Оккупанты ударили по Донетчине ракетами и артиллерией, среди раненых ребенок. Торецк подвергся мощному артудару, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские военные ударили по Донецкой области ракетами и артиллерией, среди раненых ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в сутки полиция зарегистрировала 17 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск. Погибли гражданские жители, есть раненые.

"Враг обстрелял 13 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Часов Яр, пгт Острое, Заречное, села Клищиевка, Константиновка, Новый Комар, Новоалександровка, Тоненькое, Торское, Шевченко. Рашисты били из ЗРК "С-300", РС Смерч", "Град", артиллерии. В результате ракетных обстрелов поселка Заречное Лиманской громады ранен ребенок 2008 года рождения", - говорится в сообщении.

























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Разрушены и повреждены 16 гражданских объектов - 7 жилых домов, огнеупорный комбинат, зернохранилище, сельскохозяйственная техника, хозяйственные сооружения, гражданские авто.

"За предыдущие сутки задокументирован мощный артиллерийский удар по Торецку. Повреждены два многоквартирных и семь частных домов, цех и железная дорога", - добавляют в Нацполиции.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.