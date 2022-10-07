Один из бывших лидеров Партии регионов Добкин выехал поддержать ВСУ на фронт и снялся на украинском танке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сети появились фото и видео Михаила Добкина в форме ВСУ. Как известно, у бывшего главы Харьковской ОГА в прошлом были пророссийские взгляды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распространяются в сети.

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