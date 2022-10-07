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Пятое зафрахтованное ООН судно с 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сегодня балкер NEW ISLAND, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается, на его борту 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Балкер присоединился к караванам с двумя другими судами, вышедшими из портов Одесса и Южный. Вмести эти суда доставят 56,6 тыс. тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 6,4 млн. тонн агропродукции.

В общей сложности из украинских портов вышли 285 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. В частности, 5 судов, зафрахтованных ВВП ООН, вывезли более 150 тыс. тонн украинской пшеницы для Эфиопии, Афганистана и Йемена.

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Пятое зафрахтованное ООН судно с 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры 01

Пятое зафрахтованное ООН судно с 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры 02
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а что там с габоном который рашку поддерживает ? тоже кормим ?
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07.10.2022 11:48 Ответить
навіщо нам взагалі ці щоденни новини ні про що?... краще лише три цифри раз на місяць: кількість відвантаженого, сума валютної виручки, яка надійшла до України (на перелік конкретних отримувачів навіть не сподіваюсь), а пізніше, але дуже бажано, - скільки податків сплачено з цих операцій...
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07.10.2022 11:56 Ответить
те що є експорт - то є добре. бо фермери отримані гроші пускають на закупівлю необхідного для отримання наступного врожаю, побутові потреби, зарплати тощо і все це дасть мультиплікативний ефект вцілому для всієї нашої економіки.
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07.10.2022 12:42 Ответить
Одиннадцать стран выступили 3 октября в Женеве с совместным заявлением, в котором осуждается дискриминация русских и русскоязычных жителей, развязанная властями ряда стран в последние месяцы.
В документе, представленном на 51-й сессии Совета ООН по правам человека, они призвали "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования".
Соавторами совместного с Россией заявления стали Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.
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07.10.2022 13:35 Ответить
Дива. "14 июн. 2022 г. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна в 2022 году удовлетворила внутренний запрос на зерно, в 2023 году планирует начать экспорт в другие страны континента.
По словам дипломата, правительство Эфиопии прилагает значительные усилия для реализации программы экономической стратегии выхода на самообеспечение в плане продовольствия, принятой три года назад. В этом году страна произвела около 2,6 миллионов тонн зерна с использованием системы орошения в сезон засухи.
Посол сообщил, что благодаря усилиям правительства и помощи Африканского банка развития, Эфиопия уже в следующем году начнет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в остальные африканские страны.
Алемайеху Тегену Аргау также отметил, что Эфиопия не зависит критически от поставок продовольствия из России или Украины, поскольку у страны нет текущих контрактов на поставки с этими странами. Однако "нынешняя ситуация повышает цены на пшеницу и другие продовольственные товары на международном рынке, так что если не прямым образом, то косвенно это повлияет на Эфиопию", - добавил посол."
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07.10.2022 13:41 Ответить
Нахріна їх підгодовувати? Щоб збільшувати кількість голодуючих завтра?
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07.10.2022 14:49 Ответить
але ж українці самі очікують, щоб їм допомагали інші країни, правда? від гуманітарної допомоги ми не відмовляємось)
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08.10.2022 12:55 Ответить
а в нас запасів продовольством вистачає? хочеться, щоб принаймні в тилових містах було зроблене все для запобігання гуманітарної кризи
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08.10.2022 12:54 Ответить
Еще очень большой вопрос в цене этого самого продовольствия. Цена на яйца уже 100 грн. А если нефтепродукты вырастут опять, посевная удорожает, значит и хлеб и все остальное тоже будет снова расти
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10.10.2022 00:24 Ответить
 
 