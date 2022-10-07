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Добкин (965) ВСУ (5164)

Один из бывших лидеров Партии регионов Добкин выехал поддержать ВСУ на фронт и снялся на украинском танке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились фото и видео Михаила Добкина в форме ВСУ. Как известно, у бывшего главы Харьковской ОГА в прошлом были пророссийские взгляды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распространяются в сети.

Один из бывших лидеров Партии регионов Добкин выехал поддержать ВСУ на фронт и снялся на украинском танке 01

Один из бывших лидеров Партии регионов Добкин выехал поддержать ВСУ на фронт и снялся на украинском танке 02

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Топ комментарии
+53
На украинский танк забрался, ****?!

Форму ВСУ одел, ***** Кремлевская!

Ты думаешь, что харьковчане забыли как в 2014 ты с Керенском на митинге на центральной площади под русскими флагами кричал - Путин введи?!

Ты думаешь, что люди забыли тебя в майке «Береута» Януковича ?

Ты думаешь, что этим маскарадом сегодня ты можешь перечеркнуть всю грязь и предательство Украины, что ты творил всю свою жизнь?

Нет, дарагой.
Ответишь за все.
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07.10.2022 04:13
+52
У кожного свій шлях до вчення Степана Андрійовича! 😁
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07.10.2022 00:43
+51
краще подумайте,що цей захисник сам є тією свинособакою.Він ,що не знав до чого це призведе його діяльність.В 2014 не розвиднілось йому.Звав рашку ,з короваєм би путіна зустрічав ,але щось пішло не так.... мишаня вумний і ніс повітру тримає...Це дякуючи йому Харків розбомблений ,тисячі загиблі,тисячі по світу прихисток шувають...А ви тут перед ним кланяться зібрались..
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07.10.2022 06:37
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Страница 3 из 3
Боровской р-н, недалеко от Харькова!!! Спит не как все где придется, а ездит в теплую постель на домашнюю виллу, которую построил за спиз# еные деньги и пиариться на освобожденных ЗСУ территориях на Мерсе с охраной. Скоро Голобородько его губернатором сделает, за заслуги на фронте. Он всех гнид, которые остались в Украине, на работу к себе пристраивает
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07.10.2022 08:54 Ответить
Цинізм зашкалює...
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07.10.2022 08:55 Ответить
Это он у бабушки продукты отбирает ?
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07.10.2022 08:55 Ответить
Принаймні не втік як Мураев.
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07.10.2022 09:00 Ответить
Краще б втік.
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07.10.2022 17:50 Ответить
Для нього вся ця війна - тематична вечірка. То він у ватніку з колорадкою призиває путіна, то в костюмі попа тіпа молиться, то в кепці з червоно-чорним прапором, тепер уже вояка... Може він магазин карнавальних костюмів вже відкриє, цей пристосуванець?
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07.10.2022 09:10 Ответить
Ось в цьому наша проблема. Один відосик ,пару слів на камеру і гімно яке називає Україну порноакторкою яка бере з усіх боків - уже президент. Так і з цією мерзотою.
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07.10.2022 09:26 Ответить
+++++
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09.10.2022 07:24 Ответить
"Надел бы форму Беркута": Добкин сделал скандальное заявление о Майдане

https://glavred.info/ukraine/10029401-nadel-by-formu-berkuta-dobkin-sdelal-skandalnoe-zayavlenie-o-maydane.html

