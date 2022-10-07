Пятое зафрахтованное ООН судно с 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры. ФОТО
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Сегодня балкер NEW ISLAND, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Как отмечается, на его борту 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии.
Балкер присоединился к караванам с двумя другими судами, вышедшими из портов Одесса и Южный. Вмести эти суда доставят 56,6 тыс. тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 6,4 млн. тонн агропродукции.
В общей сложности из украинских портов вышли 285 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. В частности, 5 судов, зафрахтованных ВВП ООН, вывезли более 150 тыс. тонн украинской пшеницы для Эфиопии, Афганистана и Йемена.
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В документе, представленном на 51-й сессии Совета ООН по правам человека, они призвали "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования".
Соавторами совместного с Россией заявления стали Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.
По словам дипломата, правительство Эфиопии прилагает значительные усилия для реализации программы экономической стратегии выхода на самообеспечение в плане продовольствия, принятой три года назад. В этом году страна произвела около 2,6 миллионов тонн зерна с использованием системы орошения в сезон засухи.
Посол сообщил, что благодаря усилиям правительства и помощи Африканского банка развития, Эфиопия уже в следующем году начнет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в остальные африканские страны.
Алемайеху Тегену Аргау также отметил, что Эфиопия не зависит критически от поставок продовольствия из России или Украины, поскольку у страны нет текущих контрактов на поставки с этими странами. Однако "нынешняя ситуация повышает цены на пшеницу и другие продовольственные товары на международном рынке, так что если не прямым образом, то косвенно это повлияет на Эфиопию", - добавил посол."