы на мине подорвался, которую они сами с катера и закинули. На гуманитарный груз нападут еще жестче, они же террористы самые обычные и террором пытаются выиграть войну (не обвиняю их, это рабочая стратегия слабых и неумелых вояк, просто факт констатирую).
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05.10.2022 21:43 Ответить
Их не надо обвинять.
Просто банально резать как свиней.
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05.10.2022 22:12 Ответить
Угу. Ждём в АТБ.
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05.10.2022 21:46 Ответить
Залишилося доставити в Запоріжжя.....
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06.10.2022 06:56 Ответить
Моя дорога Франція, це дуже добре.
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05.10.2022 21:47 Ответить
Было бы лучше если бы сухогруз привез артиллерийский дивизион и зенитный. Гуманитарный смысл был бы на порядок большим...
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05.10.2022 21:49 Ответить
Посмотрите внимательно на фото. Там в глубине трюма за пожарками видны ракеты.
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07.10.2022 22:01 Ответить
Там еще и клоун с шариковым носом бегает.
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07.10.2022 22:04 Ответить
Не хаймарси звісно, але дуже потрібні речі. Французам подяка!
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05.10.2022 22:00 Ответить
Щиро дякуемо Франции.И надеемся ,что под мудрым руководством Дермака,не разворуется в первый день
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05.10.2022 22:09 Ответить
все розписано
продукти в АТБ
промтовари в епіцентр
що зкиздити не можна, може попаде по адресу
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05.10.2022 22:09 Ответить
Дякуемо,Францiя !!!
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05.10.2022 22:14 Ответить
Французи препливли у Румунію, бо знають, що якщо препливуть до Одеси то банда зеленського вкраде не тільки гуманітарну допомогу а ще і корабель
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05.10.2022 22:22 Ответить
Свято наближаєтся. Не вагонами едиными…
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05.10.2022 23:00 Ответить
Везуть у Запоріжжя.
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06.10.2022 02:10 Ответить
Арестович вчора з ефір з готеля вів, видно з Єрмаком вмісті
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06.10.2022 09:02 Ответить
А Одессі вже продають пожарні машини об'ява на ОЛХ, хто не віре
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06.10.2022 09:35 Ответить
вагонами пи...дити оп вже вміє.Тепер буде вчитися пи...дити кораблями
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06.10.2022 10:36 Ответить
 
 