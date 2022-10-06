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Тела оккупантов до сих пор валяются в освобожденном Лимане. Бродячие псы и кошки начинают их есть, - журналистка Станко. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Лимане на Донетчине до сих пор валяются тела россиян.

Об этом пишет в твиттере журналист Анастасия Станко, информирует Цензор.НЕТ.

"Их понемногу забирают, но не успевают так быстро. Местные говорят, что этих мертвых (13 человек) выгрузили прямо на улице возле дома, раненых забрали и уехали, когда убегали. Картина ужасная: бродячие псы и кошки начинают их есть", - отмечает. она.

Тела оккупантов до сих пор валяются в освобожденном Лимане. Бродячие псы и кошки начинают их есть, - журналистка Станко 01

Также смотрите: Тела убитых российских солдат, брошенные вдоль дороги во время отступления армии РФ. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+59
Дуже шкода котів та собак, яким доводиться їсти цю мерзоту
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06.10.2022 08:41
+38
Кацапам друг на друга просто насрать. Что уж говорить об их отношении к другим народам.
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06.10.2022 08:41
+33
Згорнути в якусь канаву і засипати хлоркою, щоб не смерділи "руським духом".
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06.10.2022 08:41
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І це вони кажуть що сваіх не бросають.
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06.10.2022 08:39 Ответить
Это не бросили. Это отрицательно взяли)
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06.10.2022 08:42 Ответить
То не бросили, то загубили, ІХ ТАМ НЄТ.
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06.10.2022 09:30 Ответить
Кацапам друг на друга просто насрать. Что уж говорить об их отношении к другим народам.
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06.10.2022 08:41 Ответить
або зневажаютьі ненавидять або бояться і ненавидять. Коли так, то най вже буде останнє.
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06.10.2022 20:28 Ответить
Дуже шкода котів та собак, яким доводиться їсти цю мерзоту
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06.10.2022 08:41 Ответить
свині які їли це, тепер прийдеться пристрелити і спалити, бо їх м"ясо вживати вже не можна. навіть псу би не дала.
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06.10.2022 20:29 Ответить
Згорнути в якусь канаву і засипати хлоркою, щоб не смерділи "руським духом".
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06.10.2022 08:41 Ответить
Или сбросить в Днепр вниз по течению и пусть плывут в Черное море, в Крым
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06.10.2022 09:02 Ответить
Нє, цього не треба. Як ми тоді в Дніпрі та морі купатись будем....
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06.10.2022 09:16 Ответить
В Дніпрі раки голодні сидять 😂
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06.10.2022 10:16 Ответить
краще в якусь нелегальну шахту (копанку), яких у нас тисячі. Повну накидав - наступна пішла. потім породою засипали і чао бамбіно
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06.10.2022 09:19 Ответить
Не можна. Грунтові води все рознесуть. Особливо не можна завалювати трупами шахти.
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06.10.2022 11:18 Ответить
є шахти набагато глибше грунтових вод
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06.10.2022 15:14 Ответить
Ну-да, потом , через тыщу, лет археологи будут репу чесать, мол, шо за, нах, .лядство какое-то в слое грунта нескольких миллионов лет.
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06.10.2022 11:42 Ответить
краще закидати вапном, або спалити к чорту.
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06.10.2022 20:30 Ответить
В скотомогильники їх скидати ...
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06.10.2022 09:31 Ответить
скотомогильники це перші розповсюджувачі зарази, нам і від живих кацапів було багато біди, щоб ще від дохлих терпіти. Спалити їх, а рештки вапном присипати.
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06.10.2022 20:31 Ответить
Ви представляєте скільки на це піде палива, на даний час дефіцитного? В яму, вапном і закопати ...
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07.10.2022 10:15 Ответить
13 правильних кацапів на території України мають виглядать так.
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06.10.2022 08:42 Ответить
и 13 белых лад не уходят к своим владельцам ))
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06.10.2022 08:45 Ответить
між стіралкою і своїм вибір що викинути очевидний
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06.10.2022 08:45 Ответить
Бедные коты с собаками теперь их придётся убить
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06.10.2022 08:45 Ответить
Чому? Ви ж свиней їсте і вас нє прішлось убіть.
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06.10.2022 08:49 Ответить
Під Мощуном після двох нападів зграй собак на саперів, їх вимушені були знищити. То вже не собаки.
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06.10.2022 09:00 Ответить
Но кот же не нападет, который отведал мертвого кацапа
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06.10.2022 09:03 Ответить
ну котам можна і щеплення після цього зробити
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06.10.2022 09:14 Ответить
принаймні собак так - тому-що відвідали людського м'яса. а тримати вдома, чи тим більше лишати бродячу собаку, що відвідала людського м'яса дуже стрьомно. ви б дозволили своїй дитині підійти до такої тварини?
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06.10.2022 09:03 Ответить
Не мелить херню.
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06.10.2022 09:05 Ответить
Про яке людське м'ясо кацапів йдеться?

