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Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрел попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз.

"Предварительно люди не пострадали. В Никополе загорелся пожар в доме людей. Ее уже потушили. Повреждены десятки частных домов, предприятие и линии электропередач. В Мировской громаде повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой громаде идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются", - отметил Резниченко.

В других районах ночь прошла без вражеских атак и в эту минуту спокойно.

Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, - Резниченко 01
Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, - Резниченко 02
Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, - Резниченко 03
Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, - Резниченко 04
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Яка була відповідь, Рєзніченко?
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06.10.2022 08:17 Ответить
Так это и есть их стратегия. Бить по мирным людям, чтобы заставить нас воевать по их сценарию, держать там войска для ответа, атаковать уже готового к обороне врага, который отстрелялся и ушел. Так поступать категорически нельзя. Единственный выход: стиснуть зубы, принимать прилеты без единой эмоции, воевать так, как это максимально выгодно с военной точки зрения, бить туда, где будет максимальный ущерб технике, квалифицированному персоналу или же закрепление успеха при помощи прорыва. Прилетов будут еще тысяч штук, это наказание стране за распродажу оружия и наплевательское отношение к армии и Янукович тут далеко не главный виновник чудовищно убогих условий службы в нулевых-14 годах, воровства тотального и безразличия двух десятков миллионов граждан к политической жизни, не вмешивающихся в политику и не требующих политиков держать сильную армию, имея такого врага прямо под боком.
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06.10.2022 09:07 Ответить
Я так понимаю, в вопросе к Резниченко смысл был другой. Где наш симметричный ответ по ИХНЕЙ територрии? Стиснув зубы терпеть, исходя из твоего коммента, и смотреть как убивают вокруг тебя твоих близких и знакомых это точно не вариант.
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06.10.2022 09:34 Ответить
он как раз и верно сказал, нельзя лупить по Белгороде смерчами. Орком станешь. А так как вас через пипетку кормят как диких котят, у вас выбора нет, как быть людьми и терпеть пока не победите.
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06.10.2022 10:06 Ответить
Кто будет праздновать эту нашу победу, если мы все будем в могиле.
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06.10.2022 10:09 Ответить
Странные у тебя советы. То есть если кто то будет насиловать твою жену, то бить топором насильника ты не будешь-ты же не кровожадный орк. Наказать его таким же образом, тихо подобравшись сзади с растегнутой ширинкой тоже не будешь-ты же не гомосек. Просто подождешь, и когда он кончит, будешь наслаждаться его усталостью. Ты ЭТО нам предлагаешь?
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06.10.2022 10:14 Ответить
ми завжди були людьми і вибір у нас теж був, ми обрали людьми залишитися.
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06.10.2022 20:39 Ответить
Теперь у кремлевского карлика одна мечта. Так как он проигрывает он поставил последнюю задачу -побольше убивать. Теперь для него все украинское- это мишень. . И дети и женщины и старики. Тоесть все подряд. Он окончательно поевратился в дьявола..
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06.10.2022 09:07 Ответить
від самого початку русскіє вбивають дітей і жінок, палять школи і шпиталі, розграбовують музеї, бо у них завжди була така ціль, і з чортами вони теж вже давно.
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06.10.2022 20:40 Ответить
 
 