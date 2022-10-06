Оккупанты перебили и заминировали газопровод в Харьковской области - на 100 м газопровода обнаружили 104 мины. ФОТОрепортаж

Россияне заминировали каждый метр газопроводов высокого давления в Балаклейской громаде, чтобы их невозможно было отремонтировать

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Харьковгаз".

Специалисты Харьковгаз приступили к обследованию газопроводов среднего давления в селе Красная Гусаровка Балаклейской громады. Диагностику проводят после проверки трасс расположения газовых сетей саперами ГСЧС.

Для обследования первых 100 метров газопровода пришлось обезвредить 104 мины.

Разминирование трасс газопроводов высокого давления в Чкаловском позволило обнаружить места разрыва труб. Оккупанты перебили газопровод высокого давления и заминировали его для невозможности проведения ремонта. Таким образом, рашисты планировали оставить людей без газа. В настоящее время газовщики ремонтируют поврежденную агрессором трубу.

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