Вони ж потвори
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06.10.2022 10:14 Ответить
хочь на щось вони згодились!
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06.10.2022 08:46 Ответить
То добре.
Але погано те, що зашкварена мерзотниця Станко починає набирати "вагу".
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06.10.2022 08:48 Ответить
А що накоїла Станко?зздається
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06.10.2022 08:51 Ответить
Ще у 14 їздила до ДНР,брала інтерв'ю у "ополчєнцев"...
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06.10.2022 08:55 Ответить
Куди брала?
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06.10.2022 09:00 Ответить
Дякую.Пригадав ніби це вона працювала на Громадському ТВ у Скрипіна.
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06.10.2022 10:15 Ответить
А я думаю, чого такі гидкуваті відчуття після статті.

"Тіла валяються, коти їдять..."

Після деокупації ж більше роботи нема окрім це біосміття прибирати. Розмінування, допомога мирному населенню та відбиття нових атак орків має почекати. Сарказм.
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06.10.2022 09:22 Ответить
Чого ви цих тварюк жалієте ??? Пожалійте краще наших собак за цей біомусор . Вони знали що йдуть подихати в УКРАЇНУ !!!
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06.10.2022 08:53 Ответить
Ці, котрих з'їдять свині, собаки, коти, не попадуть в статистику втрат(не встигають підрахувати)
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06.10.2022 08:53 Ответить
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06.10.2022 08:54 Ответить
Треба поховати, ми ж не расєяні.
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06.10.2022 08:57 Ответить
нехай цю наволоч дикий кабан ховає! ми їх сюди не запрошували
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06.10.2022 09:00 Ответить
Не встигають, поїдь допоможи.
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06.10.2022 09:01 Ответить
Ага, нема чим більше займаться, як орків ховать.
В купу, облить розпалювачем і хай горить ясно.
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06.10.2022 09:59 Ответить
На всіх війнах для таких робіт використовують полонених. Не зрозуміло чому наші так не роблять.
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06.10.2022 11:21 Ответить
Вы такой швыдкый , як кацапский электровеник. Тре ж бо каждого дохлого кацапа задокументировать, шобы ластоногой свиноматке с пантами хоть рожки да ножки достались.
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06.10.2022 11:45 Ответить
Наскільки не підводить пам*ять -в армійських підрозділах були похоронні команди.Але у керівництва кацапів-загиблих нема,тому і таких команд нема.Ми почнем хоронити-кацапи в ООН піднімуть хай,що Україна приховує ,в тому числі,сліди військових злочинів.І тут же Папа Римський,і Амнесті Інтернешл...І як знайти вихід,ну хоч би не так смерділо,і трупна отрута...
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06.10.2022 11:57 Ответить
А наши находят, вонючие рефрижераторы-вагоны спихивают за поребрик, шобы у нас не смердiло. Та кацапы не теряются нагнали крематориев на колесах(а-ля "Освенцим") к тем вагонам... даже в Беларуси , по глухим ЖД перегонам делают свое скрепное дело, мол, ничто не забито, никто не забит-S (после хаймерсов).
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06.10.2022 12:21 Ответить
Слава ЗСУ!
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06.10.2022 08:58 Ответить
Найбільший магазин кішкачих кормів 😂
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06.10.2022 10:25 Ответить
Красивоє, ЗСУ не тільки показують дохлих кацапів, але й дають погризти котикам 😂
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06.10.2022 10:29 Ответить
Картина жахлива: как раз картина красивая, а вот запах, да, жахливий
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06.10.2022 09:06 Ответить
труп врага всегда хорошо пахнет!
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06.10.2022 09:17 Ответить
А шо ви хотіли, це ж Станко, вона гніда ватна ще та.

