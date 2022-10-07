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Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 9 вражеских ударов по территории Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВА со ссылкой на данные Нацполиции.

"Этой ночью оккупанты нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглась жилая, гражданская и критическая инфраструктура центра города. Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты", – говорится в сообщении.

В настоящее время установлена ​​информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.

Кроме областного центра, под огневой атакой российских войск находились также населенные пункты Пологовщины. Зафиксированы обстрелы из РСВЗ и артиллерии в Орехове, Гуляйполе и близлежащих селах.

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Этой ночью российские захватчики впервые применили против мирного населения Запорожья беспилотные летальные аппараты – разрушены два объекта гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, это были БПЛА "Shahed-136".

Запорожская полиция призывает всех граждан быть внимательными и осторожными! Если вы услышали в небе грохот, похожий на звук мотора мопеда или бензопилы, немедленно следуйте в укрытия и соблюдайте меры личной безопасности", - добавили в ОВА.

Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан 01
Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан 02
Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан 03
Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан 04
Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан 05
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тула, воронєж, курск, засранск... требують відповіді, вимагають ракет.
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07.10.2022 12:48 Ответить
Три житлові багатоповерхівки, дитячий садок та нежитлова будівля: у міськраді розказали, які об'єкти постраждали від ранкового ракетного удару (07.10.2022)

Сьогодні, 6 жовтня, близько десятої години ранку ворожа ракета приземлилася поряд з одним з багатоповерхових будинків міста у Шевченківському районі. За наявною на цей момент інформацією, у цьому багатоповерховому будинку пошкоджені балкони та вибито вікна. За попередніми даними є одна поранена людина. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. У двох розташованих поряд будинках також вибито вікна. Постраждали вікна у двох дитячих садках та одній нежитловій будівлі. Розташовані неподалік інформаційні центри при школах готові приймати людей і надавати їм необхідну допомогу», - зазначають у міськраді.


http://1news.zp.ua/rashisty-nanesli-ocherednoj-raketnyj-udar-po-zaporozhyu-povrezhdena-mnogoetazhka-est-postradavshij-foto-video
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07.10.2022 13:17 Ответить
Нашим важко чомусь вистежити пускові установки від с300 і завдати по ним удар з HIMARS. Чи проблеми з відстежуванням з супутника пускових установок, чи дальності HIMARS на вистачає, що дістати їх, а точку у схоже на таку ціль немає можливості витрачати. Звісно, що підводять нові пускові і для запусків в режимі земля земля висока кваліфікація і тривале навчання непотрібне, але поки щось зі знищенням пускових проблема. Радари за допомогою HARM то знищують, але це не вирішує питання самих пускових і машин управління, які цілими лишаються, бо HARM тільки на радар наводиться.
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07.10.2022 13:17 Ответить
Где спутник Притулы?
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07.10.2022 13:51 Ответить
Ни куя ,защиты нет, как и Никополь ,красивейший город Запорожье , не спутники не куютники, результат на лицу, невинные люди гибнут.
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07.10.2022 14:42 Ответить
весь захист як був під Київом так там і лишається.
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07.10.2022 17:34 Ответить
 
 