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07.10.2022 09:37 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1065909684870291456
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07.10.2022 09:38 Ответить
на гиляку суку
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07.10.2022 11:22 Ответить
Вирішив, що настав час зняти кіно для нащадків, а то і орден отримать та палковніка, а чим він гірший за люсю? Дешеві піарщики
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07.10.2022 09:40 Ответить
Перерождение человека после того как бывшие друзья чуть не за.....ли.
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07.10.2022 09:40 Ответить
Форма чистенькая, берцы нулячие, чёто я не верю
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07.10.2022 09:40 Ответить
Не понимаю некоторых комментаторов.
В качестве защитников родины вы этих людей видеть не хотите.
В праве изменить свои взгляды вы им тоже отказываете.
Из страны уехать им запрещено.
А что в таком случае прикажете делать таким людям в демократическом государстве, которое гарантирует всем гражданам равные права ???
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07.10.2022 09:42 Ответить
Його дом - тюрма. Але нажаль не при цій владі.
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07.10.2022 10:36 Ответить
Мабуть, нажаль, ще не народились ті, за чієї влади це здійснилося б.
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07.10.2022 17:18 Ответить
Веревка, мыло... Или монастырь. А вообще то, что- только пришел северный зверек- шляпу перевернул, власть типа поменялась, да? И его радостно простили и все забыли?
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08.10.2022 10:22 Ответить
Так судите, если преступник или лишите гражданства и выдворите из страны - в чём проблема ?
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08.10.2022 16:21 Ответить
ПШНХЙ, рускій
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08.10.2022 13:20 Ответить
А, по-моєму, цей Добкін просто їбанутий на всю голову.
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09.10.2022 13:11 Ответить
Хай їбашить кацапів. Так, щоб це бачили інші люди.
Або хай допомагає ЗСУ, нормально так допомагає, бо грошенят у нього до хріна і більше.
А оці бали-карнавали, купив бабушкє батон і пачку мівіни - таке проканає для хохлів-виборців опезеже і зегнід, але не для українців, що дивляться смерті у вічі кожен день, але не відступають. Тому й відповідна реакція.
В демократичній державі таким як мішадобкін місце виключно у тюрмі.
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09.10.2022 13:29 Ответить
Так он как манекен с витрины, пылинки нет , нах ,эти понты..
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07.10.2022 09:44 Ответить
Еврейська хуцпа в виконанні дупкіна.
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07.10.2022 10:34 Ответить
Крассавчег. Везде успел. С монашеством христианским подвязал, Мойша? Кто у него пиаром занимается? Уволил бы сразу
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07.10.2022 10:48 Ответить
Люди добрі, невже хто з досвідчених людей повірить що це падло, которе - смердюча допа, перевзувся в буквальному сенсі? Таких кончених покидьків перевзутися заставляють лише обставини що загрожують його статкам нажитих "непосильною" працею. Прийде час і ця потвора буде достойно оцінена українцями.
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07.10.2022 14:30 Ответить
Человек с головой может менять свои взгляды под влиянием РЕАЛЬНОСТИ. Только идиот может требовать неизменности.
Апостол Матфей был мытарем. Пацаны, а не пора ли спалить Евангелие от Матфея как перекрасившегося предателя?
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07.10.2022 11:02 Ответить
Я ещё готов принять Вилкула, который в первый же день вторжения стал на защиту Украины. Когда ещё не фига не было понятно, когда колоны русни шли маршем на кривой рог. И человек хоть и поздно, но успел. А эта шваль, такая же как и Рабинович решили спрятаться за религию.
Да ещё и побежал в московскую церковь. А когда мы уже конкретно погнали кацапье, он вдруг прозрел и Типа бросил своих москвичей. В цій потворі Воплощаетесь самое худшее что может быть в человеке.
Бридко навіть дивитися на цю пику. Мразь.
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08.10.2022 08:18 Ответить
Із Вілкулдом - теж обережніше ...
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08.10.2022 11:15 Ответить
100відсотків бреше
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10.10.2022 07:58 Ответить
вот п№дор рашисткий и никто ему @бало не начистит
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07.10.2022 11:07 Ответить
***! пацани як таке можливо! невже всі забули хто це такий і що він 8 місяців назад говорив про Україну? його місце тільки на москаляку на гиляку
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07.10.2022 11:12 Ответить
у "мудрого наріда" пам"ять коротка, потім ще й виберуть оцю москальську падлоту керувати країною далі, ще й в дупу його цьомати будуть... не здивуюсь, якщо воно ще й УБД отримає, бо воно ж на танку знялося... а воно ж москалоту в Харкові чекало, з патріотами харківськими боролося та все своє жалгідне життя працювало за 30 москальських *********.
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07.10.2022 11:35 Ответить
Так таки виберуть. Чи Ви думаєте, що він то все із патріотизму робить? Мішка далекоглядний, "мода" змінилася, в майбутньому ці фотки стануть в нагоді.
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07.10.2022 17:30 Ответить
Подумав, а чим я гірше Колі Катлєти? Піду, пропіарюсь, як я на фронтах кантужений. Модньо сфотькаюсь.
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07.10.2022 12:10 Ответить
Ляшко, бздобкін, скоро мертвечук приїде селфітись із ЗСУ. Слуги ж плідно співпрацюють із депутатами ЖОПи. Хто там казав, що так як до війни більше не буде?
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07.10.2022 13:09 Ответить
в кінці березня в одному київському ресторані ввечері Добкін мило вечеряв з керівником правого сектору Львівської області, де продажний керівник обіцяв йому повну підтримку за фінансову винагороду
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07.10.2022 13:10 Ответить
Ребята, потеряйте его где нибудь там?!
Реально, в этом сорте гамна никто разбираться не желает.
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07.10.2022 13:55 Ответить
Добкіни ідуть слідом за росіянським військовим кораблем.
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07.10.2022 14:12 Ответить
А брата чого із собою не взяв?
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07.10.2022 14:14 Ответить
Для тих у кого пам'ять в міліметр..Добкін і Кернес готують «народну гвардію» проти «неофашистів»