Але до речі я теж вважаю що це жахливо, що наші рідненькі котики й собачки вимушені жерти це гівно. Так можна й отруїтися...
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06.10.2022 10:17 Ответить
Всі ці трупи становлять реальну небезпеку для людей, які там поряд живуть. Хоча б дезинфектантом їх облили мнс чи санепілслужба як не встигають зарити в землю.
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06.10.2022 11:26 Ответить
Только начинают их есть, потому что сначала должен улетучиться русский дух.
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06.10.2022 09:14 Ответить
Але ж безхатнім тваринам теж треба якось виживати...
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06.10.2022 09:27 Ответить
А я думаю є в цьоому якась справедливість... Жили собі ці котики-песики біля господаря... Мали харч-увагу... А тут приперлась ця нечисть... Людей-господарів закошмарили-розігнали... Домівки-господарства понищили... От і самі стали кормом для тварин..
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06.10.2022 09:38 Ответить
Ну то' хай полонені трохи попрацюють. Порадіють, що живі залишились
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06.10.2022 09:46 Ответить
Трупи окупантів мають бути утилізовані! Засипати в траншеї, заморозити, передати кацапам - все що завгодно аби прибрати з українських міст і сіл і не отруювати середовище. І щоб жодного сліду від них не лишалось!
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06.10.2022 09:50 Ответить
Дуже файно.
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06.10.2022 09:50 Ответить
Так хорошо в Лимане было, по-домашнему.
Не хочется уезжать...
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06.10.2022 09:51 Ответить
Сгрести ьбульдозерами и лопатами и сжечь найух без дискуссий.
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06.10.2022 10:04 Ответить
Руzкие ето не люди. Они даже не животные. Ето болезнь
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06.10.2022 10:04 Ответить
💯👍

Зараза
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06.10.2022 10:30 Ответить
Кацапи своїх "не кидають"! Тепер свині і собаки їдять свинособак.
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06.10.2022 10:07 Ответить
Аби тваринки не потруїлися.
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06.10.2022 10:11 Ответить
ЗСУ постачає свіженьких кацапів
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06.10.2022 10:31 Ответить
Да и хер с ними, с русскими.
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06.10.2022 10:53 Ответить
Станко карму виправляє? Чи вона там шпигункою для кацапів підробляє?
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06.10.2022 11:05 Ответить
Потерь нет!
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06.10.2022 11:08 Ответить
Колись думав,що дебілів-біля 20%,а тепер переконаний їх 85%і більше.
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06.10.2022 11:28 Ответить
80% из 35% , которые по зебильи, ладнi заглянуть пыне в моргала(калька с наших последних электоральных перегонов).
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06.10.2022 12:17 Ответить
нехай арестович та геращенко звернуться до своїх братів по крови російських лібералів щоб ті створили асенізаційну бригаду і прибирали за собою це лайно з нашої країни.

бо ті харошиє русскіє ****** - триндять і триндять замість брати лопати та зішкрібати своє гівно з нашого асфальту.
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06.10.2022 12:51 Ответить
Кацапня перетворила на пекло наше життя, як і життя тварин. Які дуже лякаються вибухів, отримують каліцтва та голодують. Шкода, що захисники тварин у світі захищають тільки тих, хто і так непогано живе, а чомусь зовсім не згадують про захист тварин в Україні .
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06.10.2022 20:38 Ответить
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06.10.2022 22:26 Ответить
 
 