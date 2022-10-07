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Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Петр Порошенко в Великобритании побывал на военном складе, откуда в Украину отправляют очередную партию техники для ВСУ, купленную совместно с волонтерами. Одна из позиций – самый большой танковый тягач Oshkosh.

Об этом сообщает пресс-центр "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков 01

Порошенко объясняет: когда Украина получит танки натовского образца, то их перевозить смогут только мощные тягачи.

Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков 02

Средства на одну из машин собирали волонтеры на день рождения пятого Президента, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

"Как мы и обещали – это то, что я ждал 26 сентября. Спасибо Марине и Ирине Геращенко за такую инициативу. Это то, о чем мечтают Вооруженные Силы Украины – самый мощный, самый большой в мире и самый новый, который только можно найти на складах долгосрочного хранения, крутой трак Oshkosh", – рассказывает Порошенко.

Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков 03

"Машина имеет нулевой пробег, новая, надежная, с очень редким трейлером-прицепом. И делается это все для перевозки танков и бронетехники натовского образца, вес которых превышает 60 тонн. Напомню: вес советских танков, стоящих на вооружении украинской армии, составляет примерно 40 тонн. А уже немецкие танки, немецкие САУ – а я надеюсь, у нас будут и "Леопарды", и "Абрамсы" – они весят уже более 60 тонн. И пока их никто не способен возить", – объясняет Порошенко.

Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков 04

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"Просто посмотрите, какой он огромный. Здесь сидишь как в вертолете. Высота составляет несколько метров. И здесь все в очень хорошем состоянии. Здесь есть места еще для 4-5 бойцов, механиков или техников", – показывает Порошенко.

"Я верю в то, что НАТО поставит нам танки. Я верю в то, что они будут как американские, так и немецкие. И мы делаем все для того, чтобы подготовиться", – объясняет пятый Президент.

14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.


Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков 05

Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков 06

Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.
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Топ комментарии
+70
Скумбрію по 8.
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07.10.2022 14:05
+53
Ось вам піар від зелених.
Дуже часто в марафоні крутять
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07.10.2022 14:17
+49
а особисто Зьо щось купило?
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07.10.2022 14:04
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"Кошти на одну з машин збирали волонтери на день народження п'ятого Президента"... Джерело: https://censor.net/ua/p3372141 Погано, що день народження тільки раз на рік
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07.10.2022 15:08 Ответить
Все добре , він допомагає арміі і без дня народження!
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07.10.2022 15:17 Ответить
ну і махіна... "Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams" - це що, підготовка до приймання Леопардів та Абрамсів? Бо, знаю, читав, навіть тут на сацйті, що міноборони закупає тягачі для танків, в т.ч. ті ж самі Ошкош
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07.10.2022 15:10 Ответить
Ти бач, який "барига" і "мародер", вже пішов на англійські склади, тут все вичистив, так 73%?
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07.10.2022 15:29 Ответить

Все що потрібно знати про популс під Охлократією.

Зе взять по надоїв По, ПО взять по надоїв Зе.

Простий розвід лохів
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07.10.2022 16:03 Ответить
Случай, когда НЕспециалист комментирует, а журналисты не глядя подхватывают. Думаю что идея про "не могут возить" касается только пересечённой местности! Так то вполне справляется гражданская техника, в Латвии например транспортники уже натренировались!
Видео: "Американские танки «Абрамс» прибыли в Латвию в рамках операции «Атлантическая решимость»"
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07.10.2022 15:30 Ответить
Нет, можно и на обычных тралах, но это - не та скорость движения даже по шоссе.
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07.10.2022 15:36 Ответить
Соглашусь. Вес думаю сильно ограничивает скорость. Хотя по дороге от ЖД до полигона, что на видео и дорога узкая и так не разгонишься, а вот по трассе да, случись аварийная ситуация, простой тягач Абрамс наверное сомнёт весом.
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07.10.2022 15:47 Ответить
Большой Президент в большом тягаче! Он и вытянет страну из зеленого болота!

