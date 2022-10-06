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газопровод (823) минирование (1409) Харьковщина (4133)

Оккупанты перебили и заминировали газопровод в Харьковской области - на 100 м газопровода обнаружили 104 мины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне заминировали каждый метр газопроводов высокого давления в Балаклейской громаде, чтобы их невозможно было отремонтировать

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Харьковгаз".

Специалисты Харьковгаз приступили к обследованию газопроводов среднего давления в селе Красная Гусаровка Балаклейской громады. Диагностику проводят после проверки трасс расположения газовых сетей саперами ГСЧС.

Для обследования первых 100 метров газопровода пришлось обезвредить 104 мины.

Разминирование трасс газопроводов высокого давления в Чкаловском позволило обнаружить места разрыва труб. Оккупанты перебили газопровод высокого давления и заминировали его для невозможности проведения ремонта. Таким образом, рашисты планировали оставить людей без газа. В настоящее время газовщики ремонтируют поврежденную агрессором трубу.

Смотрите: На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты перебили и заминировали газопровод в Харьковской области - на 100 м газопровода обнаружили 104 мины 01
Оккупанты перебили и заминировали газопровод в Харьковской области - на 100 м газопровода обнаружили 104 мины 02
Оккупанты перебили и заминировали газопровод в Харьковской области - на 100 м газопровода обнаружили 104 мины 03
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Топ комментарии
+22
Це методи терористичних угрупувань. В цивілізованому світі, на жаль, цього ще до кінця не розуміють.
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06.10.2022 02:04
+16
XDDDD

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06.10.2022 05:32
+15
В Україні загинуло 60к росіян. Це 120к очей. Діаметр ока - 24мм, що дає нам ~ 2.880км якщо очи викласти в ряд. Державний кордон України - 5618км. А це значить, що вже можна викласти Україну очима москалів в масштабі 1:200 Дякую.
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06.10.2022 03:26
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Це методи терористичних угрупувань. В цивілізованому світі, на жаль, цього ще до кінця не розуміють.
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06.10.2022 02:04 Ответить
Чисто по-братски.
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06.10.2022 02:11 Ответить
хєр більше позбираєш білих та маслят у світлих соснових борах під Ізюмом
мама роспоаідала як вони у 60-х у Занках під Харківом поїхали збирати зібрали повні кошики і вийшли на знак «обережно міни»
це й нас жде
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06.10.2022 02:35 Ответить
Чого це "жде"? Ми ВЖЕ це бачимо! Навкруги Чернігова одні таблички стоять! А "недоганяючі" - кишки на деревах розвішують! Минулого тижня з Шестовиці четверо по гриби поїхали На табличку "Обережно! Міни!" наплювали Наїхали легковиком на протитанкову міну Чотири трупи!
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06.10.2022 05:03 Ответить
А чого ви чекали від варварів? І все одно на звільнених територіях знаходяться пацюкі, які жалкують, що москалів запекли як бульбу, ну не можуть жити без пляшки в дупі, отаке поголів'я худоби...
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06.10.2022 02:50 Ответить
Когда уже будем домбить Белгород?
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06.10.2022 03:08 Ответить
В Україні загинуло 60к росіян. Це 120к очей. Діаметр ока - 24мм, що дає нам ~ 2.880км якщо очи викласти в ряд. Державний кордон України - 5618км. А це значить, що вже можна викласти Україну очима москалів в масштабі 1:200 Дякую.
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06.10.2022 03:26 Ответить
Побачити Україну такби мовити очима москаля
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06.10.2022 04:29 Ответить
XDDDD

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06.10.2022 05:32 Ответить
Вчіться.

Потім не повинно бути жалю до гоблінів інакше програємо. А нам ще силою брати контрибуцію у вигляді не тільки їх ресурсів але й територій.
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06.10.2022 04:00 Ответить
тоді не можна слухати усіляких там лібералів і ліваків, які завжди "жаліють" усіляких виродків, мовляв їм би гроші, освіту, трішечки любові і ах, ще шанс і ще шанс, ну а чого би і не дати, якщо не за свій кошт. І вже стільки разів наривалися люди що та фігня - вона не працює, і все одно ведуться, ще якась падла дорікне що хрестианін завжди має пробачати своєму кривднику. А більшість людей Біблію не читали і не знають, що пробачають тільки коли пробачення просять. А щоб його випросити то цілий квест треба пройти, а ось так ніхто ні за чим не шкодує, не каявся, не виправлявся а ми його пробачаємо то не по-христанські, то по-дурацкі.
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06.10.2022 21:04 Ответить
А нефтепровод *дружба* который ведет в венгрию они не взорвали и не заминировали?
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06.10.2022 10:06 Ответить
 
 