Последствия российских обстрелов приграничья Черниговщины и Сумщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера, 5 октября, захватчики с территории России обстреливали украинские приграничья с применением минометов, ствольной артиллерии и беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Под вражеским огнем оказались территории Эсманьской, Середино-Будской громад Сумщины и Новгород-Северской и Семеновской громад Черниговщины.
"Беспилотные летательные аппараты врага сбросили 4 взрывных устройства на территорию Семеновской громады. Новгород-Северскую громаду ствольная артиллерия россиян обстреляла из района населенного пункта Случевск - 15 прилетов", - говорится в сообщении.
По Середино-Будской громаде со стороны населенного пункта Грудская российская армия била минометами, зафиксировано 20 взрывов. В результате обстрела повреждено частное хозяйство.
"Граница Эсманьской громады страдала от вражеского артобстрела - 20 прилетов со стороны российского села Круглая поляна. Составляющие Сил обороны продолжают защищать Украину от российских захватчиков", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...