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07.10.2022 14:17 Ответить
Якщо вбивця врятує дівчинку на пішохідному переході від машини йому можно пробачити вбивство ?
Риторичне запитання
Всіх членів ОПЗЖ назавжди відсторонити від будь якої політичної діяльності
Повна люстрація їх статків нехай Добкін пояснюю звідки внього всі мільйони
Якщо Ляшко з Добкіним воюють це добра справа АЛЕ ВОНА не знімає відповідальності за незаконне збагачення та іншу незаконну діяльність
Ахметову привіт з його волонтеркою котрий привів Януковича до влади
СУКИ І ***** КЛЯТІ
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07.10.2022 14:29 Ответить
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07.10.2022 15:18 Ответить
Розповсюджуйте -
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07.10.2022 15:19 Ответить
Більш тупого рига важко знайти

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07.10.2022 15:20 Ответить
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07.10.2022 15:21 Ответить
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07.10.2022 15:24 Ответить
А что эпопея с поповством в московской церкви уже закончилась? Теперь в как бы в ВСУ подался? Пора делать отдельное подразделение радикально - региональных депутатов. Ляшко, Добкин ... .
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07.10.2022 17:31 Ответить
На передок ган#дона треба відправити. А ще краще- слідом за гепою.
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07.10.2022 18:09 Ответить
Добкин оправдал действия Лукашенко и похвалил ОМОН за «спасение Беларуси» Добкин публично поддержал Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд. Кроме того, скандальный украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти. И Призвал россию помочь ОМОНОМ с дубинками. Что касается действий ОМОНа, причастного к насилию над митингующими, некоторые из которых погибли, то их Добкин также всецело оправдал, заявив, что поведение силовиков было обусловлено необходимостью защиты государства.
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07.10.2022 19:28 Ответить
"Почему именно лица партии ПРасов самые дебильные, и кретинистые чем другие? проклятие Богов?" === Боги ни при чем. Дело в том, что с 1917 г. началась обратная человеческая эволюция, которая длилась три поколения в совке, а потом еще одно поколение на бандитском Донбассе. Результат эксперимента на лицо ...или, вернее, на лицах "ПРоФФесионалов".(С)
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07.10.2022 19:30 Ответить
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07.10.2022 19:46 Ответить
йому б до кернеса попiарится
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07.10.2022 21:56 Ответить
Тварюка
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07.10.2022 22:23 Ответить
«Миша, с такой рожей тебе денег не дадут»- (кернес с Того Света).
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08.10.2022 01:46 Ответить
Здесь явно поработали сценаристы кв95. - такой же дешовый понт. Вот если бы его танк сбил, как у одного актера, тогда бы -да, а так - нет.
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08.10.2022 03:16 Ответить
І ніхто не пристрелив цю свинособаку?
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08.10.2022 10:30 Ответить
Подонство не лікується.
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11.10.2022 13:10 Ответить
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