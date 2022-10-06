Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Россияне всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрел попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз.

"Предварительно люди не пострадали. В Никополе загорелся пожар в доме людей. Ее уже потушили. Повреждены десятки частных домов, предприятие и линии электропередач. В Мировской громаде повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой громаде идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются", - отметил Резниченко.

В других районах ночь прошла без вражеских атак и в эту минуту спокойно.







