РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13133 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 154 5
война (46961) Днепропетровщина (2892) обстрел (20252) Резниченко (470) Никополь (442)

Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ шесть раз ударили по Никопольскому району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов. Российские оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Предварительно люди не пострадали.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры в двух районах, - Старух

В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах звучала сирена, но обошлось без вражеских ударов и в эту минуту спокойно.

Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 01

Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 02

Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 03

Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С-300 випало з причіпа посеред дороги де повно цивільних авто ...Телепні навіть прив'язати ракети не здатні

https://twitter.com/i/status/1578146098522509312
показать весь комментарий
07.10.2022 08:33 Ответить
Відео ..Орки на підбитому БТР в'їхали в будинок їм хана бо там була засідка ...Орк просить нашого воїна добити його

https://twitter.com/i/status/1578126000805715968
показать весь комментарий
07.10.2022 08:36 Ответить
Это же сколько нервов надо нашим пацанам чтобы сходу не добить этого орка. Или просто ногу по-живому отрезать
показать весь комментарий
07.10.2022 10:40 Ответить
Русофашисти не зупиняться , якщо ми іх не зупинимо та не знищимо ,
бо керує цією ордою психічнохворий вилупок і злобний карлик 😡
показать весь комментарий
07.10.2022 08:38 Ответить
местное дрг
показать весь комментарий
07.10.2022 08:38 Ответить
 
 