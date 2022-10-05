"Корабль для Украины" с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Сегодня, 5 октября 2022 года, в румынский порт Констанца прибыл один из крупнейших по объему грузов гуманитарной помощи Украине от правительства Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Груз общим весом более тысячи тонн состоит из пожарно-спасательных и медицинских автомобилей, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, аварийно-спасательного и защитного снаряжения, медикаментов, наборов продуктов питания и аварийно-ремонтного оборудования. Также для временной замены мостовых переходов переданы понтонные мосты длиной более 200 метров.
Официальная передача груза Украине запланирована на 9 октября 2022 в г. Сучава, гуманитарные грузы будут доставлены в Харьковскую, Черниговскую, Запорожскую и Одесскую области.
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ну-ну...
Одесса не оккупирована. Просто французский флаг зассал, опасаясь быть втянутым в конфликт, если вдруг прилетит какая-нибудь "герань". Тогда Франции уже надо было говорить что-то конкретное, а не мямлить в стиле шольца.
Кацапы могут всегда напасть в крысу якобы на мине подорвался, которую они сами с катера и закинули. На гуманитарный груз нападут еще жестче, они же террористы самые обычные и террором пытаются выиграть войну (не обвиняю их, это рабочая стратегия слабых и неумелых вояк, просто факт констатирую).
Просто банально резать как свиней.
продукти в АТБ
промтовари в епіцентр
що зкиздити не можна, може попаде по адресу