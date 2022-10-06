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Тела оккупантов до сих пор валяются в освобожденном Лимане. Бродячие псы и кошки начинают их есть, - журналистка Станко. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Лимане на Донетчине до сих пор валяются тела россиян.
Об этом пишет в твиттере журналист Анастасия Станко, информирует Цензор.НЕТ.
"Их понемногу забирают, но не успевают так быстро. Местные говорят, что этих мертвых (13 человек) выгрузили прямо на улице возле дома, раненых забрали и уехали, когда убегали. Картина ужасная: бродячие псы и кошки начинают их есть", - отмечает. она.
Топ комментарии
+59 Mykola Trofimenko a12d9878
показать весь комментарий06.10.2022 08:41
+38 Garry Grant
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+33 Белла Богун
показать весь комментарий06.10.2022 08:41
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Вони ж потвори
Але погано те, що зашкварена мерзотниця Станко починає набирати "вагу".
"Тіла валяються, коти їдять..."
Після деокупації ж більше роботи нема окрім це біосміття прибирати. Розмінування, допомога мирному населенню та відбиття нових атак орків має почекати. Сарказм.
В купу, облить розпалювачем і хай горить ясно.
Але до речі я теж вважаю що це жахливо, що наші рідненькі котики й собачки вимушені жерти це гівно. Так можна й отруїтися...
Не хочется уезжать...
Зараза
бо ті харошиє русскіє ****** - триндять і триндять замість брати лопати та зішкрібати своє гівно з нашого асфальту.