P.S. А какие девчонки рядом с ним!
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07.10.2022 15:32 Ответить
ну яка ж класна в наших союзників техніка, будь що, Oshkosh, CAT aбo Harley Davidson
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07.10.2022 15:33 Ответить
Респект!
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07.10.2022 15:39 Ответить
Сывочолому респект и уважуха.
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07.10.2022 15:50 Ответить
ничего личного, но заблюреные данные как правило легко восстанавливаются, хотя, кому они в принципе нужны
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07.10.2022 15:57 Ответить
от жеж Порошенко вже слів не вистачає-піариться і піариться. то зброя, то ліки, то всюдихіди, то дрони, а зараз оцю махіну і все це для ЗСУ. от барига. ніт щоб як зе кожен день на марафоні відосики показував.
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07.10.2022 16:00 Ответить
молодець порох звичайно шо купив один! ошкош з танковозом. але ж є неточності у текст)))) хто прочитає заголовок буде думати що такі дофіга купив))))) без піару ні кроку((((
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07.10.2022 16:05 Ответить
А шо купила ЗЕбанутая срань для наших ВСУ?
Единственное, на что эти твари способны, это преследовать наших патриотов, например генерала Марченко, который вопреки планам ***** и Дерьмака, отогнал дикую лаптекопытную орду от Николаева и не позволил захватить Одессу. Я надеюсь, что после победы над кацапией ЗЕбанутая срань ответит за все свои "подвиги", например, как они дали клманду разминировать 4 моста и 6 дамб в районе Чонгара, и после этого репоеды без единного выстрела заняли Херсон и область, захватили Запорожскую АЭС, дали, как мечтало *****, воду в Крым.
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07.10.2022 16:16 Ответить
А боневтік оманський особисто придбав для українського війська дулю з маком.
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07.10.2022 16:18 Ответить
Барыга, ты что творишь?????? Так и до инфаркта довести зеленую плесень можно.
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07.10.2022 16:23 Ответить
Велика подяка вам, пане Гетьману!
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07.10.2022 16:30 Ответить
Та ні, Гетьмани, які боролися за Україну у всі часи діфйсно думають, кому у 2019 році віддали булаву?
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07.10.2022 21:23 Ответить
Адреси назви фондів..
Ой горе..
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07.10.2022 17:20 Ответить
Люблю коли порох підпалює ср@ки зелебобам!
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07.10.2022 17:48 Ответить
Америка відправила на реалізацію -утилізацію два види танків десь до 60 штук. Цікаво куди. А Порошенко як завжди респект і шана. Хоч і на дієті,але куплю завтра торт Київкий від Рошен.
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07.10.2022 18:35 Ответить
Аби не від асфальту,пеньок подоляка
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07.10.2022 21:16 Ответить
зеля ану росповідай шо ти придбав для ЗСУ разом зі свїми подельниками.
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07.10.2022 19:36 Ответить
Порохоботики ніяк не нарадуються одному з тих, хто петляв у владі з усіма політичними силами які були при владі за всю історію Незалежності! Постійно будучи в «одній лодці» з тою мразотою яка нищила і розвалювала Україну! Хтось скаже це не так? То пропишіть запити в Гугл про П О П. там багато цікавої інформації, чи хтось по сьогоднішній день вірить, що люди міняються, стають чесними та працюють у владі заради народу?! Тепер за якісь міфічні кошти купує все для армії, цікаво, що за гроші і звідки? На скільки знаю фонд точно не поповнюється багато грошима простих людей чи бізнесу, та закордонними грантами. Скоріш за все П О дістає офшори з підкилимна, оплачуючи те, щоб залишитись на волі і обов'язково одною ногою у владі. Влада для них це безмірний гаманець свого бізнесу! Скажіть? Хто знає скільки заводів у П О? Скільки будується? Скільки земель Га? Скількибуло створено дотаційних фондів бізнесу з держави для ПО за всі роки? Хтось знає? Скільки державних кредитів виділено для бізнесу ПО за всі часи і з якими відсотками? Ще багато питань можу задати, тільки відповіді шокують!!! Хтось думає, що це мега успішний супер бізнесмен? Ні нажаль..! (( бізнес у ПО завжди ріс тільки коли він одною ногою при владі, або двома!
«Порохоботи»; «Зеленські»; «ще якісь» давайте не створювати собі ГЕроїв, їх практично немає!!! Єдині герої це МИ-Український народ! Які і мають керувати, яким і належить Українські багацтва, як і говорить Конституція! Давайте вмикати мізки, читати Конституцію і розуміти хто і чим має керувати і володіти! А не хвалити одного чи другого ІДІОТА з яких за всі часи немає жодного толку окрім як ми платимо за все!
дякую
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07.10.2022 22:31 Ответить
загуглити можна все; тільки проблема в тому, що ти позбирав з гугля і висрав тут побрехеньки. Якщо відповідей на свої ж запитання не знаєш - нехрен в шок падати від придуманого.
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08.10.2022 02:13 Ответить
Петро Порошенко, телеграм:
Ви знаєте, тут міг би бути пафосний текст про 200 вантажівок, які ви разом зі мною закупили для нашої армії, але зараз нам потрібна допомога.
Ці 200 потужних автомобілів стоять у Сполученому Королівстві. Раз на три-чотири дні лафет Марини переганяє 2 вантажівки в Україну, де вони отримують технічне обслуговування і передаються Збройним Силам. Проте ці темпи недостатні, ми дуже хочемо пришвидшити процес.
Ми дуже дякуємо тим волонтерам та водіям, які на зворотному шляху з Британії завантажують собі ці вантажівки і доставляють їх в Україну лише за пальне, але хочемо ще закликати кожного, якщо у вас є можливість допомогти доправити ці вантажівки в Україну, то напишіть ГО «Справа Громад». Давайте разом прискоримо забезпечення Збройних Сил усім необхідним.
Дуже дякую всім волонтерам, які зараз працюють над відправкою цих машин. Разом ми робимо неможливе.
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08.10.2022 11:41 Ответить
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