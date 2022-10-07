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Один из бывших лидеров Партии регионов Добкин выехал поддержать ВСУ на фронт и снялся на украинском танке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились фото и видео Михаила Добкина в форме ВСУ. Как известно, у бывшего главы Харьковской ОГА в прошлом были пророссийские взгляды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распространяются в сети.
Добкін...— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 6, 2022
От тут навіть я підвис...
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Топ комментарии
+53 Drbest Good
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+52 Rostyslav Komarnytsky
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+51 Ольга Зелко 0ed7d459
показать весь комментарий07.10.2022 06:37
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https://glavred.info/ukraine/10029401-nadel-by-formu-berkuta-dobkin-sdelal-skandalnoe-zayavlenie-o-maydane.html
В качестве защитников родины вы этих людей видеть не хотите.
В праве изменить свои взгляды вы им тоже отказываете.
Из страны уехать им запрещено.
А что в таком случае прикажете делать таким людям в демократическом государстве, которое гарантирует всем гражданам равные права ???
Або хай допомагає ЗСУ, нормально так допомагає, бо грошенят у нього до хріна і більше.
А оці бали-карнавали, купив бабушкє батон і пачку мівіни - таке проканає для хохлів-виборців опезеже і зегнід, але не для українців, що дивляться смерті у вічі кожен день, але не відступають. Тому й відповідна реакція.
В демократичній державі таким як мішадобкін місце виключно у тюрмі.
Апостол Матфей был мытарем. Пацаны, а не пора ли спалить Евангелие от Матфея как перекрасившегося предателя?
Да ещё и побежал в московскую церковь. А когда мы уже конкретно погнали кацапье, он вдруг прозрел и Типа бросил своих москвичей. В цій потворі Воплощаетесь самое худшее что может быть в человеке.
Бридко навіть дивитися на цю пику. Мразь.
Реально, в этом сорте гамна никто разбираться не желает.
Риторичне запитання
Всіх членів ОПЗЖ назавжди відсторонити від будь якої політичної діяльності
Повна люстрація їх статків нехай Добкін пояснюю звідки внього всі мільйони
Якщо Ляшко з Добкіним воюють це добра справа АЛЕ ВОНА не знімає відповідальності за незаконне збагачення та іншу незаконну діяльність
Ахметову привіт з його волонтеркою котрий привів Януковича до влади
СУКИ І ***** КЛЯТІ