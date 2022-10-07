Фонд Порошенко приобрел для ВСУ партию современных трейлеров для перевозки 60 тонных танков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Петр Порошенко в Великобритании побывал на военном складе, откуда в Украину отправляют очередную партию техники для ВСУ, купленную совместно с волонтерами. Одна из позиций – самый большой танковый тягач Oshkosh.
Об этом сообщает пресс-центр "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.
Порошенко объясняет: когда Украина получит танки натовского образца, то их перевозить смогут только мощные тягачи.
Средства на одну из машин собирали волонтеры на день рождения пятого Президента, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.
"Как мы и обещали – это то, что я ждал 26 сентября. Спасибо Марине и Ирине Геращенко за такую инициативу. Это то, о чем мечтают Вооруженные Силы Украины – самый мощный, самый большой в мире и самый новый, который только можно найти на складах долгосрочного хранения, крутой трак Oshkosh", – рассказывает Порошенко.
"Машина имеет нулевой пробег, новая, надежная, с очень редким трейлером-прицепом. И делается это все для перевозки танков и бронетехники натовского образца, вес которых превышает 60 тонн. Напомню: вес советских танков, стоящих на вооружении украинской армии, составляет примерно 40 тонн. А уже немецкие танки, немецкие САУ – а я надеюсь, у нас будут и "Леопарды", и "Абрамсы" – они весят уже более 60 тонн. И пока их никто не способен возить", – объясняет Порошенко.
"Просто посмотрите, какой он огромный. Здесь сидишь как в вертолете. Высота составляет несколько метров. И здесь все в очень хорошем состоянии. Здесь есть места еще для 4-5 бойцов, механиков или техников", – показывает Порошенко.
"Я верю в то, что НАТО поставит нам танки. Я верю в то, что они будут как американские, так и немецкие. И мы делаем все для того, чтобы подготовиться", – объясняет пятый Президент.
14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.
Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.
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Зе взять по надоїв По, ПО взять по надоїв Зе.
Простий розвід лохів
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P.S. А какие девчонки рядом с ним!
Единственное, на что эти твари способны, это преследовать наших патриотов, например генерала Марченко, который вопреки планам ***** и Дерьмака, отогнал дикую лаптекопытную орду от Николаева и не позволил захватить Одессу. Я надеюсь, что после победы над кацапией ЗЕбанутая срань ответит за все свои "подвиги", например, как они дали клманду разминировать 4 моста и 6 дамб в районе Чонгара, и после этого репоеды без единного выстрела заняли Херсон и область, захватили Запорожскую АЭС, дали, как мечтало *****, воду в Крым.
Ой горе..
«Порохоботи»; «Зеленські»; «ще якісь» давайте не створювати собі ГЕроїв, їх практично немає!!! Єдині герої це МИ-Український народ! Які і мають керувати, яким і належить Українські багацтва, як і говорить Конституція! Давайте вмикати мізки, читати Конституцію і розуміти хто і чим має керувати і володіти! А не хвалити одного чи другого ІДІОТА з яких за всі часи немає жодного толку окрім як ми платимо за все!
дякую
Ви знаєте, тут міг би бути пафосний текст про 200 вантажівок, які ви разом зі мною закупили для нашої армії, але зараз нам потрібна допомога.
Ці 200 потужних автомобілів стоять у Сполученому Королівстві. Раз на три-чотири дні лафет Марини переганяє 2 вантажівки в Україну, де вони отримують технічне обслуговування і передаються Збройним Силам. Проте ці темпи недостатні, ми дуже хочемо пришвидшити процес.
Ми дуже дякуємо тим волонтерам та водіям, які на зворотному шляху з Британії завантажують собі ці вантажівки і доставляють їх в Україну лише за пальне, але хочемо ще закликати кожного, якщо у вас є можливість допомогти доправити ці вантажівки в Україну, то напишіть ГО «Справа Громад». Давайте разом прискоримо забезпечення Збройних Сил усім необхідним.
Дуже дякую всім волонтерам, які зараз працюють над відправкою цих машин. Разом ми робимо неможливе.